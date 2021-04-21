شاهد كيف كسّر يمنيان جسد والدتهما وسط الشارع في نهار رمضان والسبب صادم!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم وثقته كاميرات المراقبة في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، يُظهر شابين يمنيان يعتديان على والدتهما المسنة.

“من أجل الميراث”!

وتظهر الأم بالفيديو الذي تابعته “وطن”، وهي تسير في الشارع بالقرب من منزلها، وفجأة يستوقفها أحد أبناءها ويقوم بالاعتداء عليها بالضرب، ثم يظهر شقيقه ويُشاركه بالضرب.

وفجر الفيديو غضباً واسعاً في اليمن، وذكر الناشطون أن الشابان يدعيان “جمال ومحمود العريقي”، وأنهما قاما بالاعتداء على والداتهما “جميلة العريقي” بسبب الميراث.

وكتب أحد الناشطين: “هؤلاء الاثنين الذين ضربوا امهم وكسر اصبع يدها. اسمه جمال جميل العريقي صاحب مخرطة العريقي في الصافية في صنعاء، فبعد ان مات والدهم الثري المقيم في صنعاء وترك لهم ثروة كبيرة قاما بطرد امهم من بيتها. واتهماها بانها مطلقة حتى لا ترث وسبها ولولا ان فضحتهم كاميرات المراقبة”.

هؤلاء الحقراء الاثنين الذين ضربوا امهم وكسر اصبع يدها. اسمه جمال جميل العريقي صاحب مخرطة العريقي في الصافية في صنعاء فبعد ان مات والدهم الثري المقيم في صنعاء وترك لهم ثروة كبيرة قاما بطرد امهم من بيتها. واتهاما بانها مطلقة حتى لا ترث وسبها ولولاء ان فضحتهم كيمراء المراقبة pic.twitter.com/idrT8kX3s2 — ‏عَےـزّوٌـزِّ ❤️🇾🇪 (@D7jSfx) April 21, 2021

تفاصيل صادمة يكشفها الناشطون

ونشر الناشط حافظ الرعياني صورة واضحة للمعتديان، وعلق: “قام المدعو جمال جميل العريقي صاحب مخرطة العريقي في الصافية بصنعاء بضرب أمه، بالتعاون مع أخوه محمود، حيث وقد فضحتهم كاميرا المراقبة.. كما ورد ان السبب في ضربهم لأمهم وطردها وإتهامها بأنها مطلقة واتهامها في شرفها لكي لاترث من التي ورثوها من أبوهم”.

قام المدعو #جمال_جميل_العريقي صاحب مخرطة العريقي في الصافية بصنعاء بضرب أمه، بالتعاون مع أخوه محمود، حيث وقد فضحتهم كاميرا المراقبة..

كما ورد

ان السبب في ضربهم لأمهم وطردها وإتهامها بأنها مطلقة واتهامها في شرفها لكي لاترث من التي ورثوها من أبوهم.. pic.twitter.com/uC1DUeD30f — حافظ الرعياني (@VE3jFPoZJEVlNax) April 21, 2021

بينما عرض ناشط باسم محمد حسين الحبشي، مكافأة مالية لمن يقبض على جمال العريقي وشقيقه، وكتب: ” مكافأة. 200 ألُفَ رَيَالُ يمني لاي قسم او جهه تقوم بالقبض على جمال جميل العريقي الذي قام وضرب أمه في الشارع هو وأخية هكذا عاملتم أمكم ياكلاب ياانذال ياعاق والديك ارجو من كل صحفي وناشط التشهير به لينال جزاءه”.

