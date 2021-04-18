أين اللقاح يا وزارة الصحة؟.. حملة عمانية تصدرت المواقع بوقت قياسي فما قصتها؟

دشن مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، حملة مطالبة لوزارة الصحة العمانية، بتوفير لقاح كورونا “كوفيد19”.

وتحت وسم “أين اللقاح يا وزارة الصحة” الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بالسلطنة، غرد العمانيون مطالبون حكومتهم. بضرورة توفير اللقاح للفئات العمانية المختلفة، والتي لم تأخذ اللقاح حتى اللحظة.

#اين_اللقاح_ياوزاره_الصحه الى من يهمه الامور، لتقليل نسب الاصابات من جراء وباء كورونا بشكل عاجل يجب: ١ -توفير اللقاح

٢- فتح المجال للمؤسسات الصحيه الخاصه، بتوفير اللقاح

٣- تغيير البرتكول الصحي وذلك باجراء الفحص للشخص واذا ثبتت اصابته حجره في المؤسسات الصحيه الميدانيه pic.twitter.com/6RXMm77npN — 🇴🇲🇴🇲وزير السعاده🇴🇲🇴🇲 (@Khalid_z998) April 18, 2021

#اين_اللقاح_ياوزاره_الصحه

الشركات حتى مع باقي الدول تخلف وعدها ولا معنا بس؟ pic.twitter.com/jjRAXogT3l — محمد الهنائي (@drifter__01) April 18, 2021

وقال أحد المغردين عبر الوسم: ” وزير الصحة، لا أعرفك شخصيًا ولا يهمني تواضعك ولا فصاحة لسانك وبيانه. ولكنني أتكلم. مما أراه أكثر مما أسمعه. توليت المنصب منذ عام ٢٠١٠ ومر على ذلك عقد. وما زلت عندما أذهب للمؤسسات الصحية تأكلني اللوعة والأسف ” هل نحن في ٢٠٢١”.

وزير الصحة، لا أعرفك شخصيًا ولا يهمني تواضعك ولا فصاحة لسانك وبيانه. ولكنني أتكلم مما أراه أكثر مما أسمعه. توليت المنصب منذ عام ٢٠١٠ ومر على ذلك عقد. وما زلت عندما أذهب للمؤسسات الصحية تأكلني اللوعة والأسف " هل نحن في ٢٠٢١!!!"

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يتبع… #اين_اللقاح_ياوزاره_الصحه pic.twitter.com/SVeAe7GNZ4 — صفاء الوضاحي (@safa_writer) April 18, 2021

فيما قال مغرد آخر: “ترا الفيروس ما راح يختفي، وبيبقى موجود حاله حال أي فيروس ثاني، الحل الوحيد لتخفيف الإصابات هو التحصين. بمجرد أن الشعب ياخذ اللقاح بتخف عدد الإصابات. وبتخف الوفيات وبيرجع الوضع طبيعي تدريجيًا، يعني الوضع كله بيكون شبه. منتهي بمجرد تحصين الناس”.

ترا الفيروس ما راح يختفي، وبيبقى موجود حاله حال أي فيروس ثاني، الحل الوحيد لتخفيف الاصابات هو التحصين، بمجرد ان الشعب ياخذ اللقاح بتخف عدد الاصابات وبتخف الوفيات وبيرجع الوضع طبيعي تدريجيًا، يعني الوضع كله بيكون شبه منتهي بمجرد تحصين الناس

#اين_اللقاح_ياوزاره_الصحه — حياة 🌙 (@xhayat22) April 18, 2021

ودون أحد النشطاء: “جتني كوروىْا قبل اخذ اللقاح والأعراض والتعب الي جربته ما أحكيلكم عنه و جتني أيضا عقب ما أخذت اللقاح. وما حسيت بولا شي. مع أن إلي معاي فالبيت وما ماخدين لقاح تعبوا فالحالتين، ما أعتقد أن معاليكم ينتظر مننا توضيح أهميه اللقاح ولكن حصل! الوضع خطير ولا يحتمل الانتظار”.

#اين_اللقاح_ياوزاره_الصحه

جتني كوروىْا قبل اخذ اللقاح والاعراض والتعب الي جربته ماحكيلكم عنه وجتني ايضا عقب م اخذت اللقاح وما حسيت بولا شي مع ان الي معاي فالبيت وما ماخدين لقاح تعبو فالحالتين،ماعتقد ان معاليكم ينتظر مننا توضيح اهميه اللقاح ولكن حصل!

الوضع خطير ولا يحتمل الانتظار — نُور (@Nooralma_) April 18, 2021

قرارات جديدة

وفي السياق قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد بسلطنة عمان. تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلاً في محافظة ظفار.

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ويبدأ ذلك من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا، بداية من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية أكدت اللجنة العليا، في بيان لها أن هذا القرار قابل للمراجعة في مرحلة لاحقة بحسب مُستجدات. المؤشرات الوبائية بالسلطنة.

وأشارت إلى أنها بصدد اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفشي الوباء ومن بينها الإغلاق التام إن استدعت الحالة الوبائية ذلك.

وجاء قرار السلطنة الأخير بحسب الوكالة، حمايةً للصحة العامة لأفراد المجتمع في المحافظة، وفي السلطنة بوجهٍ عام. وحمايةً للمنظومة. الصحية وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض إضافة إلى تقديمها. خدماتها الصحية الأخرى للمجتمع.

كما اطلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في مختلف محافظات السلطنة، وقد أظهرت هذه التقارير مستوى عاليًا. من الخطورة. في الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) في محافظة ظفار، حيث ازداد عدد الحالات المُصابة بشكل مطرد خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار فإن اللجنة العليا بسلطنة عمان، شددت على تجنب كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى تفشّي هذا المرض.

خاصة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في المساجد وفي الأماكن العامة على وجه العموم، وإقامة تجمعات العزاء والأعراس. والتجمعات في أوقات الإفطار وغيرها من التجمعات، وارتياد المحلات والمجمعات التجارية. والأسواق الشعبيّة في الأوقات المزدحمة، حمايةً للنفسِ والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء.

وبدأت السلطنة الأربعاء الماضي، تنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار. فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، فقد أقرت اللجنة العليا حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات. ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك. وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما تشمل إجراءات اللجنة العليا بالسلطنة، الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل “إفطار صائم” في الجوامع والمساجد. وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

وبموجب القرارات الجديدة، يتم حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية. خلال شهر رمضان الفضيل.

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