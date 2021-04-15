بالفيديو: أثناء استقبالهم .. جماهير ليفربول تحطم حافلة ريال مدريد والنادي يعتذر

وسط حضور المئات من مشجعي فريق ليفربول في استقبال حافلات الفريقين. رغم منع إدارة الفريق من حضور الجماهير. من أجل إجراءات الوقاية السلامة من وباء فيروس كورونا.

وقام بعض من جماهير ليفربول. من تحطيم أحد نوافذ حافلة فريق ريال مدريد الإسباني أثناء استقبالها وطريقها إلى ملعب “الآنفيلد” معقل فريق “الريدز” الإنجليزي.

Real Madrid's team bus was damaged after being targeted by Liverpool fans near Anfield. (via @ZanySebastien)pic.twitter.com/J9WACAELfE — ESPN FC (@ESPNFC) April 14, 2021

قبيل مواجهة الفريق في منافسات دور إياب أبطال أوروبا. والتي انهت بتأهل فريق ريال مدريد وخروج ليفربول من المنافسة.

إدارة ليفربول

كما وأدان إدارة فريق ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي له، قال فيه: “ندين بشكل قاطع الأعمال التي أدت إلى تضرر حافلة فريق ريال مدريد. أثناء وصولها إلى ملعب الآنفيلد. إنه سلوك غير مقبول على الإطلاق ومخزي قام به عدد قليل من الأفراد”.

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كما وأضاف نادي ليفربول، “نعتذر بصدق لزوارنا عن أي ضائقة تسببوا بها. وسنعمل مع شرطة ميرسيسايد لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين عن تلك الحادثة”.

Liverpool FC has condemned the behaviour 'of a few individuals' https://t.co/OHBFS79gK8 — Liverpool Echo (@LivEchonews) April 14, 2021

تفاصيل المواجهة بين ريال مدريد وليفربول

وشهدت مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا، المنافسة الشديدة والشراسة القوية بين الفريقين. مع الفرص المهدرة من جانب فريق أصحاب الأرض “ليفربول” الذي لم ينجح في تعديل النتيجة في ميدانه والصراع على المنافسة على لقب “Champions League”.

وسط الأداء المميز الذي قدمه فريق الضيف فريق ريال مدريد. الذي احتفظ بالكرة داخل أرضية الملعب.

آنفيلد يتذكر الـ96 ❤️ pic.twitter.com/n7RvfxgH0a — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2021

ومنع المنافس من الوصول إلى مرمى حارس الفريق البلجيكي “تيبو كورتوا” الذي تصدى للعديد من الكرات القاتلة باتجاه مرماه خلال المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد وليفربول

كما وأحرز المهاجم البرازيلي “فينيسيوس جونيور” 20 عاماً في صفوف ريال مدريد. الذي تألق في المباراة هدف التقدم في الدقيقة ال 27 من عمر زمن المباراة في شباك الضيف ليفربول من صناعة صاحب المكينة الألمانية توني كروس. وعاد جونيور إلى إضافة الهدف الثاني له والثالث في المباراة في الدقيقة ال 65 من المباراة.

وتوج البرازيلي جونيور برجل المباراة من قبل القائمين على مسابقة دوري أبطال أوروبا. بعد المستوى الرائع الذي ظهر فيه اللاعب مع الفريق الملكي الإسباني في المباراة على ميدانه، أمام منافسه الضيف فريق ليفربول “الريدز”.

هدف الإسباني أسينسيو

كما ونجح المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني في اللقاء. الذي جاء في الدقيقة ال36 من عمر زمن أحداث الشوط الأول من المباراة.

فيما سجل النجم المصري محمد صلاح بعد ارتكاب دفاع ريال مدريد الخطأ في التمركز ليستغلها اللاعب ويحرز الهدف في شباك ريال مدريد في الدقيقة ال51. لينتهي اللقاء بتقدم بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة ريال مدريد في مواجهة ليفربول

واعتمد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً، في ظل الغيابات المهمة والأساسية في الفريق لمساندة ودعم الفريق، حيث تغيب عن المباراة كلاً من: المهاجم البلجيكي إيدين هازارد. وسيرجو راموس. ورافئيل وفاران. وداني كرفخال. لوكاس فاسكيز.

🎙🚨| المتحدث باسم ليفربول ندين بشكل قاطع الإجراءات التي أدت إلى تضرر حافلة فريق ريال مدريد أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد هذا المساء. إنه سلوك غير مقبول ومخزي على الإطلاق لعدد قليل من الأفراد pic.twitter.com/o1oBwKaLzn — salman (@lfcsalman) April 14, 2021

ليعتمد المدرب على تشكيلة مكونة من: في مركز حراسة المرمى النجم البلجيكي تيبو كورتوا، وفي خط مركز الدفاع سيلعب كلاً من: الفرنسي فيرلاند ميندي، إلى جانب إشراك اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا. وميلتاو.

حافلة ريال مدريد بعد الاعتداء عليها من بعض الجماهير أثناء الوصول لآنفيلد.🙄#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/7EaTMttuzE — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 14, 2021

أما في مركز خط الوسط لعب الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش، بينما لعب في خط هجوم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو.

تشكيلة ليفربول في مواجهة ريال مدريد

كما ولعب في التشكيلة الأساسية الذي من المتوقع أن يعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر

في مركز خط الدفاع، جاء كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

جماهير #ليفربول تهاجم حافلة #ريال_مدريد وتحطم إحدى نوافذها قبل لقاء الفريقين في إياب ربع نهائي #دوري_الأبطال pic.twitter.com/wdv5W3IkZu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2021

أما في مركز خط الوسط، كلاً من: اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي هجوم الفريق اللاعب المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

غيابات ليفربول في مواجهة ريال مدريد

كما غاب عن التشكيلة المدافع الهولندي “فيرجيل فان ديك”. وكذلك اللاعب الإنجليزي “جوردان هندرسون”. إلى جانب اللاعبين جو غوميز والكاميروني “جويل ماتيب” بسبب الإصابة.

نتائج الفريقين في الدوري

ونجح فريق ريال مدريد في مباراته الأخير في الدوري الإسباني” الليغا” من تحقيق الانتصار على غريمه التقليدي برشلونة في قمة الكلاسيكو في منافسات الأسبوع ال30 من الدوري الإسباني الممتاز.

بهدفين مقابل هدف وحيد. ليحتل وصافة الترتيب برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد “البلانكوس”.

عدوانية جماهير ليفربول تجاه حافلة ريال مدريد .. وأنباء عن تعرض الحافلة لوابل من الحجارة من بعضهم ⤵️ pic.twitter.com/4WnkvZn17b — في حضرة الريال🏆 (@AlrealExpert) April 14, 2021

كما وحقق فريق ليفربول الانتصار على منافسه أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي “البريميرليج” بثلاثية نظيفة دون رد. ليحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة. بعد تحقيقه الفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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