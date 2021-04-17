“شاهد” عماني ينفجر غضباً من استهتار العمانيين في ظفار: لا تعتقدوا أنكم عمر بن الخطاب

استشاط مواطن عماني غضباً من استهتار العمانيين في محافظة ظفار من انتشار فيروس كورونا المستجد. وعدم مراعاة الإجراءات الصحية التي تعلن عنها سلطات البلاد.

رسالة نارية

ووجه المواطن العماني، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، رسالة نارية إلى العمانيين، مطالباً إياهم الالتزام. بالإجراءات الصحية. وعدم فتح بيوت العزاء واتباع التعليمات التي تصدرها السلطات المختصة بسلطنة عمان.

🔴رسالة مواطن تجاه ما يحدث في محافظة ظفار : pic.twitter.com/QxL26pKwTL — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) April 17, 2021

رد العمانيين

وتفاعل العمانيين مع الرسالة النارية من مواطنهم، مؤكدين على صحة ما جاء في رسالته وعلى ضرورة الالتزام. بالإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

كلام واقعي ، نلوم اللجنة وقراراتها وهناك من لا يدالي

تجمعات ورمسات ولقاءات اجتماعية بكثرة وازدحام في السرق بدون داع . — سعيد العلوي.عمان قابوس🇴🇲 (@saidalawi69) April 17, 2021

الوضع ما راح يطيب واالاستهتار ألف

يطلبون برفع الحظر وهم سبب الحظر

وخساره الناس لارزاقهم سببها عدم التزام الناس..اذا كنتوا صادقين وتريدوا تساعدوا المحتاجين واصحاب المشاريع اللي خسروا

التزموا بالاجراءات الوقائيه كلها اسبوع اسبوعين وتخف الحالات وترجع الامور لاحسن — ♪◆خطوط ملونة◆♪ (@qatrnada27) April 17, 2021

نعم صدقت أخي الكريم

الناس تسرح وتمرح في كل مكان

ويذهبوا للعزاء والاعراس والتجمعات المزدحمة

ويقولوا ما نريد حظر

ما نريد إغلاق

والوباء منتشر في كل مكان

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم — محمد بن سالم المجرفي (@mohamedsalim444) April 17, 2021

والله صدقت بس انا مستغرب مافي تشديد عليهم عكس هنا معنئ ف الشمال!!!! ماخذين راحتهم حتئ معظم الوافدين ما يلبسون كمام صايرين مثلهم… ر — آإلسويقـ♥̨̥̬̩🇴🇲١٠١ (@omaaaaaaaan101) April 17, 2021

كلامك صحيح وياليت يلي مسوين ترند فالتويتر يسمعو رسالتك عشان الاغلاق ساعه 11 يفكروا قرارات الجنه من فضاء — Al Ameri (@AlAmeri89975140) April 17, 2021

شرطة عمان السلطانية

وفي السياق، قال الرائد طارق بن عوض الشنفري، من شرطة عمان السلطانية، إن هناك التزام كلي ومثالي من المواطنين. والمقيمين في فترة الإغلاق ومنع الحركة.

واستدرك بالقول: “إلا أن المعضلة هي، ما يحدث في فترة السماح، من خلال ما نسمعه من تجمعات تحدث في بعض المنازل والاستراحات أو مواقع أخرى”.

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وأضاف: “إننا لا نتذاكى بهذه الطريقة على الفايروس”، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات في جميع الأوقات. وليس في فترة منع الحركة فقط.

وأكد أن فترة إغلاق الأنشطة التجارية في محافظة ظفار والتي أعلنت عنها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 سيكون لها تأثير إيجابي.

وأشار إلى أن ذلك مرهون بالتزام الجميع، وأن ما حدث من ارتفاع في عدد الإصابات جاء نتيجة لمخالفة قرارات اللجنة. في فترة ما بعد الإغلاق والسماح.

قرارات جديدة

وفي السياق قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد بسلطنة عمان. تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلاً في محافظة ظفار.

ويبدأ ذلك من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا، بداية من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية أكدت اللجنة العليا، في بيان لها أن هذا القرار قابل للمراجعة في مرحلة لاحقة بحسب مُستجدات المؤشرات الوبائية بالسلطنة.

وأشارت إلى أنها بصدد اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفشي الوباء ومن بينها الإغلاق التام إن استدعت الحالة الوبائية ذلك.

وجاء قرار السلطنة الأخير بحسب الوكالة، حمايةً للصحة العامة لأفراد المجتمع في المحافظة، وفي السلطنة بوجهٍ عام. وحمايةً للمنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض إضافة إلى تقديمها. خدماتها الصحية الأخرى للمجتمع.

كما اطلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في مختلف محافظات السلطنة، وقد أظهرت هذه التقارير مستوى عاليًا. من الخطورة في الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) في محافظة ظفار، حيث ازداد عدد الحالات المُصابة بشكل مطرد خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار فإن اللجنة العليا بسلطنة عمان، شددت على تجنب كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى تفشّي هذا المرض.

خاصة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في المساجد وفي الأماكن العامة على وجه العموم، وإقامة تجمعات العزاء والأعراس. والتجمعات في أوقات الإفطار وغيرها من التجمعات، وارتياد المحلات والمجمعات التجارية. والأسواق الشعبيّة في الأوقات المزدحمة، حمايةً للنفسِ والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء.

وبدأت السلطنة الأربعاء الماضي، تنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار. فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، فقد أقرت اللجنة العليا حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات. ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك. وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما تشمل إجراءات اللجنة العليا بالسلطنة، الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل “إفطار صائم” في الجوامع والمساجد. وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

وبموجب القرارات الجديدة، يتم حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية. خلال شهر رمضان الفضيل.

تصدر وسم يحمل اسم مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة حيث أمطره النشطاء بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ورغم عدم إعلان مفتي سلطنة عمان الشيخ الخليلي أو أي مصدر رسمي عماني عن مرضه أو تعرضه لوعكة صحية، إلا أن عدد كبير من الحسابات. العمانية نشرت تغريدات تطلب فيها الدعاء له بالشفاء، دون توضيح طبيعة مرضه.

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