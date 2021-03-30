الملك حمد بن عيسى يوثق تطبيعه مع إسرائيل بتعيين مقرب منه سفيراً لبعثة البحرين في تل أبيب

في خطوة تطبيعية جديدة، عيّن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، السفير خالد يوسف الجلاهمة، رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى “إسرائيل”.

وكان يوسف الجلاهمة يشغل منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية البحرينية.

وتولى أيضاً منصب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أنه في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان ذلك خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرتهما الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة”، وطعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني.

حيث ترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

وجاءت الخطوة البحريني بعد شهور من خطوة إماراتية مماثلة، بتوقيع الإمارات لتطبيع العلاقة مع إسرائيل في أغسطس/آب 2020.

وتلت الإمارات كل من البحرين والسودان والمغرب، مما شكل حالة من التطبيع العربي مع دولة الكيان.

وبعد إقامة علاقات مع إسرائيل العام الماضي، أصبحت الإمارات وجهة للسياح الإسرائيليين، حتى بعد إصدار تحذير سفر مماثل.

وأوقفت جائحة الفيروس التاجي معظم السفر، لكن بعد حملة التطعيم بدأت إسرائيل في إعادة فتح اقتصادها وتتوقع أن تزداد قوة السياحة. في الأشهر المقبلة.

ونهاية العام الماضي، حذرت دولة الاحتلال الإسرائيلي مواطنيها من السفر إلى الإمارات والبحرين، خشية استهدافهم على خلفية. مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في حينها: “في إسرائيل يخشون من أن تحاول إيران إيذاء المواطنين الإسرائيليين الذين يسافرون. إلى الإمارات والبحرين انتقاماً من الاغتيال”.

وأوضحت الصحيفة أن تحذيراً أصدرته “هيئة مكافحة الإرهاب” الإسرائيلية قبل عدة أسابيع للمواطنين الإسرائيليين في الإمارات والبحرين. بتوخي الحيطة والحذر

واستدركت الصحيفة: “لكن بعد اغتيال فخري زاده أصبح التحذير مضاعفاً”.

وتابعت: “في مجلس الأمن القومي أشاروا إلى أنه “في ظل وجود ونشاط منظمات إرهابية، هناك مخاطر حقيقية على أمن المواطنين الإسرائيليين الزائرين للإمارات العربية المتحدة”.

“هيئة مكافحة الإرهاب”

كما أوصت “هيئة مكافحة الإرهاب” الإسرائيليين بالامتناع عن زيارة البحرين وصنفت مستوى التهديد كـ “تهديد أساسي ملموس”. بحسب الصحيفة.

وكتبت الهيئة في بيانها: “في ظل وجود بنية تحتية إرهابية فإن هناك خطراً حقيقياً على أمن الإسرائيليين الزائرين/المقيمين في تلك الدولة”.

وأضافت: “توصي هيئة مكافحة الإرهاب بتجنب السفر إلى البحرين، ومغادرتها في أسرع وقت ممكن”.

وتجدد هذا التحذير اليوم، الثلاثاء، حيث حذرت وكالة الأمن القومي الإسرائيلية، السياح الإسرائيليين من السفر إلى الإمارات. والبحرين وعدد من دول المنطقة.

هجمات محتملة

وأوضحت الوكالة الإسرائيلية، أن ذلك يأتي في إطار وجود تهديدات تتعلق بشن هجوم من قبل إيران. حيث شمل التحذير كلا. من دبي وأبو ظبي في الإمارات وكذلك البحرين.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب بالوكالة في بيان صحفي: “نقدر أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية”.

وحددت المكتب جورجيا وأذربيجان وأبو ظبي ودبي والبحرين وكردستان العراق، وكذلك تركيا والأردن ومصر كمناطق يجب تجنبها.

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