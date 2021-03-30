الريال سيتخلى عن نجوم فريقه من أجل المال وإبرام الصفقات التاريخية

كشفت تقارير إسبانية. عن عزم إدارة ريال مدريد التخلي عن 8 لاعبين في صفوف القلعة البيضاء. خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. من أجل صفقة من العيار الثقيل.

عقد صفقة مهمة

كما وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد ستقدم على خطوة قاسية من أجل دعم خط هجوم فريقها.

تتمثل في بيع عدد كبير من لاعبيه قبل أن يكون قادرًا على عقد صفقة رائعة في الصيف المقبل، بهدف التخطيط لمستقبل رؤية فريق ريال مدريد الإسباني.

مُدافع مذهل، قائد أسطوري، اسمٌ حُفر بين طيّات كتب التاريخ وتاريخ جُسِّد على هيئة لاعب لا يجود به الزمانُ كثيرًا. الأسطورة سيرخيو راموس يُكمل 35 عامًا .. عيد ميلاد سعيد لملك ريال مدريد وإمبراطور العاصمة! ❤️ pic.twitter.com/UwQpwMBzxc — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 29, 2021

وأردفت الصحيفة، قائلة: ” ريال مدريد يخطط للتعاقد مع واحد من الثنائي، نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي 22عاماً، أو هداف بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينع هالاند 20 عاماً”. رغم المبالغ الخالية لكلا اللاعبين في السوق والتي تجاوزت 170 مليون يورو.

شراء مبابي وهالاند

واستكملت، ” فريق الملكي الإسباني بحاجة إلى 200 مليون يورو لشراء النجمين هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام أي صفقة، سيتعين على “الميرينغي” بيع بعض من لاعبيه لتوفير المبلغ المطلوب. خلال الفترة المقبلة”.

🚨 عاجل الماركا | مينو رايولا أبلغ ريال مدريد أنه يرغب في إحضار إرلينج هالاند إلى ريال مدريد هذا الصيف 🔥 .. pic.twitter.com/NW539wu0bc — QADAWI ⓭㉞ (@alrialcom_4) March 27, 2021

المطروح للبيع

كما وبينت الصحيفة، أن إدارة فريق ريال مدريد تفكر في طرح 8 لاعبين للبيع في خلال موسم انتقالات الصيف المقبل، وهم الويلزي المعار إلى صفوف توتنهام غاريث بيل، والإسباني إيسكو.

بالإضافة إلى المدافع ألفارو أودريوزولا، والمهاجم البرازيلي ماريانو دياز، والإسباني داني سيبايوس، والبرازيلي بورخا مايورال، واللاعب الصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي مارسيلو.

مبابي ورفض التجديد

كما أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عاماً. لا يرغب في البقاء في صفوف قلعة باريس سان جيرمان، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده مع إدارة النادي الباريسي.

مواعيد ريال مدريد لهذا الشهر pic.twitter.com/fWPcQunOeT — جمال جبالي (@Djameldjabali) March 27, 2021

وكما أن أمنية اللاعب خوض تجربته داخل فريق ريال مدريد الإسباني. من أجل مواصلة تاريخية والسير على أسطورة عالم كرة القدم ومحطم الأرقام القياسية كريستيانو رونالدو وغريمه ليونيل ميسي.

هالاند والرسالة المبطنة

بينما وسبق للاعب النرويجي هالاند 20 عاماً، بقيامه بإرسال عدد من الرسائل المبطنة لمسؤولي ريال مدريد، للإشارة إلى رغبته بارتداء قميص ريال مدريد الإسباني والانتقال إلى صفوف فريقه، على الرغم من أن اللاعب يرتبط بعقد مع نادي دورتموند الألماني حتى العام 2023 المقبل.

بحسب pedrerol⁩ //

هالاند يريد الذهاب إلى ريال مدريد في يونيو 🔥🔥🛑🛑 pic.twitter.com/HBrs0Ca1vN — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) March 29, 2021

كما وأشارت التقارير الإسبانية، بأن عقده مع الفريق الألماني يوجد ضمن بنوده عقده شرط جزائي مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، لكنه لم يتم تفعيله قبل صيف عام 2022.

فكرة عودة رونالدو

كما وأكدت في وقت سابق صحيفة ماركا الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد “الملكي” ترفض فكرة عودة اللاعب كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقها مرة أخرى. بعد بيعه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

مردفه: ” فريق ريال مدريد يضع في أولوياته لضم مهاجمين من الشباب مثل النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان 22 عاماً. اللاعب النرويجي هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني 20 عاماً. من أجل التعاقد معهم خلال الفترة القادمة.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

🚨🚨🚨 SER | سيرجيو راموس يريد البقاء في ريال مدريد وعندما يعود من الواجب الدولي ، قد يقوم بـ تجديد. pic.twitter.com/iRliUy0cjQ — Madridista World (@RMC_AH7) March 29, 2021

فيما جاء فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

ترتيب إشبيلية في الدوري

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال بتيس بنفس النقاط.

🚨🚨 بيلد :

بعد اليورو توني كروس يريد الإعتزال من المنتخب الألماني ويُركز بشكل كامل على ريال مدريد . pic.twitter.com/517W4bInxY — Madridista Eva (@madrdista2020) March 28, 2021

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطتين في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 36 نقطة. كما وجاء فريق أتلتيك بلباو بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق ليفانتي. متساوياً بنفس النقاط مع أتلتيك بلباو.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفاً.

– 📸 ريال مدريد يُصبح أكثر فريق تعرضاً لـ الإصابات خلال موسم واحد في تاريخ كرة القـدم حيث وصل لـ 47 إصابة والموسم لم ينتهي بعـد . pic.twitter.com/SwkJhBXECt — تاريخ ريال مدريد (@HistoryMadrid13) March 23, 2021

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

كما جاء في المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 16هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد