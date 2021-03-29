في تطور جديد بقضية الفساد الكبرى “صندوق الجيش” التي شغلت الرأي العام بالكويت، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء السابق، بات ممنوعا من السفر خارج البلاد بأمر من محكمة الوزراء صدر اليوم، الاثنين.

وفي هذا السياق أكدت وسائل إعلام محلية، أنه تم اليوم إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك، وذلك بعد التحقيق معه في إحدى. شبهات الفساد بمئات الملايين.

المبارك ممنوع من السفر

كما قررت محكمة الوزراء منعه من السفر لحين الانتهاء من القضية.

وسائل إعلام كويتية نقلت عن مصادر مطلعة قولها أن “سبب استدعاء المبارك وضمه في القضية المتهم بها وزير وقياديون، هو اعترافات. المتهمين ضده”.

الشيخ جابر المبارك

كما يشار إلى أن المبارك تولى رئاسة الحكومة، خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019.

حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته.

وكان ذلك بالتزامن مع كشف وإثارة قضية “صندوق الجيش”.

وأثيرت قضية الفساد التي شغلت الرأي العام في نوفمبر عام 2019، وذلك بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح. الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش. خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام وقتها البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار. (790 مليون دولار).

والتي اتهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ خالد الجراح.

وجدير بالإشارة إلى أن الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، من بين الشخصيات المتورطة. في قضية “الصندوق الماليزي”. الذي يحقق فيه مجلس الأمة الكويتي.

وأثيرت قضية “الصندوق السيادي الماليزي”، في مايو الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في .صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.

وتشهد الكويت مؤخرا صراعا سياسيا تزداد خدته داخل مجلس الأمة، بسبب خلافات بين بعض النواب ومسؤولين. في الحكومة.

وترتب على ذلك إصدار قرار بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم، ما دفع بعدد من النواب للاعتراض ورفض القرار.

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