صلاح يستعيد أمل العودة على صدارة التهديف أمام فرحة منافسه هاري كين المنقوصة

في صراع الصدارة على لقب الدوري الإنجليزي خلال منافسات الدوري الممتاز، خلال منافسات الموسم الجاري. بين النجم المصري محمد صلاح في فريق ليفربول “الريدز”.

مع منافسه الذي انتزع صدارة التهديف مؤخرًا الإنجليزي هاري كين. بعد تعرض اللاعب للإصابة في مباراة إيفرتون الأخيرة والذي سجل من خلالها هدفين واعتلاء صدارة الترتيب من جديد.

فرحة منقوصة

كما أن فرحة اللاعب الإنجليزي هاري كين هداف فريق توتنهام “السبيرز”. الذي سجل هدفين مباراة فريقه أمام منافسه إيفرتون في منافسات الأسبوع ال 32 من الدوري الإنجليزي.

لينفرد في صدارة ترتيب الدوري “البريميرليج”. في مباراة يوم أمس الجمعة. التي جمعت كلا الفريقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. إلا أنه تعرض للإصابة قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقتين.

اقرأ المزيد: تفاصيل سرقة منزل نجم روما الإيطالي “سمولينج” بعد تهديد زوجته وأولاده

هاري كين الصراع مع محمد صلاح

كما ووصل المهاجم الإنجليزي هاري كين إلى 21 هدفًا من جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. متربعًا على صدارة الترتيب بفارق هدفين.

عن أقرب المنافسين له المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي. الذي يستعد لمباراة قوية أمام منافسه ليدز يونايتد. ضمن منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة لكرة القدم.

لم يدم طويلاً

لكن سعادة المهاجم كين بعد إحراز هدفين في شباك إيفرتون. وانفراده بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي. لكن ذلك لم يدوم بشكل طويل. بعد تعرض للإصابة ومغادرته الملعب في مباراة فريق توتنهام وإيفرتون.

تعقيب المدرب مورينيو

وكشف المدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو” المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي. تعقيبًا على إصابة المهاجم هاري كين خلال مؤتمر صحفي له، قائلاً: من المبكر الحديث أو قول أي شيء. لكن مغادرة كين أرضية الملعب قبل دقائق من نهاية المباراة. تعني أنه يشعر بشيء ما”.

كما وأردف، ” دعنا نتحلى بالتفاؤل. وأعتقد أن لديه الوقت ليتعافى. لنرى ذلك، ولا أفكر في أن الإصابة خطيرة. وهو لاعب مهم للغاية. ولا يمكنني قول المزيد”.

هدافي الدوري الإنجليزي وترتيب محمد صلاح

كما ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما يحتل نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في وصافة الترتيب والمركز الثاني من الترتيب. بعد انفراده في صدارة ترتيب الدوري لهذا الموسم خلال الأشهر الماضية.

البرتغالي فيرنانديش مع مانشستر يونايتد

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بفارق هدفين مع النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في المركز الرابع من الترتيب برصيد 14 هدفاً. ومتساوي مع باتريك بامفورد بنفس عدد الأهداف.

الكوري الجنوبي سون وترتيب المركز الخامس

أما في المركز الخامس جاء مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق توتنهام “السيبرز” برصيد 13 هدفًا بفارق نقطة وحيدة عن اللاعب ليوين مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

على الرغم من الخسارة الأخير إلا أن المتصدر المان سيتي ينفرد في صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” برصيد 74 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 63 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

بعد فوزه على فريق برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق أربع نقاط عن منافسه فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة. متساويًا مع فريق وست هام في المركز الرابع من الترتيب بنفس النقاط.

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 54 نقطة. بينما جاء صعد من جديد فريق ليفربول الإنجليزي إلى خامس ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة. متساويًا مع صاحب المركز السادس وست هام بنفس النقاط.

توتنهام والترتيب السابع

أما في المركز السابع جاء فريق توتنهام برصيد 50 نقطة. كما جاء فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة. أما في المركز التاسع جاء فريق أرسنال برصيد 45 نقطة من ترتيب الدوري الممتاز.

بينما جاء في المركز العاشر للترتيب فريق ليدز بونايتد بنفس النقاط متساويًا مع فريق أرسنال الإنجليزي. في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2020-2021.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد