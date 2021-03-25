موعد مباراة منتخب مصر وكينيا والقنوات الناقلة في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر “الفراعنة” لخوض أولى مبارياته في الجولة الخامسة من دوري المجموعات، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

في مباراة ستشهد القوة والإثارة بين المنتخبين. كما وتحمل في طيتها الكثير من المفاجأة، والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم الخميس.

📸| التدريب الأول للمنتخب الوطني قبل لقاء كينيا في تصفيات الامم الافريقية …..🇪🇬⚽️#EFA pic.twitter.com/fYtUKiY9zj — EFA.eg (@EFA) March 22, 2021

كما وينتظر الملايين من المواطنين تألق منتخب بلادهم. في تصفيات كأس أمم أفريقيا. تحت قيادة المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري. أمام منافسه منتخب دولة كينيا. على ملعب ” نيايو ناشيونال”.

موعد المباراة بين المنتخب المصري والكيني

ومن المقرر أن تقام بين المنافسين اليوم عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن والسودان، وليبيا.

كما ستكون عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية واليمن وقطر وجزر القمر والبحرين. أمام عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة مغرب والجزائر وتونس.

🔴 📸 بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى نيروبي استعدادا لمواجهة كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 🇪🇬 …⬇️⬇️ pic.twitter.com/44MgZtbV8j — EFA.eg (@EFA) March 23, 2021

بينما ستقام عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت عمان والإمارات. وعند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت موريتانيا وغرينتش ( .(GMT

القنوات الناقلة

كما وستبث المواجهة الصعبة والقوية بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021م.

كما ستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك عبر قناة “beIN Sports HD 4” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على اللقاء

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين. المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب. الذي يعمل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية الرياضية.

حكم اللقاء بين منتخب مصر وكينيا

ويقود طاقم تحكيم اللقاء بين المنتخبين الجنوبي الأفريقي، حيث سيكون حكم الساحة ثاندوهيلبس ندزاندزيكا، والحكم المساعد زاكيلي سيويلا. أما الحكم المساعد الثالث سيكون أثينكوسي ندونجيني. والحكم الرابع للقاء وتوم أبونجيلي الجنوبي الأفريقي.

قميص المنتخب المصري

كما وأسفر الاجتماع للاتحاد المصري لكرة القدم. وبعثة المنتخب. الذي يتواجد في العاصمة نيروبي، عن ارتداء المنتخب المصري، القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء، والزي الأصفر بالكامل لحارس المرمى.

🔴 المنتخب يواجه كينيا بالأبيض والأسود 🇪🇬 …⬇️⬇️ أسفر الاجتماع عن إرتداء المنتخب ، القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء، والزي الأصفر بالكامل لحارس المرمى، فيما سيرتدي منتخب كينيا الطاقم الأحمر بالكامل، ويرتدى حارس المرمى الزي الأخضر#EFA pic.twitter.com/nMS4MqkOC9 — EFA.eg (@EFA) March 24, 2021

فيما سيرتدي منتخب كينيا الطاقم الأحمر بالكامل، ويرتدى حارس المرمى الزي الأخضر.

إلى جانب تأكيد الاتحاد في بيان رسمي له، نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. على سلبية جميع لاعبي المنتخب المسحات الطبية لبعثة المنتخب. قبيل مواجهته المنتخب الكيني.

تشكيلة المنتخب المصري

كما من المتوقع أن يقود المدير الفني للمنتخب المصري المدرب حسام البدري 61 عاماً. في حراسة المرمى المصري محمد الشناوي. والبديل محمد بسام.

كما سيكون في خط دفاع المنتخب كلاً من: محمد هاني. محمد النني. حمدي فتحي. أحمد أيمن منصور.

🔴الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة مباراتي كينيا وجزر القمر …⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/GrjS5sif1e — EFA.eg (@EFA) March 18, 2021

أمام في خط الوسط سيكون كلاً من: محمود حسن الشهير بلقب ” محمود تريزيجيه”. طارق حامد. ومصطفى فتحي. إمام عاشور. أحمد سيد زيزو. محمد مجدي قفشة. إسلام عيسى. عمرو السولية. عمر جابر.

كما سيكون في هجوم الفريق، كلاً من: النجم المصري محمد صلاح. أحمد ياسر ريان. مصطفى محمد. محمد شريف. أحمد أبو الفتوح.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة القوية

كما لم يخسر المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض أربع مباريات خسر في اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوي مع جزر القمر برصيد 8 نقاط. في تصفيات أمم أفريقيا.

بينما منتخب كينيا الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021.

مواجهة جزر القمر المقبلة

كما وسيخوض المنتخب المصري بعد مباراته مساء اليوم مع نظيره منتخب كينيا. بأيام قليلة. منتخب جزر القمر في ال 29 من شهر مارس/ أذار الجاري.

في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا من دوري المجموعات الجولة الخامسة بين المنتخبات، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021م.

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