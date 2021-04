الأردنيون ينتقدون حكماً بسجن سيدة بعد قولها “أبوي أحسن من الملك”

أشعل مقاضاة امرأة أردنية بتهمة “إطالة اللسان” على الملك عبد الله الثاني بن الحسين، جدلاً واسعاً بالأردن.

وأثارت السيدة الأردنية الجدل بعد مقاضاتها بسبب تلفظها بعبارة “أبوي أحسن من الملك”، وهو ما اعتبرته محكمة صلح. جزاء شمال عمان “إطالة لسان” على ملك البلاد.

وقررت المحكمة إصدار حكم بالسجن سنة واحدة ضد المشتكى عليها آثار الدباس (34 عاما)، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وتفاصيل القصة بحسب وسائل إعلام أردنية بدأت بخلاف حول اصطفاف السيارة بين الدباس، والمشتكية التي تعمل في منظمة حقوقية.

وقامت المشتكية بتوجيه إهانة إلى الدباس وزج اسم والدها في الخلاف، وهو ما أثار حفيظة الأخيرة لا سيما أن والدها متوفى.

وقال ناشطون إنه برغم قرار وقف التنفيذ، إلا أن جرّ سيدة أردنية إلى القضاء لتلفظها بعبارة طبيعية، أمر مثير للاستفزاز. مطلقين هاشتاق: ” #ابوي_احسن_من_الملك”.

Social media in Jordan are reflecting rebelliousness and defiance among the youth which I have not seen before. The top hashtag today was about the case of a woman who was sentenced to a year in prison because she said: my father is better than the king. #أبوي_أحسن_من_الملك

— asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) April 14, 2021