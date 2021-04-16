هذا ما فعلته محكمة ألمانية مع صحفي سوري بسبب “دلع” نانسي عجرم

أصدرت محكمة مقاطعة بريمن الألمانية، قراراً بالسجن مع وقف التنفيذ على الصحفي السوري وسيم زكور بتهمة. التحريض العلني على الجرائم الجنائية ومحاولة الابتزاز بحق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

تهديد نانسي عجرم

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية، خبراً أكدت في صدور حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق وسيم زكور.

وقالت الصحيفة، إن الحكم جاء بعد تهديده للمغنية اللبنانية نانسي عجرم خلال بث مباشر في “فيس بوك”. على خلفية مقتل شاب سوري في منزل المغنية في لبنان.

وأوضحت الصحيفة، أن زكور قال في أثناء البث المباشر، “يمكنك مقاضاتي. أنا في ألمانيا والألمان لا يتهمون. أحدًا بأعمال لم تحدث في ألمانيا”. وعلقت الصحيفة “لقد كان مخطئًا”.

وقال المدعي العام لولاية بريمن الألمانية، إن “الفيديوهات التي بثها زكور كانت تهدف إلى تشجيع المشاهدين. على قتل نانسي أو أحد أفراد عائلتها”، بحسب الصحيفة.

تهديد بالقتل

وتعرضت الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم لتهديد بالقتل، عبر فيديو نشره زكور عبر “فيس بوك”.

قال فيه إن “أهل القتيل سوف يثأرون من نانسي عجرم أو زوجها فادي الهاشم أو إحدى بناتها، وقال إن نانسي. تقوم بأكل حقوق من قام بالعمل معها”.

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وبموجب التهديد، تقدمت الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ببلاغ إلى النيابة العامة عبر المكتب القانوني. ادعت فيه أنها وزوجها وبناتها تعرضوا لتهديد بالقتل من قبل وسيم زكور.

ويعرّف وسيم زكور عن نفسه بأنه “وزير الإعلام والثقافة في مملكة الجبل الأصفر وصحفي سوري معارض مستقل”. بحسب ما كتب عبر حسابه في “تويتر“.

فادي الهاشم ونانسي عجرم

وقتل شاب سوري مطلع عام 2020 الماضي، في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إثر إطلاق النار عليه من قبل. زوجها الطبيب فادي الهاشم. في ظل تضارب المعلومات حول تفاصيل الحادثة، التي أوردتها وسائل الإعلام اللبنانية.

وذكرت الوكالة “الوطنية للإعلام” في لبنان، في 5 من كانون الثاني 2020، أن شابًا سوريًا ملثمًا دخل فجر ذلك اليوم. إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم، في قرية نيو سهيلة كسروان التابعة لمحافظة جبل لبنان، بقصد السرقة. لكنه فوجئ بزوجها، وحصل إطلاق نار بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل الشاب السوري على الفور.

نانسي قالت إن تصرف زوجها كان طبيعيًا في الدفاع عن أسرته وبيته، متسائلة عما سيفعله لو كان أي شخص آخر في مكانه.

وفي 7 من كانون الثاني، عقدت نانسي مؤتمرًا صحفيًا في منزلها، شكرت في بدايته الله لحمايتها من المصيبة التي ألمت بها.

وشكرت كذلك من تعاطف معها، وختمته بشكر القضاء اللبناني الذي أنصفها، على حد وصفها.

ونفت نانسي، المولودة في لبنان عام 1983، والحائزة على عشرات الجوائز العربية والعالمية، معرفتها بالقتيل أو عمله. في منزلها في وقت سابق.

واعتبرت أن زوجها هو أب قبل أي شيء آخر، وأنها لم تتمنَّ وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وعزّت أهل القتيل. وقالت إنه لا يوجد شخص في الدنيا سيتصرف “بطريقة مختلفة” عما فعله زوجها.

وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، قرارًا ظنيًا، اتهم فيه فادي الهاشم بقتل السوري محمد الموسى. بـ18 طلقًا ناريًا من مسدس داخل منزله في جبل لبنان.

واعتبر القاضي منصور أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل عمدًا المنصوص عليها في “المادة 547” من قانون العقوبات اللبناني. والتي تعاقب بالأشغال الشاقة حتى 20 سنة.

لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على “المادة 228” من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة. إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس، وأحال فادي الهاشم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.

السجن لزوج نانسي عجرم

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قد خرجت عن صمتها معلّقةً على توجيه القضاء اللبناني تهمة القتل قصداً في حالة دفاع مشروع. عن النفس إلى زوجها فادي الهاشم لقتله السوري محمد الموسى.

ونفت “نانسي” ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها بين 15 و20 عاما، في قضية حادثة السرقة التي وقعت في منزلهما.

وأشارت إلى أن هذا الخبر عار من الصحة، بحسب تصريحاتها لموقع “الفن” اللبناني.

وكان جمال الغيث محامي السوري محمد الموسى المقتول على يد فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فج!ر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن الجريمة بحق موكله لم تكن بغرض الدفاع عن النفس، لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجنى عليه.

وقال جمال الغيث خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى، إن موكله ضحية وإنه تم إخفاء كل الأدلة من مسرح الجريمة.

وأضاف الغيث أن التحقيقات كانت سرية ولم يتسن لدفاع القتيل تقديم أي مذكرات أو الإطلاع على حيثيات الحكم، لافتًا إلى أن الشهود في القضية تم التأثير عليهم لدفعهم نحو الاختفاء.

وأشار الغيث إلى أن إعفاء فادي الهاشم زوج نانسي عجرم من العقاب جاء لاعتبار الجريمة دفاعا مشروعا بعد تسلل القتيل إلى. منزل نانسي عجرم وزوجها، لافتًا إلى تقديم دفاع القتيل بعض النقاط الأخرى خلال نظر القضية أمام محكمة الجنايات.

وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور قد أصدر قراره الظني بحق زوج فادي الهاشم.

ووفقا لتقارير عدة قضى القرار بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح. عقوبتها ما بين 15 و20 عاما”، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

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