رسائل سرية مشفرة بين باسم عوض الله وابن سلمان اعترضها جهاز الأمن الأردني وتم فك رموزها

نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تصريحات خطيرة جدا عن مصدر مقرب من التحقيقات الجارية بقضية الأمير حمزة بن الحسين المتهم بتزعم محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك.

وصرح المصدر للموقع البريطاني بأن المخابرات الأردنية اعترضت رسائل مشفرة بين رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكانت السعودية أو دولة عربية تسارع لإصدار بيان داعم لملك الأردن ومندد بمحاولة الانقلاب الفاشل الذي أعلنته السلطات. وقتها، ما أثار الشك حول ولي العهد السعودي.

إلى ذلك نقل “ميدل إيست آي” عن المصدر، قوله إن باسم عوض الله قُبض عليه بعد أن اعترضت أجهزة المخابرات الأردنية وفكّت رموز رسائل صوتية ونصية مشفرة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

تفاصيل الرسائل السرية التي جرى تسريبها

وحسب الموقع فقد ناقش الرجلان كيف ومتى يجب استخدام الاضطرابات الشعبية المتصاعدة في الأردن، التي أذكاها الاقتصاد المتدهور في المملكة ووباء كوفيد -19، لزعزعة استقرار حكم الملك عبد الله الثاني، وفق ترجمة “عربي 21”.

هذا واعتُبرت الرسائل بين عوض الله ومحمد بن سلمان دليلاً قاطعًا بما يكفي على مؤامرة دبرتها قوة أجنبية للأردنيين لمشاركتها على. الفور مع نظرائهم الأمريكيين. ثم قاموا بإبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفق “ميدل إيست آي”.

ولفت الموقع البريطاني إلى أنه لم يتم عرض الرسائل على مصدر “ميدل إيست آي” بنفسه ولكن تم إبلاغه بمحتوياتها.

وبناءً على هذه المعلومات، اتصل بايدن بالملك عبد الله قبل إصدار بيان دعم قوي في الساعات التي تلت الاضطرابات في الأردن.

ثم استكمل بايدن البيان بكلماته الخاصة، ولدى سؤاله عما إذا كان قلقًا بشأن الوضع في الأردن، قال بايدن للصحفيين: “لا، لست كذلك. لقد اتصلت للتو لأخبره أن لديه صديقًا في أمريكا. ابق قويا.”

اعتبر الأردنيون هذا الأمر على أنه تحذير من بايدن شخصيًا لمحمد بن سلمان من الإطاحة بعبد الله.

وقال مصدر مقرب من الديوان الملكي في عمان، إن الرسالة موجهة أيضا للشركاء الاستراتيجيين لولي العهد، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال المصدر: “كانت تلك الرسالة بمثابة تحذير لمحمد بن سلمان وأنصاره الإقليميين محمد بن زايد ونتنياهو، الذين شاركوا أيضًا، كما. كانت بمثابة بيان دعم لعبد الله”، في إشارة إلى ولي العهد السعودي والإماراتي بأسماء مستعارة.

كما تم الإبلاغ عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي تم فك شفرتها بشكل منفصل من قبل صحفي أردني يعتبر صوت الديوان الملكي.

وقال التقرير إن الملك عبد الله، بذل جهودًا كبيرة لخنق المؤامرة بهدوء دون الاضطرار إلى مواجهة الأمير حمزة أو اعتقال المتورطين.

وفي 8 آذار/ مارس، قبل أسبوع من حادثة مستشفى السلط التي هزت الأردن، حيث توفي ستة مرضى كوفيد بسبب نفاد. الأكسجين، وهو الحدث الذي جذب حمزة إلى المدينة في زيارة رفيعة المستوى، سافر عبد الله إلى الرياض مع ابنه ولي العهد الأمير الحسين في لقاء شخصي مع محمد بن سلمان.

كان هدف عبد الله هو إخبار محمد بن سلمان بأنه يعرف ما يجري والحصول على تأكيداته بأنه هو وابنه يحظيان بدعم ولي العهد السعودي.

قال مصدر أردني مطلع على الزيارة لموقع “ميدل إيست آي”: “لقد كان صريحا بأن يقول لمحمد بن سلمان أنه يعرف ما يجري”.

زعزعة استقرار الأردن

قال له إن زعزعة استقرار الأردن لن تساعد أحداً. أخبر ولي العهد أنه يريد أن يتأكد من أنه يدعمه ويدعم ابنه.

كان رد محمد بن سلمان واضحا. تعهد بتقديم دعمه الشخصي للملك الأردني وابنه.

وقال المصدر: “عانق محمد بن سلمان كلاهما. لكن الجميع يتذكر كيف جثا على ركبتيه لتقبيل يد ابن عمه محمد بن نايف في الليلة ذاتها التي حل محله وليا للعهد بطريقة مذلة”.

عندما رأى عبد الله استمرار إرسال الرسائل المشفرة، وعندما ظهر حمزة في السلط مستنكرًا فشل السلطات في توفير ما يكفي. من الأكسجين للمستشفى، وصفت الزيارة بأنها “القشة التي قصمت ظهر البعير”، أدرك الملك أنه لم يكن أمامه خيار سوى مواجهة أخيه غير الشقيق واعتقال المتآمرين المزعومين.

بعد ذلك تم إرسال يوسف الحنيطي، قائد الجيش الأردني، إلى قصر حمزة لإيصال رسالة مفادها أن الأمير “تجاوز الخط الأحمر”. وأنه قيد الإقامة الجبرية.

عوض الله لا يزال رهن الاعتقال. في الأسبوع الماضي، أفادت الأنباء أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان توجه إلى. عمان لتأمين الإفراج عن عوض الله الذي يحمل الجنسية السعودية.

كما جاء الوزير برسالة دعم رسمية من الملك سلمان للملك عبد الله. ومع ذلك، قالت مصادر لموقع “ميدل إيست آي” إن عبد الله. رفض حضور الاجتماع.

بعد اعتقال الأمير حمزة واعتقال عوض الله، بذلت محاولات لفهم ما إذا كانت هناك صلات بين الرجلين.

أخبرت مصادر موقع “ميدل إيست آي” أن العلاقة بين عوض الله والأمير حمزة كانت طويلة الأمد.

ونفى أصدقاء الأمير حمزة ذلك، قائلين إنهما التقيا فقط بينما تلقى عوض الله التعازي بوفاة شقيقه قبل شهرين.

رسائل باسم عوض الله إلى الأمير حمزة

وفقًا لمصدر عربي اعتبر نفسه في السابق صديقًا لعوض الله، بدأ رجل الأعمال الأردني في إرسال الرسائل إلى حمزة بعد فترة وجيزة. من انفصاله عن الملك عبد الله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

كان عوض الله مقربا من عبد الله. وشغل منصب رئيس الديوان الملكي ثم وزير المالية. ثم أقيل من منصبه، لكن استمرت العلاقة. الوثيقة بين عوض الله والملك.

تم تعيينه مبعوثًا خاصًا للديوان الملكي الأردني إلى المملكة العربية السعودية، وادعى أنه شارك في التفاوض على إنشاء مجلس التنسيق. السعودي الأردني، وهي آلية تم إطلاقها في عام 2016 والتي كانت عمان تأمل أن تجلب مليارات الدولارات.

كتب مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني السابق ونائب رئيس معهد كارنيغي: “لم يقدم السعوديون أي مساعدة ثنائية مباشرة. للأردن منذ عام 2014. حزمة خليجية مجمعة بقيمة 2.5 مليار دولار من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بعد موجة جديدة من الاحتجاجات في الأردن في 2018 اتخذت إلى حد كبير شكل ضمانات قروض وودائع في البنك المركزي. الأردني، مع القليل من الدعم المباشر للميزانية، إن وجد. وفي الوقت نفسه، قامت الإمارات العربية المتحدة وقطر بتمديد حزم ثنائية أصغر”.

وقالت مصادر إن الديوان الملكي الأردني يعتبر هذا الدعم المخفف جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لخنق المملكة وزعزعة استقرارها.

بعد ذلك بعامين، في حزيران/ يونيو 2018، عندما تعرض الملك لضغوط من احتجاجات الشارع ضد إجراءات التقشف، أقال. عبد الله رئيس الوزراء آنذاك هاني الملقي.

تفاخر عوض الله أمام أصدقائه العرب بأنه سيحل محل الملقي. لم يحدث ذلك، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام تم فصله. من منصب المبعوث إلى الرياض.

قال المصدر العربي لموقع “ميدل إيست آي”: “بدأ عوض الله الحديث بشكل سلبي للغاية عن عبد الله، سواء في إحاطته الإعلامية. لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد”.

“لم يكن عوض الله العامل الوحيد، لكنه أصبح جزءًا من الأجندة السعودية والإماراتية لممارسة المزيد من الضغط على الأردن للامتثال التام لها”.

الأمير حمزة ينفي

ونفى الأمير حمزة أنه كان جزءا من مؤامرة أجنبية.

وقال حمزة متحدثًا باللغة الإنجليزية في الفيديو الذي نقله محاميه إلى “بي بي سي”، إنه لم يكن جزءًا من أي مؤامرة أجنبية وندد بالفساد في النظام الحاكم.

وقال: “وضع رفاهية (الأردنيين) في المرتبة الثانية من قبل النظام الحاكم الذي قرر أن مصالحه الشخصية ومصالحه المالية وأن فساده. أهم من حياة وكرامة ومستقبل عشرة ملايين شخص يعيشون هنا”.

وعدت السلطات في عمان الأردنيين بإجراء تحقيق شفاف، وما زالت وسائل الإعلام الرسمية تتحدث عن جدية الفتنة المزعومة.

وكتب خيطان في الغد: “إلى أن ينتهي التحقيق ويصدر لائحة الاتهام بحق المتهمين، مع كل الاعترافات السافرة الواردة فيها، عندها. يدرك الرأي العام حجم وخطورة هذه القضية وكثير من الناس”. سوف تتلقى إجابة على سؤال سيطر على المجال العام حول سلامة ربط الأمير حمزة بباسم عوض الله.

لماذا استمرار اعتقال باسم عوض الله يثير قلق السعودية ؟

هذا وأكدت وكالة “فرانس برس” الدولية، أنه على الرغم من النفي السعودي لعلاقة المملكة بقضية الأمير الأردني حمزة بن الحسين. إلا أن اعتقال باسم عوض الله يثير قلق الرياض.

خلافات غير مسبوقة

وقالت الوكالة الدولية، إن السعودية نفت بشدة أي علاقة لها بالخلافات غير المسبوقة داخل العائلة المالكة في الأردن التي برزت أخيراً.

واستدركت الوكالة: “لكن اعتقال مستشار مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثار القلق في الرياض حيث تقول مصادر إن السلطات السعودية تضغط لإطلاق سراحه”.

واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين بالضلوع. في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”. واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

من هو باسم عوض الله؟

وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط أسبق، ولعب دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة.

وفي 2008، انتقل إلى دبي وأسس شركة “طموح” التي خاضت مجال الأعمال من الباب الواسع.

وتحدثت تقارير عن صلات له مع العديد من السياسيين في الإمارات والسعودية. وعبّرت الرياض علنا عن دعمها للعاهل الأردني. الملك عبد الله الثاني، بعد التطورات الأخيرة.

ويرفض مسؤولون سعوديون التكهنات التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام الغربية حول وقوف المملكة وراء الخلاف العلني بين. الملك وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة.

وأكدوا أن مثل هذه الخلافات الداخلية قد تكون لها آثار خطيرة على الأنظمة الملكية الأخرى في المنطقة.

واندلعت الأزمة وسط مخاوف في الأردن الذي يتحدّر معظم سكانه من السكان من أصول فلسطينية، من إمكانية. أن يهدد أي تقارب سعودي اسرائيلي محتمل وصاية المملكة الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس وبينها المسجد الأقصى.

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