مكافأة. 200 ألُفَ رَيَالُ يمني لاي قسم او جهه تقوم بالقبض عن النجس جمال جميل العريقي الذي قام وضرب أمة في الشارع هو وأخية

هكذا عاملتم أمكم ياكلاب ياانذال

ياعاق والديك

ارجو من كل صحفي وناشط التشهير بهذا الكلب لينال جزاءة pic.twitter.com/XxDq6vF1Hl — محمد حسين الحِبشي (@mt_i11) April 21, 2021

وتحت هاشتاج #جريمة_العريقي_مع_والدته، طالب يمنيون بسرعة إلقاء القبض على جمال العريقي وشقيقه، وكتب أحدهم: ” لا أعتقد أن هذين الوحشين في حالة عقلية طبيعية أثناء تعاملهما مع والدتهما بهذا الشكل الإجرامي الذي شكل صدمة مجتمعية لدى الشعب اليمني ويجب وقفهما عن غيهما وإعادة الاعتبار للمرأة اليمنية عموما،جراء هذا التصرف الصادم من ولدين بحق أمهما المسنة المجهولة المصير”.

لا أعتقد أن هذين الوحشين في حالة عقلية طبيعية أثناء تعاملهما مع والدتهما بهذا الشكل الإجرامي الذي شكل صدمة مجتمعية لدى الشعب اليمني

ويجب وقفهما عن غيهما وإعادة الاعتبار للمرأة اليمنية عموما،جراء هذا التصرف الصادم من ولدين بحق أمهما المسنة المجهولة المصير#جريمة_العريقي_مع_والدته — ماجد الداعري (@Aldaare_majed) April 21, 2021

وعلق آخر: “جريمة تقشعر لها الأبدان حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم سلم سلم”.

جريمه تقشعر لها الابدان

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم سلم سلم #جريمة_العريقي_مع_والدته — سقطرئ يمنيه (@RmDUvwOIclzQxQI) April 21, 2021

وطالب الناشط علي النسي بالوقوف بجانب الأم، وكتب: “يجب ان نقف بجانب هذه العجوز ونعتبرها أمي وأمك وأم كل يمني”.

#صنعاء

جمال جميل العريقي وأخاه يعتديان على امهما في حي الصافيه بصنعاء جمال واخاه رفضوا إعطاء الام نصيبها من الميراث بحجة أنها مطلقة من والدهم قبل وفاته (هذا ما يقولة الجاني في الفيديو الثاني بالفاض لا تليق ان تقال) يجب ان نقف بجانب هذه العجوز ونعتبرها أمي وأمك وأم كل يمني pic.twitter.com/wAoRBiv4z1 — علي النسي (@aalnaasi) April 20, 2021

الإعتداء في أول يوم من شهر رمضان

هذا وقد كشفت مصادر محلية أن الاعتداء حدث في أول يوم من شهر رمضان، عندما خرجت الأم إلى البقالة، ولدى عودتها قام أبنائها الاثنين بضربها كما يظهر في الفيديو.

وأشارت المصادر بحسب ما نقلت عنها صحيفة “المشهد اليمني” أن الأبناء أرادا إخراج والدتهما من الشقة بحجة أنه ليس لديها ميراث، وتسبب الاعتداء عليها بكسور في أصابع يدها وساقها .

وأوضحت المصادر أن الأم الضحية رفعت شكوى إلى الجهات الأمنية ضد ولديها، ووجهت لهما تهمتي العقوق، والاعتداء عليها بالضرب المبرح .

هذا وقد أشارت المصادر إلى أن قضية الميراث مازالت في المحاكم ولم تفصل فيها حتى الآن، بينما تم إلقاء القبض على جمال العريقي وشقيقه بتهمة الاعتداء على والدتهما.

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وفي مارس الماضي، هزّت جريمة قتل مرعبة محافظة تعز في اليمن بعدما قتل شاب جاره المؤذن، بطعنه بخنجر عقب صلاة الفجر؛ بدعوى انزعاجه من صوت الأذان.

وفي التفاصيل، فإنّ شاباً عقده الثالث من العمر، طعن جاره المؤذن (80 عامًا) بمسجد الرحمن في حي ”الضربة“ وسط مدينة تعز بخنجر يمني معروف محليًا باسم ”الجنبية“، عقب صلاة الفجر.

كما ولم يكتفي الجاني بطعن المؤذن بل ألقى حجارة على رأسه ما تسبب في وفاته على الفور.