“شاهد” الأهلي المصري يحسم قمة الديربي بهزيمة غريمه الزمالك البيضاوي

في مباراة الإثارة القوة بين الغريمين التقليدين حامل اللقب السابق الأهلي المصري ومنافسه الزمالك، في المباراة المؤجلة التي جمعت كلا الفريقين من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

أهداف الشوط الاول الاهلى والزمالك 2-1 pic.twitter.com/SBhFaxAexD — مباريات اليوم (@Koraonc) April 18, 2021

ليحسم الأهلي قمة الديربي بفوزه على الزمالك بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. ليقلص الفارق إلى ثلاثة نقاط في وصافة الترتيب.

هدفي الأهلي ومحمد شريف

وشهدت المباراة المنافسة القوية بين المنافسين، منذ انطلاق صافرة بدء المباراة. والضغط والاستحواذ من جانب الفريقين على مجريات اللقاء.

ليأتي بعد هذا الضغط بهدف التقدم للأهلي المصري في الدقيقة ال 21 عن طريق المهاجم المصري محمد شريف. بتسديدة قوية جاءت في شباك غريمه الزمالك.

ليعود نفس اللاعب شريف الذي تألق في المباراة أمام منافسه الزمالك المصري، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ال34 بعد عرضية جميلة. عانقت بأقدامه شباك مرمى الزمالك المصري.

هدف شيكابالا

فيما أحرز الفريق المنافس الزمالك المصري متصدر الدوري المصري خلال منافسات الدوري الحالي، الهدف الفريق الوحيد في اللقاء عن طريق المهاجم المهاري محمود عبد الرازق الشهير بلقب “شيكابالا. والذي جاء في الدقيقة ال31 من مجريات أحداث الشوط الأول.

تألق ✅

تركيز ✅

تصدي ✅ وجه رسالتك لحارسنا علي لطفي بعد فوز اليوم على الزمالك 😍🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ccTrftrcMk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 18, 2021

تقدم الأهلي على الزمالك

وبعد تقدم الأهلي بالنتيجة أمام منافسه الزمالك المصري مع انتهاء الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين مساء يوم السبت الماضي، على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

ليحافظ بتلك النتيجة طيلة مجريات الشوط الثاني. رغم المحاولات وإهدار الفرص من كلا الفريقين باتجاه الشباك. لينتهي اللقاء بفوز فريق الأهلي وحسم لقاء الديربي المؤجل بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق الزمالك المصري.

تشكيلة فريق الأهلي في مواجهة الزمالك

كما ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه متصدر الدوري الزمالك بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري علي لطفي.

وفي خط مركز الدفاع، لعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط جاء كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

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أما في خط هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما غاب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بسبب الإصابة. وحارس مرمى الأساسي محمد الشناوي بسبب إيجابية مسحته قبيل المواجهة المهمة لفريق الأهلي المصري.

تشكيلة فريق الزمالك أمام الأهلي المصري

وسيلعب المدير الفني لفريق الزمالك المصري الفرنسي ” باتريس كارتيرون 50 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي حامل اللقب الأهلي المصري في قمة الديربي المؤجل، في مركز حراسة المرمى المصري محمد جنش.

أما في مركز خط الدفاع للفريق البيضاوي جاء كلاً من: المصري أحمد فتوح، واللاعب محمود حمدي الونش، واللاعب محمود علاء، بالإضافة إلى إشراك اللاعب أحمد عيد.

وفي مركز خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والمصري طارق حامد.

صومًا مقبولًا و إفطارًا شهياً 🌙 الفوز الثامن لفريقنا بالديربي في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والانتصارات.❤️🦅 pic.twitter.com/sfBntnMa3X — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 18, 2021

بينما لعب فريق الزمالك المصري بثلاثي الهجوم في التشكيلة الأساسية كلاً من: اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، والمصري يوسف أوباما، والمصري أحمد السيد زيزو. ومروان حمدي.

بالإضافة إلى إشراك اللاعب محمود عبد الرازق “شيكابالا”. كما غاب عن المباراة اللاعب حمزة المثلوثي للإصابة، وكذلك إسامة فيصل للإيقاف.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

كما وجاء فريق الأهلي في وصافة ترتيب الدوري بفارق ثلاثة نقاط مع المتصدر الزمالك المصري بعد بفوز في مباراة القمة أمام المتصدر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.

ترتيب المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة. أما في المركز الرابع يحتل الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة.

وجاء في المركز الخامس فريق بيراميدز في الترتيب برصيد 27 نقطة. بفارق نقطة وحيدة مع فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب.

📸| لاعبنا محمد شريف يسجل ثنائية رائعة في مرمى الزمالك بالدوري ليكرر ما فعله لاعبنا مؤمن زكريا قبل 6 سنوات 🦅💪👏 pic.twitter.com/kMa1Kgd47J — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 18, 2021

كما في المركز السابع فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة. بينما فريق سموحة برصيد 24 نقطة في المركز الثامن. متساويًا بذلك مع أصحاب المركزين التاسع والعاشر الجونة وإنبي بنفس النقاط.

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