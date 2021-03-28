صيدلي عراقي يثير الغضب بعد انتشار فيديو لما فعله مع عامل أجنبي!

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن عراقي يقوم بإهانة عامل أجنبي، غضباً واسعاً في البلاد.

ويظهر الرجل العراقي بالفيديو الذي تابعته “وطن”، وهو يقف في الصيدلية التي يبدو أنها تعود له، وهو يعنف. عاملاً من الجنسية الآسيوية، ويقوم بضربه على وجهه أكثر من مرة، وإهانته لفظياً وجسدياً.

إنتشار مقطع فيديو في العراق لشخص يقوم بضرب عامل أجنبي وتعنيفه وهتك كرامته! pic.twitter.com/vUKIAD2WeN — Screen Mix (@ScreenMix) March 27, 2021

مغردون يتفاعلون

وتفاعل المغردون مع الفيديو، معبرين عن غضبهم من تصرف العراقي، كتب مغرد: ” صاحب صيدلية يضرب عامل. بنغالي ، بغض النظر عن الي كان مسويه هل الانسان الفقير الي جاي للعراق يشتغل ، سؤالي لهل الصيدلاني ، هي هاي الانسانية الي تعلمتها بالكلية ، هي هاي تربية عشيرتك لواحد اسمة ضيف على بلدك”.

صاحب صيدلية يضرب عامل بنغالي ،

بغض النظر عن الي كان مسويه هل الانسان الفقير الي جاي للعراق يشتغل ، سؤالي لهل الصيدلاني ، هي هاي الانسانية الي تعلمتها بالكلية ، هي هاي تربية عشيرتك لواحد اسمة ضيف على بلدك ، #العراق pic.twitter.com/xYv6f8DAlk — ehab assy ✪ (@ehaabbyyuu12345) March 27, 2021

وأكد آخر أن معظم العاملين الأجانب يتم معاملتهم بهذا الشكل في العراق، فكتب: ” اي نعم، نموذج صغير للتعامل. مع العمال الاجانب بشكل عام والعمال البنغاليين بشكل خاص بنسبة ٩٠٪ يعاملوهم هكذا”.

اي نعم .. نموذج كلش صغير للتعامل مع العمال الاجانب بشكل عام والعمال البنگاليين بشكل خاص

بنسبة ٩٠٪ يعاملوهم هيج .. https://t.co/4KAi21GCne — إبراهيم (@01bra_) March 28, 2021

وعبر مغرد عن حزنه قائلاً: ” لقمة العيش تذل الإنسانية انتهت”.

لقمه العيش تذل

الانسانيه انتهت https://t.co/Wuy4YaQBMu — || مجد (@Shitliffee) March 28, 2021

وكتب آخر: “بشر كل ذنبهم انهم انولدوا فقراء عشان يتعرضون لكل هالاهانة عشان يلاقون لقمة ياكلونها و يعيلون. اهلهم .. فوق ظلم الحياة و الفقر ظلم البشر”.

بشر كل ذنبهم انهم انولدوا فقراء عشان يتعرضون لكل هالاهانة عشان يلاقون لقمة ياكلونها و يعيلون اهلهم .. فوق ظلم الحياة و الفقر ظلم البشر https://t.co/Ej7JQUJazZ — 𝕂𝕚𝕂𝕚 (@KiKi_onism) March 28, 2021

بينما نوه آخر إلى انتهاك خصوصية العامل وتصويره أثناء إهانته، وكتب: “طلع لنا موخرا التشهير والتصوير ونشر انواع. العنف ! توثيق الجرائم عند العرب طيب ليه مافي قوانين تحفظ حقوق الناس الضعيفة والمظلومة بدون ما يوصلو هذي المرحلة. من الاضطهاد يعني الحين لمن تصور هذا المقطع نضمن خلاص مافي عنف ؟! اكيد لا حيصير اكثر عنف وظلم حطو قوانيين”.

طلع لنا موخرا التشهير والتصوير ونشر انواع العنف ! توثيق الجرائم عند العرب طيب ليه مافي قوانين تحفظ حقوق الناس الضعيفه والمظلومه بدون ما يوصلو هذي المرحله من الاضطهاد

يعني الحين لمن تصور هذا المقطع نضمن خلاص مافي عنف ؟! اكيد لا حيصير اكثر عنف وظلم

حطو قوانيين https://t.co/sLTZZb22fI — leila🇸🇦🇸🇾🍓🧠 (@90lieil) March 27, 2021

وطالب آخر بمحاسبته قائلاً: “عامل ضعيف جدا لدرجة انه مايقدر حتى يحمي نفسه لأن الدفاع في هذه الحالة يعرضه. للطرد من العمل، أنا متأكد انه ماغلط غلطة كبيره ومتأكد أن مديره متعود باستمرار على الاعتداء عليه اتمنى من كل قلبي يوصل. هذا المقطع للجهات المسؤوله ويأخذ حقه بالنظام كرامة الانسان خط احمر”.

عامل ضعيف جدا لدرجه انه مايقدر حتى يحمي نفسه لان الدفاع في هذي الحاله يعرضه للطرد من العمل

انا متأكد انه ماغلط غلطه كبيره ومتأكد ان مديره متعود باستمرار على الاعتداء عليه

اتمنى من كل قلبي يوصل هذا المقطع للجهات المسؤوله ويأخذ حقه بالنظام

كرامة الانسان خط احمر https://t.co/JrcRG9UyYY — سعود (@is_i25) March 27, 2021

وزارة الداخلية ترد

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المسؤولة، أكد ناشطون عراقيون أن وزارة الداخلية العراقية تفاعلت مع الفيديو.

ونشروا رسالة منسوبة لإعلام الداخلية، جاء فيها أنه تم التواصل مع نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق، وسيتم إرسال الشرطة المجتمعية بعد التأكد من العنوان.

" إعلام وزارة الداخلية "

انتهى الموضوع وان شاء الله يأخذ حقه pic.twitter.com/Cl5OPDptVf — Hussein Alhellani (@H_alhellani) March 27, 2021

بالعراق ما عدنا ضيف ينهان سوا كان لنا حق او لا 🇮🇶🇮🇶🇮🇶 pic.twitter.com/VWiX7mW5NR — 🇮🇶مؤمن عمر الطائي🇮🇶 (@Moman_altaie) March 27, 2021

وزارة الداخلية ادخلت ووعدت بايقاف هذا شخص وغلق الصيدلية pic.twitter.com/sT5NomtUs5 — mothana🇮🇶🤚 (@mo__h4) March 27, 2021

العمال الأجانب في العراق

الجدير بالذكر أن الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق متضاربة، إذ قالت وزارة العمل العراقية في يناير الماضي إن عددهم “4000 عامل فقط.

فيما قال وزير العمل السابق باسم عبد الزمان في يوليو من عام 2019 إن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفا.

وبحسب آخر أرقام من جهة رسمية، قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي إن “هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق”.

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