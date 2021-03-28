صيدلي عراقي يعتدي على موظف
صيدلي عراقي يعتدي على موظف
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صيدلي عراقي يثير الغضب بعد انتشار فيديو لما فعله مع عامل أجنبي!

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن عراقي يقوم بإهانة عامل أجنبي، غضباً واسعاً في البلاد.

ويظهر الرجل العراقي بالفيديو الذي تابعته “وطن”، وهو يقف في الصيدلية التي يبدو أنها تعود له، وهو يعنف. عاملاً من الجنسية الآسيوية، ويقوم بضربه على وجهه أكثر من مرة، وإهانته لفظياً وجسدياً.

مغردون يتفاعلون

وتفاعل المغردون مع الفيديو، معبرين عن غضبهم من تصرف العراقي، كتب مغرد: ” صاحب صيدلية يضرب عامل. بنغالي ، بغض النظر عن الي كان مسويه هل الانسان الفقير الي جاي للعراق يشتغل ، سؤالي لهل الصيدلاني ، هي هاي الانسانية الي تعلمتها بالكلية ، هي هاي تربية عشيرتك لواحد اسمة ضيف على بلدك”.

وأكد آخر أن معظم العاملين الأجانب يتم معاملتهم بهذا الشكل في العراق، فكتب: ” اي نعم، نموذج صغير للتعامل. مع العمال الاجانب بشكل عام والعمال البنغاليين بشكل خاص بنسبة ٩٠٪ يعاملوهم هكذا”.

وعبر مغرد عن حزنه قائلاً: ” لقمة العيش تذل الإنسانية انتهت”.

وكتب آخر: “بشر كل ذنبهم انهم انولدوا فقراء عشان يتعرضون لكل هالاهانة عشان يلاقون لقمة ياكلونها و يعيلون. اهلهم .. فوق ظلم الحياة و الفقر ظلم البشر”.

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بينما نوه آخر إلى انتهاك خصوصية العامل وتصويره أثناء إهانته، وكتب: “طلع لنا موخرا التشهير والتصوير ونشر انواع. العنف ! توثيق الجرائم عند العرب طيب ليه مافي قوانين تحفظ حقوق الناس الضعيفة والمظلومة بدون ما يوصلو هذي المرحلة. من الاضطهاد يعني الحين لمن تصور هذا المقطع نضمن خلاص مافي عنف ؟! اكيد لا حيصير اكثر عنف وظلم حطو قوانيين”.

وطالب آخر بمحاسبته قائلاً: “عامل ضعيف جدا لدرجة انه مايقدر حتى يحمي نفسه لأن الدفاع في هذه الحالة يعرضه. للطرد من العمل، أنا متأكد انه ماغلط غلطة كبيره ومتأكد أن مديره متعود باستمرار على الاعتداء عليه اتمنى من كل قلبي يوصل. هذا المقطع للجهات المسؤوله ويأخذ حقه بالنظام كرامة الانسان خط احمر”.

وزارة الداخلية ترد

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المسؤولة، أكد ناشطون عراقيون أن وزارة الداخلية العراقية تفاعلت مع الفيديو.

ونشروا رسالة منسوبة لإعلام الداخلية، جاء فيها أنه تم التواصل مع نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق، وسيتم إرسال الشرطة المجتمعية بعد التأكد من العنوان.

العمال الأجانب في العراق

الجدير بالذكر أن الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق متضاربة، إذ قالت وزارة العمل العراقية في يناير الماضي إن عددهم “4000 عامل فقط.

فيما قال وزير العمل السابق باسم عبد الزمان في يوليو من عام 2019 إن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفا.

وبحسب آخر أرقام من جهة رسمية، قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي إن “هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق”.

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