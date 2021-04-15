موعد مباراة برشلونة أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

يخوض فريق برشلونة في مباراة القوة والإثارة مساء يوم السبت. أمام منافسه أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا والذي يجمع كلا الفريقين على ملعب ” ملعب لا كارتوخا”.

برشلونة والتعثرات خلال الموسم

كما ويسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا. بعد خروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ال16 بعد هزيمة ثقيلة وهاتريك النجم الفرنسي المتألق في باريس سام جيرمان كيليان مبابي.

إلى جانب تعثره في مباراة “الكلاسيكو” أمام غريمه التقليدي ريال مدريد. الذي حقق الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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ليحتل وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر “أتلتيكو مدريد”. وكذلك التأهل إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

موعد المباراة

كما من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه أتلتيك بلباو. في مباراة صعبة بين المنافسين على لقب نهائي كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والكويت والبحرين واليمن. وفلسطين. وسوريا. ولبنان.

Leo Messi viurà aquest dissabte la seva 34a final amb el FC Barcelona. Fins ara, n’ha guanyat 2⃣4⃣ i n’ha perdut 9⃣, havent marcat 2⃣9⃣ gols Els recordes? 👇 FIL 👇 pic.twitter.com/24YtoxSwVx — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 15, 2021

فيما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا. السودان. كما سيكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر. والمغرب. تونس.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو

وستبث المباراة بين برشلونة وأتلتيك بلباو في المباراة الختامية لنهائي كأس ملك إسبانيا على قناة ليبيا الرياضية، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12303. واستقطاب الرأسي. وبمعدل الترميز 27500.

كما سيبث على قناة rai 1 الرياضية الأجنبية. عبر القمر الصناعي هوت بيرد ترددها 11766. واستقطاب الرأسي. معدل ترميز 27500.

وعلى ذات القناة بتردد 10992. والاستقطاب رأسي. معدل ترميز 27500، كما ستبث على قناة BT Sport ESPN الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 10993. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 27500.

والقناة نفسها بتردد على القمر الصناعي 11386. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 29500، كما ستبث أيضاً على قناة Sport 1 Czechia الرياضية الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 11804. واستقطاب رأسي. وبمعدل ترميز 28000.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني سيكون كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

وكما في مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق سيأتي الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة أتليتك بلباو أمام برشلونة

واعتمد المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال 55 عاماً على تشكيلته الأساسية المعتادة أمام منافسه برشلونة الإسباني في المواجهة الثانية خلال الموسم الحالي، في مركز حراسة المرمى الإسباني أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: اللاعب الإسباني ميكيل بالينزياجا، ومواطنه إينيغو مارتينيز، واللاعب ييراي ألفاريز، بالإضافة إلى إقحام اللاعب أندير كابا الإسباني.

🔴⚪️ Lehoiak bere Sevillako kontzentrazio-hotelean atseden hartzen ari dira dagoeneko! 2⃣ egun 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 handirako ⚔️ #AthleticBarça 🏆

🏟️ La Cartuja

🗓️ Apirilak 17, larunbata 🕘 21:30ean#BiziAmetsa 💭 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/fgEWj0uMVR — Athletic Club (@athletic_eus) April 15, 2021

وفي الوسط لعب كلاً من: اللاعب الإسباني إيكر مونياين، ومواطنه أوناي فينسيدور، واللاعب دانييل غارسيا كارييو، إلى جانب اللاعب الإسباني أوسكار دي ماركوس.

أما هجوم الفريق اعتمد على الثنائي، الإسباني راؤول غارسيا، ومواطنه إينياكي ويليامز.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 67 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة برصيد 66 نقطة، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

إشبيلية وريال سوسيداد في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 58 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال بتيس برصيد 47 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال سوسيداد بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

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