مدرب بايرن ميونيخ “فليك” يقرر الرحيل نهاية الموسم والنادي يرد عليه

أبلغ مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني “البافاري” للدرجة الممتازة لكرة القدم “هانز فليك” 56 عامًا، متصدر الدوري الألماني. إدارة الفريق النية في الرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

بيان من مجلس إدارة بايرن ميونخ. ℹ https://t.co/mypid9tGcr pic.twitter.com/gbjoZZ3jQs — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 18, 2021

مدرب بايرن ميونيخ والرغبة في الرحيل

كما وصرح المدرب الألماني “هانز فليك”. في تصريح صحفي له عبر قناة “سكاي سبورت” التلفزيونية. عقب فوز فريقه على مضيفه “فولفسبورغ”.

تم تغيير @LucasHernandez في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد إصابته عقب تدخل عنيف من لاعب فولفسبورج. سلامات يا لوكاس! ستعود أقوى. 🙏#فولفسبورج_بايرن pic.twitter.com/JNE7FUCeE6 — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 17, 2021

والذي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، قائلاً: ” قلت للفريق إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل نهاية الموسم”.

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بايرن ميونيخ وتحقيق الألقاب الذهبية

واستطاع المدرب “فليك” من تحقيق ستة ألقاب خلال ال 10 شهور الماضية فقط مع فريق بايرن ميونيخ. كما ويتربع الفريق على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

3⃣ نقاط جديدة يؤكد بها البافاري على صدارته لترتيب البوندسليجا ✅#فولفسبورج_بايرن pic.twitter.com/mvGWYdKmxw — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 17, 2021

بفارق كبير عن أقرب المنافسين له في الصراع على لقب الدوري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021. ليكون على مشارف حمل اللقب التاسع على التولي خلال مسيرة النادي الكروية.

دوري أبطال أوروبا وخروج بايرن ميونيخ

كما واستطاع فريق باريس سان جيرمان. من اقصاء حامل اللقب السابق بايرن ميونيخ “البافاري”، من دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020-2021. الأسبوع الماضي.

لنستمر في الضغط ونسجل المزيد! 🔴⚪ #فولفسبورج_بايرن 2 : 3 (61') pic.twitter.com/WlOi3hR8lf — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 17, 2021

رغم التعادل في مجموع المنافسين بثلاثة أهداف لكل منهما. ليتأهل باريس سان جيرمان “البي أس جي” بفارق تسجيل الأهداف.

بايرن ميونيخ والتعقيب على رحيل فليك

كما وصرحت إدارة بايرن ميونيخ في بيان صحفي لها اليوم الأحد، رفضه في الوقت الحالي الحديث عن رغبة مدربه الألماني “هانز فليك”. في الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

وأردف إدارة بايرن ميونيخ، قائلاً: “المدرب هانز فليك قد أعلن لوسائل الإعلام بالأمس، عن رغبته في انهاء عقده مع النادي. الذي يستمر حتى نهاية شهر يونيو / حزيران 2023م. مع نهاية الموسم الجاري”.

هانز فليك يتحدث عن مستقبلة بعد الخروج الاوروبي 👀 pic.twitter.com/T7ZwthvAJ9 — E P L W O R L D (@EPLworld) April 14, 2021

كما وأضاف نادي بايرن ميونيخ، ” كان المدرب فليك قد أصفح عن تلك الرغبة لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي. واتفق الطرفان على التركيز على المباريات ضد الفرق المنافسة في الدوري الألماني المحلي. من أجل الحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة الحاسمة من عمر الموسم على أبعاد قريبة عن التتويج باللقب”.

المفاوضات بين إدارة بايرن ميونيخ وفليك

وأعرب النادي البافاري الألماني. عن رفضه للتصريحات الفردية التي أدلى بها فليك. فيما تستمر المحادثات بين الطرفين عقب مواجهة فريق ماينز”.

ترتيب الدوري الألماني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني فريق البايرن ميونيخ برصيد 68 نقطة، فيما جاء في وصافة ترتيب بالمركز الثاني فريق أر بي لايبزيج برصيد 61 نقطة. بفارق 7 نقاط عن المتصدر.

بينما جاء فريق فولفسبورغ في ثالث ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 54 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق آينتراخت برصيد 54 نقطة.

ترتيب دورتموند في الدوري

كما وجاء في المركز الخامس من جدول الترتيب فريق دورتموند برصيد 49 نقطة، وفي المركز السادس جاء فريق ليفركوزن برصيد 47 نقطة. فيما جاء في المركز السابع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 43 نقطة.

🚨#بايرن_ميونخ يشهد ثورة كبيرة بعد خروجه على يد باريس سان جيرمان من ربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا . ✔️رحيل هانز فليك لتدريب ألمانيا بسبب خلافه مع الإدارة.

✔️عدم التجديد لدافيد ألابا وجيروم بواتينغ وخافي مارتينيز.

✔️دفاع جديد بقيادة دايوت أوباميكانو ولوكاس هيرنانديز. (ماركا) pic.twitter.com/EntdjplPK8 — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) April 14, 2021

أما في المركز الثامن من الترتيب جاء فريق يونيون برلين متساويًا بعدد النقاط مع صاحب المركز السابق بوروسيا مونشنغلادباخ.

فيما جاء فريق فرايبورغ في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، وفي المركز العاشر جاء فريق شتوتغارت في المركز العاشرة برصيد 39 نقطة. خلال منافسات الدوري الألماني الموسم الجاري.

هدافي الدوري الألماني

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري أسطورة الكرة البولندية مسجل الأرقام القياسية روبرت ليفدوفسكي برصيد 35 هدافاً. مع الفريق المتصدر البايرن ميونيخ.

كما وجاء في المرتبة الثانية من الترتيب أندريه سيلفا الذي يلعب في صفوف فريق فرانكفورت برصيد 22 هدفاً. فيما جاء في المركز الثالث من الترتيب اللاعب النرويجي هالاند في صفوف فريق بوروسيا دوتموند برصيد 21 هدفًا.

أعلن المدرب الألماني، هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف بطل ألمانيا بنهاية الموسم الجاري. pic.twitter.com/leWD27x4Q2 — Btolat.com (@Btolat) April 17, 2021

بينما في المركز الرابع من الترتيب فوتر فيغورست مع فريق فولفسبورغ برصيد 17 هدفاً. كما وجاء في المركز الخامس من الترتيب اندريج كراماريتش.

مع فريق هوفنهايم برصيد 14 هدفاً. خلال منافسات الدوري الألماني للدرجة الممتازة الموسم الجاري 2020-2021.

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