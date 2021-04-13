“شاهد” إشبيلية يقلب الطاولة على سيلتا فيغو في مباراة مثيرة ومليئة بالأهداف

نجح فريق إشبيلية الإسباني من التغلب على منافسه سليتا فيغو، في مباراة قوية. وكذلك مسرح من الأهداف بين المنافسين.

في إطار ختام الأسبوع ال30 من الدوري الإسباني الممتاز “الليغا” لكرة القدم. والتي انتهت بأربع أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

إشبيلية والهدف الأول

وسجل هدف التقدم في المباراة في الدقيقة السابعة من أحداث الشوط الأول عن طريق المدافع الفرنسي ” جول كوندي” 22 عامًا.

في شباك سيلتا فيغو بعد هجمة مرتدة سريعة. ليأتي هدف التعادل للفريق المنافس في الدقيقة ال20 من مجريات أحداث الشوط الأول بواسطة المهاجم الإسباني ” ياغو أسباس” 33 عامًا.

ضربة الجزاء

كما وتحصل فريق سيلتا فيغو الهدف الثاني بعد دقائق من تسجيل الهدف الأول في شباك فريق حارس إشبيلة المغربي ياسين بونو.

بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة ال23 من عمر زمن المباراة. عن طريق مسجل الهدف الأول “أسباس”.

هدف التعادل

وجاء هدف التعادل لأصحاب الأرض عن طريق لاعب الوسط في الفريق الأندلسي “أدرك فرناندو” في الدقيقة ال35 من المباراة.

🚨🚨 اشبيلية يقلص فارق النقاط الى 6 مع المتصدر ، صراع الليغا 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/N1NVb4Le0J — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) April 12, 2021

ليأتي الرد في الدقيقة ال43 من الفريق المنافس سيلتا فيغو بتسجيل الهدف الثالث في اللقاء عن طريق برايس منديز. لينتهي منتصف اللقاء بين المنافسين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

قلب الطاولة على سيلتا فيغو

كما وعاد فريق إشبيلية إلى أجواء اللقاء مع مجريات الشوط الثاني. بهدف لاعب خط الوسط الكرواتي ” إيفان راكيتيش” في الدقيقة ال60 من اللقاء.

فيما جاء هدف الفوز في الدقيقة ال76 وخطف النقاط الثلاثة المهمة لفريق إشبيلية على حساب منافسه الذي قدم أداءً جيدًا طيلة أحداث اللقاء عن طريق المهاجم الأرجنتيني “أليخاندرو داريو غوميز”.

لتنتهي لقاء قمة الجولة ال30 من الدوري الإسباني بين المنافسين. بفوز مثير للفريق الأندلسي على نظيره سيلتا فيغو برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برصيد 67 نقطة بعد تعادله مع منافسه ريال بتيس بهدف لكل منها. يليه فريق ريال مدريد فارق نقطة وحيدة برصيد 66 نقطة، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني. في المركز الثالث من الترتيب بعد خسارة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد برصيد 65 نقطة.

صعود إشبيلية ومنافسة الكبار

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 61 نقطة في جدول الترتيب.

تساوي ريال بتيس وريال سوسيداد

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال بتيس برصيد 47 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال سوسيداد بنفس النقاط.

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 39 نقطة. كما وجاء فريق ليفانتي بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

Ramadan Mubarak to all those celebrating around the world, from everyone at Sevilla FC. #Ramadan pic.twitter.com/LgVh8KhybD — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) April 13, 2021

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق سيلتا فيغو بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز التاسع سيلتا فيغو برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما جاء في المركز الثاني المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 19 هدفًا. متساويًا مع كلاً من: الأوروغواياني لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو والإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال بنفس رصيد الأهداف.

📜 REPORTAJE | Fernando Reges: la ubicuidad elegante al servicio del #SevillaFC. 🐙🇧🇷#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 13, 2021

كما جاء اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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