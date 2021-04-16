وضع والده في الفرزير.. ناصر القصبي يتهم الشيعة بنشر فيروس كورونا في السعودية

صدم الفنان السعودي، ناصر القصبي، الجميع في مسلسله الجديد “ممنوع التجول”، وذلك على إثر اتهامات للشيعة والأجانب. بنشر فيروس كورونا في السعودية.

الحلقة الثالثة

وطرح المسلسل السعودي قضية العنصرية في ظل تفشي فيروس كورونا بأسلوب ساخر، وذلك خلال الحلقة الثالثة منه.

وورد في الحلقة على لسان شخصية نادر، الرجل العنصري الذي يؤدي دوره ناصر القصبي، أن الشيعة والأجانب. هم السبب في انتشار فيروس كورونا في السعودية.

وتتحدث الحلقة الثالثة التي تحمل عنوان “أخطر من كورونا” عن العنصرية التي زادت حدتها بعد انتشار الوباء.

وتبدأ الحلقة في دبي، حيث سافر نادر “ناصر القصبي” وزوجته لقضاء بعض الوقت.

لكن نادر يُصدم عند رؤيته زوجين من الصين في نفس الفندق الأمر الذي يصيبه بالفزع نظراً لانتشار فيروس كورونا هناك.

وعندما يتوجه نادر وزوجته إلى أحد المطاعم الخليجية يصادفان مرة أخرى زوجين آسيويين، فيغضب نادر من رؤيتهما. ويتسبب في طردهما من المطعم.

ولم تتوقف عنصرية نادر عند الآسيويين فقط، فعندما عاد إلى بلده السعودية، قرأ خبراً حول بدء انتشار الفيروس في منطقة الشرقية.

وحسب نادر، فإن المصابين كانوا في إيران قبل مجيئهم إلى السعودية، وعلق على الخبر قائلاً: “من إيران يعني شيعة. هؤلاء الشيعة هم مشكلة المشاكل، ولا يأتي منهم خير أبداً”.

وأضاف أن هؤلاء الشيعة سوف ينشرون بلا شك المرض في أرجاء البلاد.

أصوات معارضة لـ”نادر”

وتصور الحلقة الثالثة من “ممنوع التجول” نادراً الذي يؤدي دوره “ناصر القصبي” بصورة الرجل المتعصب والعنصري. والمُعادي للأجانب بشكل عام، وفي المقابل يعرض نماذج أخرى على النقيض تماماً.

فزوجة نادر على سبيل المثال تتأفف من وجهات نظره العنصرية والمغالية، وتخبره بأن المرض لا يعرف سُنياً أو شيعياً. وأنه يبالغ في ردات فعله.

وفيما يواصل نادر تذمره من الشيعة واتهامه لهم بنشر المرض في أرجاء المملكة السعودية، مدعياً أن ما يهمه هو وطنه. وأبناء وطنه في المقام الأول. يتصدى له زميله في العمل ويخبره بأن كلامه مردود عليه.

ويقول زميله: “الشيعة أيضاً هم من أبناء المملكة السعودية. ولا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة، وأن المشكلة. هي في طريقة تفكير نادر الخاطئة”.

وينتقل نادر بعد ذلك لانتقاد الأجانب واتهامهم بنقل المرض، فيما تتصدى له زوجته وتتهمه بالرجعية لتفكيره بهذه الطريقة.

وحتى بعد إصابة نادر بالفيروس ونجاته على يد أطباء “أجانب” يبقى مصمماً على موقفه، لتطلب زوجته الطلاق منه. في نهاية الحلقة متهمة إياه بأنه مصاب بمرض أشد خطراً من كورونا.

ممنوع التجول

وتدور أحداث المسلسل السعودي “ممنوع التجول” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول ما يعيشه العالم. الآن من تداعيات فيروس كورونا. وما فرضه على المجتمعات من تغيرات بأسلوب ساخر.

“ممنوع التجول” يُعرَض بعد الإفطار مباشرة على قناة mbc، وكذلك على منصة شاهد.نت، وهو من بطولة ناصر القصبي. بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج.

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وهم: فايز المالكي، عبد الإله السناني، حبيب الحبيب، راشد الشمراني، إلهام علي، أسيل عمران، فاطمة الحوسني. ماجد مطرب فواز.

وإلى جانب هؤلاء، بشير الغنيم، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، عبدالله المزيني. علي الشهابي. ريماس منصور، وهبة الحسين.

حطوا أبوهم في الفرزير!

كما أثار الفنان ناصر القصبي جدلاً جديداً بسبب مشهد في الحلقة الثانية من أحدث مسلسلاته التلفزيونية “ممنوع التجول”، الذي بدأ عرضه مع انطلاق شهر رمضان.

ويظهر في المشهد كلا من القصبي والفنان علي الحميدي وفاطمة الحوسني، وهم يحملون جثة والدهم ويدخلون بها إلى المطبخ، ويضعونها. على أريكة تمهيدا لوضعها داخل الفريزر.

وبعد أن قام أبطال المسلسل الثلاثة بتفريغ محتويات الفريزر لكي يتمكنوا من وضع جثة والدهم به، فشلت محاولتهم بسبب حجم الفريزر الصغير الذي لم يستوعب الجثة بكاملها.

وأحدث المشهد حالة من الجدل على “السوشيال ميديا” لاعتبار أنه يستخف بموقف الموت المهيب كما يقلل من احترام الآباء.

واستنكرت عضو مجلس الشورى السعودي، كوثر الأربش، المشهد واعتبرته غير مقبول ومتناقضا مع كل مبدأ إنساني وإخلاقي. كما أشارت إلى غير مناسب للأطفال ولا يجوز استخدام الموات كمادة للضحك، وكذلك لا يجوز التعامل مع الآباء بهذا الاستخفاف.

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