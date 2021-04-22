” ياسلام على شنبك”.. وصلة رقص ياسمين عبد العزيز بين الرجال أمام زوجها تستفز الجمهور!

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مشهد وصلة رقص شعبية أمام زوجها الممثل أحمد العوضي.

ياسمين عبدالعزيز ترقص أمام زوجها

وظهرت ياسمين صبري في المشهد من مسلسل “اللي مالوش كبير”، وهي ترقص بحماسة أمام زوجها الذي يؤدي دور “سيف الخديوي”، والذي يكتفي بمشاهدتها من بعيد بينما هي تستمر بالرقص وسط مجموعة رجال.

وأثار المشهد جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين انقسمت آراءهم ما بين من أثنى على عفوية ياسمين عبدالعزيز وطريقة رقصها، بينما هاجم أغلبهم جرأتها في أداء مشهد راقص أمام زوجها.

متابعون غاضبون

ومما جاء في التعليقات: ” كل الممثلين الرجال للأسف مفيش غيرة ولا دم”.

وكتب آخر: ” حلو يتفرج في مرته وهي تترقص مع رجال “.

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وتساءل متابع: ” شو شعوره وهي قاعدة بتهز بلحمها لامة محمد جمعاء؟”.

وسخرت أخرى من أحمد العوضي وكتبت: ” يا سلام على شنبك “.

وهاجمهما أحد الجمهور بتعليقه وكتب: ” “ناس قذرة ياخذون الوكالة عن ابليس بشهر رمضان”.

أول رد من العوضي على شائعة انفصاله

ورد أحمد العوضي قبل أيام للمرة الأولى على شائعات انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، إثر خلافات في كواليس تصوير مسلسلهما “اللي ملوش كبير”.

وأكد العوضي أنه يتصفح هذه الشائعات يوميا مع زوجته ياسمين عبدالعزيز ويضحكان ويسخران منها سوياً.

وقال العوضي، في مداخلة ببرنامج “ستوديو9090” الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر “الراديو 9090”: “من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا، لا يعلم أنه كان أحد أسباب سعادتنا”.

وكشف العوضي أن ياسمين عبدالعزيز معجبة جداً بشخصية “سيف الخديوي” التي يجسدها، لدرجة أنها طلبت منه أن يتعامل معها في الفترة القادمة بنفس طريقة سيف الخديوي وطريقته في الكلام.

وأضاف: “تريدني أن أكمل حياتي بشخصية سيف الخديوي، وقلت لها سأزيل الشوارب بعد رمضان فقال فقالت لي لا، سنكمل هكذا طول حياتنا”.

“وجودي مع ياسمين ضغط علي”

وأشار العوضي إلى أن شخصية هشام العشماوي التي جسدها في مسسلسل “الاختيار 1” كانت أصعب من شخصية “سيف الخديوي” في مسلسل “اللي ملوش كبير”.

وأكد العوضي أن التعاون مع زوجته ياسمين عبدالعزيز ببطولة عمل واحد كان مخاطرة، لأن الكل ينتظر نتيجة هذا التعاون، مضيفاً: “وجودي معها كان ضغط علي”.

“اللي مالوش كبير”

ويشهد مسلسل “اللي مالوش كبير” أول لقاء فني بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما العام الماضي، وتدور قصته حول والد غزال الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية إلى أن تتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

ويشارك العوضي وياسمين البطولة كل من خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين ومن إخراج مصطفى فكري.

وسبق أن أثارت یاسمین عبدالعزیز جدلاً بمقطع فيديو جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي والذي أظھر قیام العوضي بمسكھا من الخلف والضغط على رقبتھا بشدة، مستخدماً إیحاءات وجهه بدوره “عشماوي” الذي جسده في مسلسل “الاختيار 1″.

وطلبت ياسمين من زوجها أحمد تركھا قائلة “كفایة مش قادرة آخد نفسي” ولكنھ ضغط أكثر لتقوم بالصراخ وفك یده سریعا، وأنھت یاسمین الفیدیو بأغنیة لشیرین مع شاشة سوداء كلیاً.

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زواج ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وارتبط الثنائي العام الماضي بشكل مفاجئ، ولم يتم الإعلان عن الأمر بشكل مباشر، وعُرف بعد أن كتب أحمد العوضي على صفحته على فيسبوك أنه تزوج وذلك من خلال تغيير خانة الحالة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه غيرت ياسمين عبدالعزيز حالتها أيضاً إلى متزوجة.

وكانت شائعات ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد زادت تلك الفترة بسبب ظهورهما سويا في مناسبات كثيرة بمفردهما ‏بالعديد من الصور‎.‎

وهو ما جعل الفنان المصري، وائل عبدالعزيز، يهاجم حينها شقيقته ياسمين بشكل قاسي فكتب في منشور على حسابه على (فيسبوك): “بصي يا ياسمين عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتي صغيرة ‏شيلت مشاكل كتير بسببك من وأنتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية ‏الشغالات مؤخرا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثل الي لبستيها التورتة في وشها”.‏

وأكمل: “ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا “ووالدتك” إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنا لك على معظم قراراتك وكنت الوحيد الي ‏ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك”.‏

أضاف وائل عبد العزيز:”لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح ، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا”.‏

واختتم وائل عبد العزيز حينها موجهاً حديثه لأحمد العوضي: “أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية .. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا ‏لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد”.

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