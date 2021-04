تفاصيل سرقة منزل نجم روما الإيطالي “سمولينج” بعد تهديد زوجته وأولاده

تعرض نجم فريق روما الإيطالي “كريس سمولينج” 31 عامًا. لسرقة منزله تحت تهديد السلاح على عدد من اللصوص، قد اقتحموا المنزل في مدينة روما الإيطالية في ساعات الفجر. حيث قاموا بتهديد زوجته وأولاده.

كما وأفادت تقارير صحفية إيطالية. بأن زوجة المدافع الإنجليزي في صفوف فريق روما “سمولينج”. وابنه ووالدتها. كانوا يتواجدون في المنزل.

Important 3 points! Great attitude and character shown by everyone! 💪🏽 Now onto Thursday let’s go again! 💛❤️ #forzaroma pic.twitter.com/ocYNM0hp7B

حيث اقتحم ثلاثة من اللصوص المنزل عند الساعة الخامسة صباحًا. وأجبروا اللاعب “سمولينج” على فتح الخزانة وسرقوا ثلاثة ساعات رولكس ومجوهرات.

إلى جانب سرقة نحو 300 يورو نقدًا كانت موجودة بداخل الخزانة الخاصة للاعب. وفقًا لما أوردته صحيفة كورييري ديلو سبورت الرياضية الإيطالية.

كما ولم يستطيع المدافع الإنجليزي الدولي “سمولينج”. الاتصال بمسؤولي إدارة فريقه روما الإيطالي للتعليق على تلك الحادثة. فيما غاب اللاعب عن دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي أمام الفريق الهولندي أياكس أمستردام، يوم الخميس الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة.

وكشفت صحيفة “ميرو” البريطانية. بأن اللاعب الإنجليزي “سمولينج” لم يتعرض لأي ضرب، لكنه تم اقتياده بعنف وقوة. وكذلك ترهيب زوجته وأولاده. الذي تابع المشهد حتى تمكن اللصوص من الهرب. وسرقة مقتنيات اللاعب الشخصية مجوهرات من منزله.

كما وقام اللاعب “سمولينج” بالاتصال بالشرطة الإيطالية في مدينة روما. والتي قامت بفتح تحقيق في الواقعة. فيما حصل اللاعب على التعاطف والتضامن من ناديه روما الإيطالي.

وتغلب فريق روما الإيطالي على حساب منافسه أياكس أمستردام في مجموع المباراتين في منافسات الدوري الأوروبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بعد تعادله المثير في مباراة الإياب بهدف كل من المنافسين. ليتأهل إلى دور النصف النهائي. لمواجهة فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” الذي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي.

برصيد 63 نقطة بفارق كبير عن المتربع على عرش ترتيب الدوري المان سيتي برصيد 74 نقطة. خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما واستطاع كلا من: فريق روما الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. وكذلك أرسنال الإنجليزي وفياريال الإسباني.

I arrived last summer, and although temporary at the time, I knew instantly it would be my permanent home. Cannot wait to get started again, the journey continues, enjoy the ride! 💛❤️ pic.twitter.com/MyoAtrN1pQ

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 6, 2020