مباراة شالكه وأرمينيا
مباراة شالكه وأرمينيا
Videoرياضة

بالفيديو: جماهير “شالكه” تعاقب فريقها بالضرب والشتائم ورمي البيض بعد الهبوط في الدوري

كتب وطن
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في مشهد غضب سيطر على جماهير فريق “شالكه” الألماني. بعد خسارة الفريق والاقصاء أمام منافسه أرمينيا بيلفيد بهدف نظيف رد، ليهبط بذلك إلى دوري الدرجة الثانية والخروج من منافسات الدوري الممتاز.

غضب جماهير شالكه

كما وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو. لحظة استقبال المشجعين الغاضبين لحافلة فريقهم شالكه الألماني.

الذي هبط من منافسات دوري الدرجة الأولى. وبذلك سيغيب للمرة الأولى عن ” “البوندسليغا” منذ عام 1991م.

وأثناء نزول لاعبي الفريق من الحافلة. لحظة وصولهم لمقر النادي. تجاوز المشجعون الغاضبون السياج وقاموا بمطارة اللاعبين ورموا عليهم بالبيض.

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كما ووجهوا لهم الشتائم الغير اللائقة. فيما أفادت تقارير صحفية ألمانية أن عددًا من اللاعبين تعرض للركل.

إدارة فريق شالكه والاستنكار

وقد استنكر نادي شالكه الألماني في بيان رسمي له أمس الأربعاء، قيام عدد من المشجعين في فريق شالكه الألماني. بالاعتداء بالضرب على الفريق. والتعرض للإهانات والشتائم.

وأضاف النادي، قائلاً: “رغم تفهمنا للإحباط والغضب من هبوطنا.. لا يمكن للنادي أن يتقبل الخطر الجسدي على لاعبينا وجهازنا الفني”.

تفاصيل مباراة شالكه وأرمينيا

وأحرز فريق أرمينيا بيليفد هدف اللقاء الوحيد الذي أقصى من خلاله منافسه شالكه الألماني من منافسات ترتيب الدوري الألماني الموسم الجاري 2020-2021، في الدقيقة ال 50 عن طريق اللاعب فابيان كلوز.

 طرد لاعب شالكه

وقد شهد اللقاء طرد لاعب فريق شالكه الألماني مالك تياو في الدقيقة ال71 من المباراة بين الفريقين. الذي شهدت القوة والسيطرة بين الفريقين على مجريات اللقاء. لينتهي اللقاء بفوز فريق أرمينيا على شالكه بهدف نظيف دون رد.

الشرطة الألمانية وجماهير شالكه

وقالت الشرطة الألمانية، بأن لاعبي فريق شالكه الألماني قد تعرضوا للاعتداءات ضخمة من جماهير نادي شالكه الألماني. عقب هبوط فريقهم من دوري الدرجة الممتازة الألماني.

وأردف المتحدث باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، قائلاً: “هناك لاعبون هربوا. كما أن لاعبين اثنين تم ركلهما في حين ألقت جماهير أخرى البيض وهتفت بألفاظ الشتائم الغير اللائقة”.

شالكه والوصول ودوري أبطال أوروبا

كما واستطاع فريق شالكه الألماني قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011.

فيما تأهل إلى دور الثمن النهائي من مسابقة القارية لأمم أوروبا، في المواسم 2018-2019 و2014-2015 و2013-2014 و2012-2013.

كما ويأتي سقوط شالكه بعد نحو 33 عامًا في منافسات الدوري الألماني للدرجة الممتازة الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الألماني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني فريق البايرن ميونيخ برصيد 71 نقطة، فيما جاء في وصافة ترتيب بالمركز الثاني فريق أر بي لايبزيج برصيد 61 نقطة. بفارق 7 نقاط عن المتصدر.

بينما جاء فريق  فولفسبورغ في ثالث ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 57 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق آينتراخت برصيد 56 نقطة.

ترتيب دورتموند في الدوري

كما وجاء في المركز الخامس من جدول الترتيب فريق دورتموند برصيد 52 نقطة، وفي المركز السادس جاء فريق ليفركوزن برصيد 47 نقطة. فيما جاء في المركز السابع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 43 نقطة.

أما في المركز الثامن من الترتيب جاء فريق يونيون برلين متساويًا بعدد النقاط مع صاحب المركز السابق بوروسيا مونشنغلادباخ.

فيما جاء فريق فرايبورغ في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، وفي المركز العاشر جاء فريق شتوتغارت في المركز العاشرة برصيد 39 نقطة. خلال منافسات الدوري الألماني الموسم الجاري.

هدافي الدوري الألماني

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري أسطورة الكرة البولندية مسجل الأرقام القياسية روبرت ليفدوفسكي برصيد 35 هدافاً. مع الفريق المتصدر البايرن ميونيخ.

كما وجاء في المرتبة الثانية من الترتيب أندريه سيلفا الذي يلعب في صفوف فريق فرانكفورت برصيد 22 هدفاً. فيما جاء في المركز الثالث من الترتيب اللاعب النرويجي هالاند في صفوف فريق بوروسيا دوتموند برصيد 21 هدفًا.

بينما في المركز الرابع من الترتيب فوتر فيغورست مع فريق فولفسبورغ برصيد 17 هدفاً. كما وجاء في المركز الخامس من الترتيب اندريج كراماريتش.

مع فريق هوفنهايم برصيد 14 هدفاً. خلال منافسات الدوري الألماني للدرجة الممتازة الموسم الجاري 2020-2021.

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