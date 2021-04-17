تفاصيل سرقة منزل نجم روما الإيطالي “سمولينج” بعد تهديد زوجته وأولاده

تعرض نجم فريق روما الإيطالي “كريس سمولينج” 31 عامًا. لسرقة منزله تحت تهديد السلاح على عدد من اللصوص، قد اقتحموا المنزل في مدينة روما الإيطالية في ساعات الفجر. حيث قاموا بتهديد زوجته وأولاده.

زوجته وأولاده

كما وأفادت تقارير صحفية إيطالية. بأن زوجة المدافع الإنجليزي في صفوف فريق روما “سمولينج”. وابنه ووالدتها. كانوا يتواجدون في المنزل.

Important 3 points! Great attitude and character shown by everyone! 💪🏽 Now onto Thursday let’s go again! 💛❤️ #forzaroma pic.twitter.com/ocYNM0hp7B — Chris Smalling (@ChrisSmalling) November 1, 2020

حيث اقتحم ثلاثة من اللصوص المنزل عند الساعة الخامسة صباحًا. وأجبروا اللاعب “سمولينج” على فتح الخزانة وسرقوا ثلاثة ساعات رولكس ومجوهرات.

إلى جانب سرقة نحو 300 يورو نقدًا كانت موجودة بداخل الخزانة الخاصة للاعب. وفقًا لما أوردته صحيفة كورييري ديلو سبورت الرياضية الإيطالية.

الاتصال بإدارة النادي

كما ولم يستطيع المدافع الإنجليزي الدولي “سمولينج”. الاتصال بمسؤولي إدارة فريقه روما الإيطالي للتعليق على تلك الحادثة. فيما غاب اللاعب عن دور الثمن النهائي من الدوري الأوروبي أمام الفريق الهولندي أياكس أمستردام، يوم الخميس الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة.

اقرأ المزيد: “شاهد” تحت تهديد السلاح.. المغربي بدر بانون مدافع الأهلي يرفض التوقيع للزمالك

لم يتعرض للضرب

وكشفت صحيفة “ميرو” البريطانية. بأن اللاعب الإنجليزي “سمولينج” لم يتعرض لأي ضرب، لكنه تم اقتياده بعنف وقوة. وكذلك ترهيب زوجته وأولاده. الذي تابع المشهد حتى تمكن اللصوص من الهرب. وسرقة مقتنيات اللاعب الشخصية مجوهرات من منزله.

اتصال مدافع روما بالشرطة

كما وقام اللاعب “سمولينج” بالاتصال بالشرطة الإيطالية في مدينة روما. والتي قامت بفتح تحقيق في الواقعة. فيما حصل اللاعب على التعاطف والتضامن من ناديه روما الإيطالي.

مواجهة روما الإيطالي مانشستر يونايتد

وتغلب فريق روما الإيطالي على حساب منافسه أياكس أمستردام في مجموع المباراتين في منافسات الدوري الأوروبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كالتشيو ميركاتو – صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس ويونايتد، نادي السيدة العجوز يـأمل في التعاقد مع سمولينج دون دفع أي مبالغ مالية لمانشستر يونايتد، وذلك عن طريق مبادلته بلاعبه فيدريكو بيرنارديسكي. 🔴⚫️ فيدريكو بيرنارديسكي = كريس سمولينج 🤔 pic.twitter.com/U5nmYn9UJZ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 3, 2020

بعد تعادله المثير في مباراة الإياب بهدف كل من المنافسين. ليتأهل إلى دور النصف النهائي. لمواجهة فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” الذي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي.

برصيد 63 نقطة بفارق كبير عن المتربع على عرش ترتيب الدوري المان سيتي برصيد 74 نقطة. خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المتأهلين لمنافسات النصف النهائي

كما واستطاع كلا من: فريق روما الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. وكذلك أرسنال الإنجليزي وفياريال الإسباني.

I arrived last summer, and although temporary at the time, I knew instantly it would be my permanent home. Cannot wait to get started again, the journey continues, enjoy the ride! 💛❤️ pic.twitter.com/MyoAtrN1pQ — Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 6, 2020

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد منافسه روما الإيطالي. بينما سيواجه أرسنال فريق فياريال الإسباني، حيث ستكون مواجهات الذهاب في ال 29 من شهر إبريل/ نيسان الجاري. بينما ستكون مواجهات الإياب في ال 6 من شهر مايو المقبل.

هدافي الدوري الإيطالي

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 25 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 21 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 18 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م. كما جاء اللاعب ” سيمي” في فريق كروتوني برصيد 16 هدفًا.

كريس سمولينج يصل إلي روما من أجل الكشف الطبي pic.twitter.com/8jHqf4HKT4 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 30, 2019

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 هدفاً. متساويًا مع كلاً من: “لاوتارو مارتينيز” لاعب فريق الانتر ميلان.

وكذلك لاعب فريق نابولي لورينزو إنسينيدوشان فلاهوفيتش الذي يلعب في صفوف فريق فيورنتينا. خلال منافسات الدوري “الكالتشيو” الإيطالي.

ترتيب روما في الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 74 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 63 نقطة. وبفارق على الانتر 11 نقاط مع متصدر دوري “الكالتشيو”.

كريس سمولينج أخيرًا ينضم لروما من مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو 📝 pic.twitter.com/a9MA1nhIet — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 5, 2020

صعود نابولي وتراجع روما في الدوري

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس بعد الفوز على نابولي برصيد 62 نقطة في ترتيب جدول الدوري. فيما جاء فريق يوفنتوس في المركز الرابع أتالانتا برصيد 61 نقطة. بفارق نقطة وحيدة.

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق نابولي الإيطالي برصيد 59 نقطة. متساويًا في عدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

رسميا- كريس سمولينج ينضم لروما لنهاية الموسم على سبيل الإعارة ✍️ pic.twitter.com/rfDOBwh7x7 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 30, 2019

بينما جاء لاتسيو برصيد 55 نقطة. في المركز السادس. وفي المركز السابع جاء فريق روما بفارق نقطة وحيد برصيد 54 نقطة.

كما وجاء في المركز الثامن فريق ساسولو برصيد 43 نقطة. أما في المركز التاسع فريق هيلاس فيرونا برصيد 41 نقطة. كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 36 نقطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد