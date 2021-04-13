فيديو صادم من السعودية لما فعله وافدون بأول أيام رمضان وتحرك عاجل للسلطات

تسبب مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بموجة من الجدل بين المغردين والنشطاء، لما حمله من تجاوزات صحية يقوم بها عدد من العاملين خلال تقطيع اللحوم.

ووثق المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” قيام عمالة وافدة، بتقطيع اللحوم في مدينة تبوك السعودية، بصورة مخالفة للتعليمات. الصحية المتبعة.

السلا عليكم @tabukm

حاولت أتواصل معكم بالخاص ولكن الخاص مقفل ..

هذا عامل نشر مقطع في التيك توك وهو ترند الان وموقعه في تبوك لعمالة من بني جلدته يقومون بتقطيع لحوم مجهولة في بيئة قذرة جداً والردود يؤكدون أنه في تبوك ونتمنى أن لايكون كذلك ولكن للاحاطة ..

الحساب ..

arshad_eman pic.twitter.com/uBBFRA9YgC — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) April 13, 2021

وبيّن المقطع قيام أحد الأشخاص بالمشي فوق اللحوم بباطن قدمه، خلال العمل، في حالة استهتار واضحة، تسببت بغضب المتابعين.

تفاعل المغردين مع مقطع الفيديو

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن استيائهم من هذا الاستهتار في العمل، خاصة بشيء له علاقة بالصحة والطعام.

وطالب المغردون بضرورة أن يكون هناك متابعة ومراقبة حثيثة، من قبل السلطات لكل العاملين في هذه المجالات، كي يكون هناك ضبط لمثل هذه التجاوزات.

#تم_القبض

والجهات الأمنية و @tabukm تعرفت على ناشر المقطع وتتواجد الآن في الموقع وصادرت اللحوم مجهولة المصدر "لحوم أبقار" والقبض على العمالة .. pic.twitter.com/tpwBKKXPb7 — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) April 13, 2021

وعلق فيصل عبدالكريم، رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض، على المقطع بعد نشره منتقدا وموجها رسالة لأمانة تبوك. “حاولت أتواصل معكم بالخاص ولكن الخاص مقفل، هذا عامل نشر مقطع في التيك توك وهو ترند الان وموقعه في تبوك لعمالة من بني جلدته يقومون. بتقطيع لحوم مجهولة في بيئة قذرة جداً. والردود يؤكدون أنه في تبوك ونتمنى أن لايكون كذلك ولكن للاحاطة”

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها المقطع، تمكنت أمانة تبوك من تحديد مكان هؤلاء الوافدين والقبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكتب أمانة تبوك في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مرفقة بها صور من المكان:”أمانة منطقة تبوك وبالتعاون. مع الجهات الأمنية توصلت لهوية ناشر المقطع في برامج التواصل الاجتماعي.”

#أمانة_منطقة_تبوك وبالتعاون مع الجهات الأمنية توصلت لهوية ناشر المقطع في برامج التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه بعض العمالة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر وفي بيئة غير ملائمة وتم تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات معهم. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/oz3jbdA7i9 — أمانة منطقة تبوك (@tabukm) April 13, 2021

“والذي ظهر فيه بعض العمالة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر وفي بيئة غير ملائمة وتم تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق. واستكمال الإجراءات معهم.”

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