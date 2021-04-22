“ممنوع من العرض” مقطع مسرب للدون “رونالدو” يقع ضحية مقالب رامز جلال

على الرغم من رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا من العرض على شاشة “أم بي سي” في برنامج مقالب الفنان المصري رامز جلال “رامز مجنون رسمي” رمضان العام الماضي.

رونالدو والزيارة لدبي

كما واستغل رامز جلال وجود أسطورة الكرة العالمية رونالدو. خلال زيارة له العام الماضي لدولة الإمارات العربية المتحدة “دبي”. ليستدرجه طاقم البرنامج إلى مقلب رامز مجنون رسمي.

فيما لم تعرض تلك الحلقة، خلال أيام شهر رمضان المبارك العام الماضي. بعد رفض اللاعب رونالدو عرض تلك الحلقة عبر وسائل الإعلام.

رونالدو وتسريب مقطع من الحلقة

وقد تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جزء من حلقة رونالدو في برنامج رامز جلال “رامز مجنون رسمي” 2020.

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رونالدو والحديث عن ميسي

وقال رونالدو عن منافسه في عالم كرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما وجهت له مقدمة البرنامج ” أروى” سؤلًا عن أرقام ميسي، ” بالنسبة لي حققت أحلامي في كرة القدم. وسافرت كثيرًا. كما وسجلت الأرقام القياسية”. مردفًا: ” الجمهور هو الذي يختار”.

رونالدو ولقب “الدون”

كما ويشتهر النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”. بلقب “الدون”، حيث جاءت تلك الكلمة المشتقة من اللغة الإسبانية والبرتغالية.

بمعنى القائد أو السيد. وهي كثيرًا ما تستخدم مع القادة في دولة إسبانيا وأصحاب المراكز السامية. كعلامة على الاحترام للشخصية.

ويطلق عليه أيضًا العديد من الأسماء الأخرى، أشهرها “CR7”. وهي عبارة عن اختصار لاسم أسطورة كرة القدم “كريستيانو رونالدو”، ورقم قميصه الذي يرتديه مع فريق ريال مدريد سابقًا وفريق يوفنتوس الحالي.

صاروخ مادريرا رونالدو

كما ويطلق عليه لقب “صاروخ ماديرا”، نسبة إلى مسقط رأسه التي ولد وعاش طفولته فيها “جزيرة ماديرا البرتغالية”. والتي في العادة مع يذهب إليها رونالدو كل موسم صيف برفقة أفراد عائلته لقضاء عطلته فيها.

رونالدو وتحطم الأرقام القياسية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

رومانو // لن يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد. كان رونالدو دائمًا يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد ، لكن النادي غير مهتم .. لن يعود ❌❌ pic.twitter.com/ylEF53gzwe — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 21, 2021

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

كما ويحتل الدون رونالدو في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي خلال منافسات الدوري 2020-2021. برصيد 24 هدفاً مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

انضمام رونالدو إلى يوفنتوس

وقد رحل اللاعب البرتغالي رونالدو من صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عام 2018م. بعد عصر ذهبي قضاه داخل الفريق الملكي الإسباني.

📊 أوبتا | كريم بنزيما ساهم بـ 88 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني وبتالي يتفوق على كريستيانو رونالدو الذي ساهم بـ 87 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني. pic.twitter.com/bKZ4rG3t8t — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 22, 2021

بعقد قدر قيمته ب100 مليون يورو. ليترك أثر سلبياً على فريق الريال إلى يومنا هذا. والانضمام إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 76 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 66 نقطة. وبفارق على الانتر 10 نقاط مع متصدر دوري “الكالتشيو”.

صعود نابولي وتراجع روما في الدوري

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس برصيد 65 نقطة في ترتيب جدول الدوري. فيما جاء فريق أتالانتا في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق نابولي الإيطالي برصيد 60 نقطة. متساويًا في عدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس :

لم أندم أبدًا على التعاقد مع كريستيانو رونالدو ، إذا كان بإمكاني العودة الى الوراء فسأفعل ذلك مرة أخرى pic.twitter.com/FbYsQMx1t5 — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) April 21, 2021

بينما جاء لاتسيو برصيد 56 نقطة. في المركز السادس. وفي المركز السابع جاء فريق روما بفارق نقطة وحيد برصيد 54 نقطة.

كما وجاء في المركز الثامن فريق ساسولو برصيد 49 نقطة. أما في المركز التاسع فريق سامبدوريا برصيد 42 نقطة. كما جاء في المركز العاشر فريق هيلاس فيرونا برصيد 41 نقطة.

رونالدو وهدافي الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 25 هدفًا. كما وجاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري بالمركز الثاني المهاجم البلجيكي في فريق المتصدر الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

Opta | الأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ 2013/14 : 🇦🇷 الأسطورة ليونيل ميسي – 59 هدف 🔝 🇩🇰 كريستيان إيريكسن – 24 هدف

🇧🇷 فيليب كوتينهو – 24 هدف

🇹🇷 هاكان تشان اوغلو – 24 هدف

🇵🇹 كريستيانو رونالدو – 23 هدف ميسي في مستوى آخر عن بقية اللاعبين 🐐 pic.twitter.com/3dFrQYoQ3a — Messi World (@M10GOAT) April 18, 2021

أما في المركز الثالث جاء اللاعب لويس مورييل في فريق أتالانتا برصيد 18 هدفًا. وفي المركز الرابع جاء اللاعب سيمي في فريق كروتوني برصيد 17 هدفًا.

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب تشيرو إيموبيلي في فريق لاتسيو برصيد 16 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو” الموسم الجاري.

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