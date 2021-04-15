وفاة مكرم محمد أحمد تقسم المصريين.. بوق “العسكر” بكل العصور الذي هاجمه مرسي على الهواء

أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم، الخميس، وفاة الكاتب والصحفي المصري المعروف مكرم محمد أحمد، أحد رموز نظام السيسي الداعمين له والذي كان له دورا بارزا في دعم الانقلاب ضد الرئيس الراحل محمد مرسي إعلاميا.

وتوفي مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع قصير مع المرض، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وفاة #مكرم_محمد_أحمد ، هل سينفعك السيسي الأن . أيدت قتله للمصريين وايدته في انقلابه . ها أنت اليوم تذهب إلى الله وليس معك شئ غير عملك . عند الله تجتمع الخصوم . — 🇪🇬Dr. Omar El shazly🇳🇱 (@OmarElshazly92) April 15, 2021

وعقب إعلان وفاته تصدر وسم يحمل اسمه قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر ومحرك بحث غوغل في مصر.

نفق مكرم محمد احمد عليه من الله مايستحق — 💔بْقآيَآ حًنِيَنِ💔 (@AnGyugWV47J0M7F) April 15, 2021

تباين آراء المصريين عقب وفاة بوق العسكر مكرم محمد أحمد

حيث تباينت آراء المغردين بشأن مكرم فمنهم من رآه رمزا وطنيا ومهنيا قديرا.

رحم الله الأستاذ مكرم محمد أحمد

محارب صلب ضد الإرهاب والتطرف

وصحفي عنيد فى الدفاع عن مصلحة بلاده

وصوت عال فى حقوق الناس بالعدل والمنطق pic.twitter.com/umjmGyzeDw — Khaled Salah (@Youm7Khaled) April 15, 2021

ومنهم من انتقده لتأييده سياسات خاطئة وإسهامه في خنق مؤسسات الإعلام والصحافة في مصر.

الكذب دا ما يتسكتش عليه

ربنا يعاملك بعدله#مكرم_محمد_احمد pic.twitter.com/uivJMiULDX — فاطنة كشري (@Baheia23881) April 15, 2021

وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للاعلام السابق

بعد صراع مع المرض عن عمر ٨٥ عاما ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين — Khaled Mohey (@KhaledM090) April 15, 2021

وكتب البرلماني السابق والسياسي المصري البارز ممدوح إسماعيل معلقا على وفاته:”هلك مكرم محمد احمد كاتب وصحفى وبوق الطغاة، اللهم عامله بعدلك”

هلك مكرم محمد احمد كاتب وصحفى وبوق الطغاة، اللهم عامله بعدلك — ممدوح إسماعيل (@mamdouh_ismail_) April 15, 2021

بينما كاتب ناشط آخر مهاجما الراحل مكرم:”كان رجل النظام مخلصا له خدمه بالباطل اكثر ما خدمه في الحق. كان عدو الديمقراطية و كان يرى في النظام الديكتاتوري عامل استقرار للدولة.”

#مكرم_محمد_أحمد

كان رجل النظام مخلصا له خدمه بالباطل اكثر ما خدمه في الحق.

كان عدو الديمقراطية و كان يرى في النظام الديكتاتوري عامل استقرار للدولة. — D. Achemrah younès (@YounesDocteur) April 15, 2021

فيما تداول ناشطون مقطع قديم للرئيس الراحل محمد مرسي، يهاجم فيه على الهواء مكرم محمد أحمد، وعدد من رموز نظام مبارك.

من زمن فات | الرئيس الراحل #محمد_مرسي يهاجم مكرم محمد أحمد في خطابٍ تحدث فيه عن فلول نظام #مبارك الذين يحاولون عرقلة مساعيه في يونيو 2013 pic.twitter.com/pgW7e1LXP1 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 15, 2021

وشن مرسي وقتها هجوما حادا على مكرم الذي كان يريد “ركوب ثورة يناير” وإدعاء بطولات كزيفة.

زوجة الكاتب مكرم محمد أحمد تكشف التفاصيل

هذا وكشفت السيدة راوية، زوجة الكاتب الصحفي المصري الراحل مكرم محمد أحمد، أن زوجها توفي اليوم بعد صراع مع المرض. حيث عانى انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم منذ الأشهر الماضية.

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وأوضحت زوجة الكاتب الراحل لصحيفة “الوطن” المصرية، أن زوجها دخل المستشفى منذ أكثر من أسبوعين، قبل أن تتدهور. حالته الصحية ويدخل غرفة العناية المركزة على اجهزة التنفس الصناعي، حتى فاضت روحه إلى بارئها صباح اليوم.

وأعربت السيدة راوية عن حزنها الشديد لوفاة زوجها الراحل، وأبدت تأثرا كبيرا لرحيله وفقدانه في تلك الأيام المباركة من شهر رمضان.

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

بوق العسكر في كل العصور

وكان الكاتب الصحفي الراحل يُعرف بتأييده الشديد للرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وفي عام 2017 عينه عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وشغل المنصب حتى 2020 عقب تصريحات انتقد فيها إدارة الإعلام في مصر مطالبًا بتعزيز حرية الصحافة والتعبير، فتم إقالته.

تصريحات رئيس “الأعلى للإعلام” السابق #مكرم_محمد_أحمد والذي توفي اليوم عن حرية التعبير والتي أغضبت النظام فعزله بعدها بأشهر pic.twitter.com/e6uSY71XfX — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 15, 2021

وكان لمكرم محمد أحمد حضور كبير في العمل النقابي، إذ فاز بمقعد نقيب الصحفيين 4 مرات، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.

من هو مكرم محمد أحمد؟

ويشار إلى أن مكرم محمد ولد في 25 يونيو/حزيران 1935.

وامتدت مسيرته الصحفية لأكثر من 60 عامًا، بدأها عقب حصوله على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

بدأ مكرم عمله الصحفي محررًا بصحيفة “الأخبار” ثم مديرًا لمكتب الأهرام بدمشق في الفترة من 1959- 1960.

ثم عمل مراسلًا عسكريًا باليمن عام 1976.

كما تولى الصحفي الراحل رئاسة قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام.

ثم تدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير “الأهرام” خلال الفترة من 1973 إلى 1983.

ليتولى بعدها رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ورئاسة تحرير مجلة المصور.

من أبرز مؤلفات مكرم محمد أحمد “كتاب عن اليمن” و “الثورة في جنوب الجزيرة العربية” و”أحاديث مع الإسرائيليين”.

عضوية مجلس الشورى

وشغل مكرم عضوية مجلس الشورى لأربع دورات متتالية. أما آخر محطاته، فكانت توليه منصب أول رئيس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

والذي صدر قرارًا بتشكيله في أبريل عام 2017. ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد.

وقال المجلس، في بيان، إن “مصر فقدت مصر كاتبًا وطنيًا وقيمة كبيرة، أفنى عمره في خدمة الصحافة المصرية، وشارك في معارك الوطن. في فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفي الذي يضعه في صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة المصرية”.

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