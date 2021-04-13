مجلس الامة الكويتي
مجلس الامة الكويتي
Videoالهدهد

“شاهد” صراخ وعراك وفوضى عارمة داخل مجلس الأمة الكويتي في أول أيام رمضان

كتب وطن
0

شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي اليوم، الثلاثاء، الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، حالة من الجدال والمشادات بين النواب، تسببت بفوضى عارمة خلال الجلسة.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما جرى داخل المجلس من صراخ وخلافات بين النواب. وقيام النائب محمد المطير، بحمل ميكروفون بيده وأخذ يصرخ وسط المجلس.

كويتيون يعلقون

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول والقادم من قلب مجلس الأمة الكويتي.

وقال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “إذا أعضاء مجلس الأمة ما اتفقوا كيف بيصدرون قرار في مصلحة الشعب الكويتي”.

أما مغرد آخر فعلق قائلاً: “في الستينات كانت الرائدة خليجيا في طريق التطور والنمو الآن البوصلة مالها اتجاه أي ديموقراطية. وأي نهج يذهب بالدول إلى الوراء”.

وكتب أحد النشطاء: “للأسف مزاد سوق السمج فيه احترام وأسلوب أرقى من اللي نشوفه في مجلس من المفروض انه يمثل الشعب الكويتي”.

وكان على جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء لدى مجلس الأمة الكويتي، ثلاثة استجوابات لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ. “صباح الخالد الصباح”، تقدم بها نواب من مختلف كتل المعارضة، واستجواب لوزير الصحة تقدم به نائبان معارضان.

ويأتي استجواب وزير الصحة وسط اتهامات له بالفشل في إدارة ملف الصحة في ظل تفشي فیروس كورونا.

فيما طلب وزير الصحة مهلة لمدة أسبوعين للاستفسار عن بعض محاور الاستجواب، وهو ما رفضه المستجوبون.

وقالت المعارضة الكويتية إنها لن تقبل إلا بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب، رغم نجاح الحكومة في تأجيل الاستجوابات. المقدمة إليها والمزمع تقديمها عبر التصويت عليها داخل مجلس الأمة.

وذلك بعد أن استغلت مقاطعة المعارضة لجلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية قبل أسبوعين.

وهدد نواب معارضون، وعلى رأسهم النائب محمد براك المطير، بعدم تمكين الحكومة من عقد الجلسة في حال رفض. رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة وإصراره على تأجيل الاستجواب حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، أي حتى منتصف عام 2022.

وقال النائب محمد براك المطير، في تصريح صحافي: “العبث في البلد بلغ مبلغاً كبيراً ولن نسمح بانعقاد جلسة برلمانية في حال إصرار. رئيس الوزراء على عدم صعود المنصة.”

وتابع موضحا:”والحل هو رحيل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة لأنهما من يعطل البلد ويخلق حالة من الاحتقان.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
حياتنا

عبدالرحمن العقل يكشف لأول مرة ما فعلته به “جاسوسة الفنانين” خلال غزو…

الهدهد

“من يسوق الحمير”.. تصريحات يعقوب الجوعان تثير الجدل بالكويت وهذا ما قاله…

الهدهد

قرار بحبس جابر المبارك بتهمة مخلة في سابقة هي الأولى بتاريخ الكويت والخليج كله

الهدهد

الإمارات تستعين بضباط أمريكيين للتجسس على معارضيها وبعض الشخصيات في الخليج

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More