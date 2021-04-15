مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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وفاة مكرم محمد أحمد تقسم المصريين.. بوق “العسكر” بكل العصور الذي هاجمه مرسي على الهواء

كتب وطن
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أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم، الخميس، وفاة الكاتب والصحفي المصري المعروف مكرم محمد أحمد، أحد رموز نظام السيسي الداعمين له والذي كان له دورا بارزا في دعم الانقلاب ضد الرئيس الراحل محمد مرسي إعلاميا.

وتوفي مكرم محمد أحمد، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع قصير مع المرض، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وعقب إعلان وفاته تصدر وسم يحمل اسمه قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر ومحرك بحث غوغل في مصر.

تباين آراء المصريين عقب وفاة بوق العسكر مكرم محمد أحمد

حيث تباينت آراء المغردين بشأن مكرم فمنهم من رآه رمزا وطنيا ومهنيا قديرا.

ومنهم من انتقده لتأييده سياسات خاطئة وإسهامه في خنق مؤسسات الإعلام والصحافة في مصر.

وكتب البرلماني السابق والسياسي المصري البارز ممدوح إسماعيل معلقا على وفاته:”هلك مكرم محمد احمد كاتب وصحفى وبوق الطغاة، اللهم عامله بعدلك”

بينما كاتب ناشط آخر مهاجما الراحل مكرم:”كان رجل النظام مخلصا له خدمه بالباطل اكثر ما خدمه في الحق. كان عدو الديمقراطية و كان يرى في النظام الديكتاتوري عامل استقرار للدولة.”

فيما تداول ناشطون مقطع قديم للرئيس الراحل محمد مرسي، يهاجم فيه على الهواء مكرم محمد أحمد، وعدد من رموز نظام مبارك.

وشن مرسي وقتها هجوما حادا على مكرم الذي كان يريد “ركوب ثورة يناير” وإدعاء بطولات كزيفة.

زوجة الكاتب مكرم محمد أحمد تكشف التفاصيل

هذا وكشفت السيدة راوية، زوجة الكاتب الصحفي المصري الراحل مكرم محمد أحمد، أن زوجها توفي اليوم بعد صراع مع المرض. حيث عانى انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم منذ الأشهر الماضية.

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وأوضحت زوجة الكاتب الراحل لصحيفة “الوطن” المصرية، أن زوجها دخل المستشفى منذ أكثر من أسبوعين، قبل أن تتدهور. حالته الصحية ويدخل غرفة العناية المركزة على اجهزة التنفس الصناعي، حتى فاضت روحه إلى بارئها صباح اليوم.

وأعربت السيدة راوية عن حزنها الشديد لوفاة زوجها الراحل، وأبدت تأثرا كبيرا لرحيله وفقدانه في تلك الأيام المباركة من شهر رمضان.

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

بوق العسكر في كل العصور

وكان الكاتب الصحفي الراحل يُعرف بتأييده الشديد للرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وفي عام 2017 عينه عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وشغل المنصب حتى 2020 عقب تصريحات انتقد فيها إدارة الإعلام في مصر مطالبًا بتعزيز حرية الصحافة والتعبير، فتم إقالته.

وكان لمكرم محمد أحمد حضور كبير في العمل النقابي، إذ فاز بمقعد نقيب الصحفيين 4 مرات، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.

من هو مكرم محمد أحمد؟

ويشار إلى أن مكرم محمد ولد في 25 يونيو/حزيران 1935.

وامتدت مسيرته الصحفية لأكثر من 60 عامًا، بدأها عقب حصوله على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

بدأ مكرم عمله الصحفي محررًا بصحيفة “الأخبار” ثم مديرًا لمكتب الأهرام بدمشق في الفترة من 1959- 1960.

ثم عمل مراسلًا عسكريًا باليمن عام 1976.

كما تولى الصحفي الراحل رئاسة قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام.

ثم تدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير “الأهرام” خلال الفترة من 1973 إلى 1983.

ليتولى بعدها رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ورئاسة تحرير مجلة المصور.

من أبرز مؤلفات مكرم محمد أحمد “كتاب عن اليمن” و “الثورة في جنوب الجزيرة العربية” و”أحاديث مع الإسرائيليين”.

عضوية مجلس الشورى

وشغل مكرم عضوية مجلس الشورى لأربع دورات متتالية. أما آخر محطاته، فكانت توليه منصب أول رئيس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

والذي صدر قرارًا بتشكيله في أبريل عام 2017. ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد.

وقال المجلس، في بيان، إن “مصر فقدت مصر كاتبًا وطنيًا وقيمة كبيرة، أفنى عمره في خدمة الصحافة المصرية، وشارك في معارك الوطن. في فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفي الذي يضعه في صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة المصرية”.

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