نادية العراقية تبكي: حسبي الله ونعم الوكيل مع كل آذاني في هؤلاء!

عبرت الفنانة العراقية، والمقيمة بمصر، نادية، عن حزنها الشديد لعدم مشاركتها في أي عمل فني خلال موسم دراما رمضان 2021، وشطب اسمها بشكل متعمد من ترشيحات المسلسلات.

“شطبوا اسمي من الترشيحات دون سبب”

وكتبت نادية العراقية عبر منشور على صفحتها الشخصية عبر “فيسبوك” قالت فيه: “حزينة، نعم، حسرة وألم ودموع. نعم رغم كل الأحاسيس التي لا أستطيع وصفها والتي أعيشها، لكني أهنئ من قلبي كل من تعب وأتمنى أن يوفقهم الله وتنجح أعمالهم”.

ولمحت نادية العراقية إلى وجود من يحاربها عمداً وقالت: “حسبي الله ونعم الوكيل مع كل آذان في كل من قصد. ألا أعمل، وتجاهلوا ندائ لهم دون سبب مقنع، وكل من شطب اسمي من الترشيحات دون سبب مقنع”.

وتابعت: ” ربنا سيعوضني خيراً أنا متأكدة، وكل شمتانة ستتعاقب، يا الله أشكو إليك وعليك العوض ومنك العوض “.

“العراقيين نسيوني”

وتعاطف الجمهور مع نادية العراقية، وردت على أحد المتابعين، والذي اقترح عليها التوجه إلى الدراما العراقية قائلة: ” العراقيين نسيوني من زمان ومشاركاتي قليلة وكنت مترشحة بمسلسل جوري والمخرج خذلني، ظلم من كل شي”.

وأعلنت نادية العراقية أنها لن تتابع أي أعمال عبر الفضائيات، وكتبت: ” أول مرة في حياتي أعملها وأطفي التلفزيون 30 يوم وأقدر استغني عنه، رمضان حلو في الاعتكاف وحسمع إذاعة القرآن فقط، الحمدلله”.

“سأقيم في إسرائيل!”

وكانت نادية العراقية قد أثارت جدلاً واسعاً بين جمهورها قبل أسابيع حين أعلنت عن رغبتها في الهجرة إلى إسرائيل.

وكتبت نادية منشوراً عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك” قالت فيه. “قدمت اليوم على تأشيرة لإسرائيل وسأذهب، ولو أعجبني الوضع هناك، سأقيم هناك”.

وتابعت: “لا أجد نفسي في بلاد العرب، وأشعر بالاختناق، أتمنى أن تأتي الموافقة وأنتهي منهم”.

كما تعرضت نادية إلى هجوم وانتقادات واسعة من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تخرج. وتؤكد أن تصريحها ماهو إلا كذبة إبريل.

من هي نادية العراقية؟

يذكر أن نادية انتقلت عام 1997 إلى مصر، واستقرت هناك بعد زواجها من رجل “إسكندراني” يعمل. في الأمن المصري برتبة عميد اسمه أحمد، ورزقت منه بثلاثة أبناء أدهم، مي ونيللي.

وبدأت نادية مشاركتها الفنية في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية، وعملت بعدد من الإعلانات التجارية. كما شاركت في فيديو كليب لاغانٍ عدة منها اغنية “أمي مسافرة ” لفريق أم تي أم وقدمت حفلاً في دار الاوبرا المصرية قامت خلاله بالغناء باللون الفولكلوري العراقي.

وفي عام 2012، عادت نادية العراقية لتقديم مسلسلات عراقية صورتها لصالح قناة الشرقية في القاهرة مع عدة ممثلين عراقيين،و قدمت مسرحية عراقية في الأردن بعنوان “خو ماكو شي “عام 2015 مع صديقتها الفنانة وفاء حسين.

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