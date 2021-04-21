بالفيديو: جماهير “شالكه” تعاقب فريقها بالضرب والشتائم ورمي البيض بعد الهبوط في الدوري

في مشهد غضب سيطر على جماهير فريق “شالكه” الألماني. بعد خسارة الفريق والاقصاء أمام منافسه أرمينيا بيلفيد بهدف نظيف رد، ليهبط بذلك إلى دوري الدرجة الثانية والخروج من منافسات الدوري الممتاز.

غضب جماهير شالكه

كما وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو. لحظة استقبال المشجعين الغاضبين لحافلة فريقهم شالكه الألماني.

الذي هبط من منافسات دوري الدرجة الأولى. وبذلك سيغيب للمرة الأولى عن ” “البوندسليغا” منذ عام 1991م.

Schalke’s players, including Sead Kolasinac & Shkodran Mustafi, had to flee from an angry mob of fans last night after their 1-0 loss away to Arminia Bielefeld which confirmed their relegation to the 2.Bundesliga. 💀☠️

pic.twitter.com/ywnypK04ep — FutbolBible (@FutbolBible) April 21, 2021

وأثناء نزول لاعبي الفريق من الحافلة. لحظة وصولهم لمقر النادي. تجاوز المشجعون الغاضبون السياج وقاموا بمطارة اللاعبين ورموا عليهم بالبيض.

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كما ووجهوا لهم الشتائم الغير اللائقة. فيما أفادت تقارير صحفية ألمانية أن عددًا من اللاعبين تعرض للركل.

إدارة فريق شالكه والاستنكار

وقد استنكر نادي شالكه الألماني في بيان رسمي له أمس الأربعاء، قيام عدد من المشجعين في فريق شالكه الألماني. بالاعتداء بالضرب على الفريق. والتعرض للإهانات والشتائم.

وأضاف النادي، قائلاً: “رغم تفهمنا للإحباط والغضب من هبوطنا.. لا يمكن للنادي أن يتقبل الخطر الجسدي على لاعبينا وجهازنا الفني”.

تفاصيل مباراة شالكه وأرمينيا

وأحرز فريق أرمينيا بيليفد هدف اللقاء الوحيد الذي أقصى من خلاله منافسه شالكه الألماني من منافسات ترتيب الدوري الألماني الموسم الجاري 2020-2021، في الدقيقة ال 50 عن طريق اللاعب فابيان كلوز.

📹- مقطع يظهر هروب لاعبي شالكه من الجماهير الغاضبة بعد هبوط الفريق من البوندسليغا 😮 📹- @VoetbalUltras pic.twitter.com/qQM9Cdgkdw — E P L W O R L D (@EPLworld) April 21, 2021

طرد لاعب شالكه

وقد شهد اللقاء طرد لاعب فريق شالكه الألماني مالك تياو في الدقيقة ال71 من المباراة بين الفريقين. الذي شهدت القوة والسيطرة بين الفريقين على مجريات اللقاء. لينتهي اللقاء بفوز فريق أرمينيا على شالكه بهدف نظيف دون رد.

الشرطة الألمانية وجماهير شالكه

وقالت الشرطة الألمانية، بأن لاعبي فريق شالكه الألماني قد تعرضوا للاعتداءات ضخمة من جماهير نادي شالكه الألماني. عقب هبوط فريقهم من دوري الدرجة الممتازة الألماني.

وأردف المتحدث باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، قائلاً: “هناك لاعبون هربوا. كما أن لاعبين اثنين تم ركلهما في حين ألقت جماهير أخرى البيض وهتفت بألفاظ الشتائم الغير اللائقة”.

شالكه والوصول ودوري أبطال أوروبا

كما واستطاع فريق شالكه الألماني قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011.

فيما تأهل إلى دور الثمن النهائي من مسابقة القارية لأمم أوروبا، في المواسم 2018-2019 و2014-2015 و2013-2014 و2012-2013.

مشهد حزين في الدوري الالماني

حزن ورحيل تميمه شالكه من الملعب

بعد هبوط شالكه لأول مره من 33 سنه للدرجه التانيه 😢😢 pic.twitter.com/bRvJjPR6Ac — ORTEGA كريم (@OLd_schoolll) April 21, 2021

كما ويأتي سقوط شالكه بعد نحو 33 عامًا في منافسات الدوري الألماني للدرجة الممتازة الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الألماني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني فريق البايرن ميونيخ برصيد 71 نقطة، فيما جاء في وصافة ترتيب بالمركز الثاني فريق أر بي لايبزيج برصيد 61 نقطة. بفارق 7 نقاط عن المتصدر.

بينما جاء فريق فولفسبورغ في ثالث ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 57 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق آينتراخت برصيد 56 نقطة.

ترتيب دورتموند في الدوري

كما وجاء في المركز الخامس من جدول الترتيب فريق دورتموند برصيد 52 نقطة، وفي المركز السادس جاء فريق ليفركوزن برصيد 47 نقطة. فيما جاء في المركز السابع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 43 نقطة.

أما في المركز الثامن من الترتيب جاء فريق يونيون برلين متساويًا بعدد النقاط مع صاحب المركز السابق بوروسيا مونشنغلادباخ.

قبل موسمين فقط – كان شالكه في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. بالأمس، هبط الفريق إلى الدرجة الأولى منذ 1988 💔 pic.twitter.com/ggXuTVrtXf — جول العربي – Goal (@GoalAR) April 21, 2021

فيما جاء فريق فرايبورغ في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، وفي المركز العاشر جاء فريق شتوتغارت في المركز العاشرة برصيد 39 نقطة. خلال منافسات الدوري الألماني الموسم الجاري.

هدافي الدوري الألماني

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري أسطورة الكرة البولندية مسجل الأرقام القياسية روبرت ليفدوفسكي برصيد 35 هدافاً. مع الفريق المتصدر البايرن ميونيخ.

كما وجاء في المرتبة الثانية من الترتيب أندريه سيلفا الذي يلعب في صفوف فريق فرانكفورت برصيد 22 هدفاً. فيما جاء في المركز الثالث من الترتيب اللاعب النرويجي هالاند في صفوف فريق بوروسيا دوتموند برصيد 21 هدفًا.

للمرة الأولى منذ موسم 90/91.. شالكه يهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية الألماني بعد الخسارة 1-0 أمام أرمينيا بيليفيلد ❌⬇ pic.twitter.com/DN4sTkFj0w — Yallakora (@Yallakoranow) April 20, 2021

بينما في المركز الرابع من الترتيب فوتر فيغورست مع فريق فولفسبورغ برصيد 17 هدفاً. كما وجاء في المركز الخامس من الترتيب اندريج كراماريتش.

مع فريق هوفنهايم برصيد 14 هدفاً. خلال منافسات الدوري الألماني للدرجة الممتازة الموسم الجاري 2020-2021.

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