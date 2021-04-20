إذلال وإهانة.. كويتي فجر غضب مواطنيه بعد اعتدائه على وافد لبناني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بمقطع فيديو أثار موجة من الجدل، يوثق اعتداء أحد المواطنين على شخص في داخل إحدى المحلات.

وبحسب متداولو المقطع، فإن المواطن الكويتي قام بالاعتداء على شخص لبناني داخل محل لصيانة المركبات، وذلك بسبب خلاف على صيانة مركبة.

فيديو / وزارة الداخلية تضبط مواطن أعتدي على لبناني إثر خلاف على إصلاح مركبة. pic.twitter.com/cmleeRPKQX — المجلس (@Almajlliss) April 20, 2021

ووثق المقطع قيام الشخص بصفع المواطن اللبناني بقوة على رأسه، وسط محاولات من بعض المتواجدين بالفصل بينهما.

وكشفت وسائل أنباء كويتية قيام قوات الأمن والشرطة الكويتية باعتقال الشخص الذي قام بالاعتداء على المواطن اللبناني داخل المحل.

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وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن غضبهم وامتعاضهم من هذا الاعتداء السافر على المواطن اللبناني.

وقال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “يا ابن الحلال حاول تروح حماية المستهلك أو المخفر لا تمد يدك باجر يقلبون الغلط عليك.”

يابن الحلال حاول تروح حماية المستهلك او المخفر لا تمد ايدك باجر يقلبون الغلط عليك ..

عموما اهو يقدر يقاضيك بالاعتداء واذا عندك محامي شاطر تقدر تقاضيه بالتشهير لانه نشر الفيديو بوسائل التواصل بدال لا يسلمه للتحقيق فقط — كبير الراحمية (@alruhaimiah) April 20, 2021

وتابع موضحا:”عموما اهو يقدر يقاضيك بالاعتداء واذا عندك محامي شاطر تقدر تقاضيه بالتشهير لأنه نشر الفيديو بوسائل التواصل بدال لا يسلمه للتحقيق فقط”.

فيما كان لمغرد آخر وجهة نظر أخرى حين قال: “الوافد هو علي خطأ اكيد ولا المواطن ماسوى جذي إلا انه مستفزه ومخرب سيارته وللعلم مو معنى هذا انه المواطن صح اللي سواه.”

الوافد هو علي خطأ اكيد ولا المواطن ماسواء جذي إلا انه مستفزه ومخرب سيارته وللعلم مو معنى هذا انه المواطن صح اللي سواه ،، بعض الوافدين اللي صلحون السيارات شقل بوق اكثرهم وانا حصل معاي شخصياً اخذ مني فلوس وماسواها وخرب السياره الله يعين المواطين علي بعض الوافدين للأسف مايخافون الله — بوعبـ🇰🇼ـدالعزيـز⚖️ (@a0C2qv9bcPgBuRH) April 20, 2021

موضحا:”بعض الوافدين اللي صلحون السيارات شقل بوق أكثرهم وأنا حصل معاي شخصياً اخذ مني فلوس وماسواها وخرب السيارة، الله يعين المواطين علي بعض الوافدين للأسف مايخافون الله”.

ودون أحد النشطاء ما نصه: “الوضع كلشش مو طبيعي رجال أمن يتم دهسهم وقت الحظر ويكتشف انه متعاطي. وهذا ماسك ساطور يبي يذبح وغيره مادري شنو لازم الداخلية تسوي قانون فحص مخدرات بكل مكان وفجأة لان الوضع خطر”.

الوضع كلشش مو طبيعي رجال أمن يتم دهسهم وقت الحظر ويكتشف انه متعاطي وهذا ماسك ساطور يبي يذبح وغيره مادري شنو لازم الداخليه تسوي قانون فحص مخدرات بكل مكان وفجأه لان الوضع خطر — 🇰🇼 (@al__mashaan) April 20, 2021

مدير أمن في الكويت يتلقى صدمة عمره

وفي سياق آخر نشرت وسائل إعلام كويتية تفاصيل حادثة غريبة ومؤثرة، بدأت بحادث سير في محافظة حولي.

ووفق صحيفة “القبس” المحلية فقد تفاجأ أحد القيادات الأمنية في الكويت بوفاة والدته بحادث سير، أثناء قيامه بجولة أمنية في المحافظة.

والقيادة الأمنية المقصودة هو مدير أمن محافظة حولي، اللواء عبد الله العلي.

وكان اللواء عبدالله يجري جولة أمنية، عندما وقع حادث تصادم ثلاثي بالقرب منه.

ليتوجه العلي إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة، فشاهد والدته المسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي وتعاني من توقف في القلب جراء التصادم.

هذا وحاول مدير أمن حولي جاهدا بمساعدة رجال الأمن انعاشها، إلا أنها فارقت الحياة بين يديه.

يذكر أن حادث التصادم الثلاثي وقع عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع كانت تقودها مقيمة مصرية بقوة بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مسنة.

ونتيجة شدة الاصطدام الخلفي اندفعت المركبة لمسافة بعيدة واصطدمت بمركبة ثالثة.

انهيار ملحق سكني في الكويت على رؤوس قاطنيه

وضمن سياق الحوادث التي شهدتها الكويت في شهر رمضان، فقد انهار قبل أيام ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص في منطقة الرميثية بمحافظة حولي.

عائلة آسيوية تحت الأنقاض

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، لحظة هروع رجال الأمن والإسعافات. والدفاع المدني إلى المكان الذي تحول إلى أنقاض، بينما حشر أفراد العائلة تحته.

انهيار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص محشورين تحت الأنقاض في منطقة الرميثية #الكويت pic.twitter.com/DZN6Jz3a5P — جريدتكم (@ImeGrop) April 17, 2021

هذا وقد تمكنت فرق الإطفاء من انتشال العائلة الذي تبين أنها آسيوية الجنسية، وجميعهم في حالة مستقرة.

انهيار في جزء تدعيم المنزل تسبب بالكارثة

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء، بحسب ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية حينها أن غرفة العمليات. تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار جزء من منزل في منطقة الرميثية.

وتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز البدع والإنقاذ الفني إلى المكان، وعند الوصول تبين أن الإنهيار وقع في جزء. من تدعيم منزل قيد الإنشاء ماتسبب في انهيار ملحق يضم عائلة مكونة من 3 أشخاص وكانوا محشورين تحت الأنقاض.

وأشارت الإدارة إلى إن فرق الإطفاء تمكنت من انتشال العائلة المحشورة وتم تسليمها للطوارئ الطبية، وقد. باشرت فرق التحقيق بعملها للوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالحادث.

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