قيادات حفتر لم تشارك في جنازته.. “شاهد” الظهور الأخير لـ محمود الورفلي قبل اغتياله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الموالين للإنقلابي خليفة حفتر، مقطع فيديو لآخر ظهور للرائد محمود الورفلي. والذي تم اغتياله أمس الأربعاء في مدينة بنغازي التابعة لقوات حفتر.

آخر ظهور لرجل حفتر

ويظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، محمود الورفلي المطلوب للجنائية الدولية وهو يتحدث إلى بعض الليبيين. حيث صعد سيارة خاصة به وانطلق بها. حيث كان هذا آخر ظهور له.

اخر فيديو للرائد محمود الورفلي رحمة الله عليه pic.twitter.com/1Uys02YRV0 — آلْكَابتن حسِــــين (@al_oojle) March 24, 2021

استنكار ليبي

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من محاولة إظهار محمود الورفلي كبطل ليبي. مستذكرين جرائمه بحق الأسرى والليبيين جميعاً.

للذين يترحمون عليه: قال مكحول الدمشقي: "ينادي منادٍ يوم القيامة: أين الظلمة وأعوانهم؟ فما يبقى أحدٌ مدَّ لهم حبراً أو حبَّرَ لهم دواةً أو برى لهم قلماً فما فوق ذلك إلا حضر معهم، فيجمعون في تابوتٍ من نارٍ فيلقون في جهنم". 📔 الكبائر للذهبي -112- 🥀 pic.twitter.com/2oyZ1jUTtT — نصرالدين الجزائري (@WbSA64tnxyolzCh) March 24, 2021

الله لا.يرحمه ولا.يغفر له ويحشره مع فرعون وهامان وقارون، أسأل الله العظيم أن يعامله بعدله لابرحمته هو وكل من يدافع عنه ويبرر جرائمه بحق الأبرياء. — قمر (@QAMAAR_KSA) March 25, 2021

هذا الفيديو سيواجه به الله pic.twitter.com/8yXiBCLomP — عبدالفتاح الأصبحي (@3IdqXFhYzEFJs9a) March 25, 2021

لعنة الله والملائكة والناس اجمعين عليه ..اللهم ضيق عليه قبره حتى تتفتت أعضائه واجعله في حفرة من حفر النار

واحشره مع الكفار في الدرك الأسفل من النار وشرد ذريته

وأفني أهله بددا — مواطن ومخبر وحر… (@a1WKQLLZYUY9EXz) March 25, 2021

تترحم على مجرم قاتل ابرياء بدم بارد. — larbi (@hichem10) March 24, 2021

جنازة محمود الورفلي

وفي السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنازة ليلية أجريت لمحمود الورفلي. فيما غابت منها أي مظاهر عسكرية أو رسمية. ولم يحضر أي من قوات حفتر الجنازة.

مدينة #بنغازي تشيع جثمان " محمود الورفلي " pic.twitter.com/SQ3TP3WgVv — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 24, 2021

ترحيب ليبي

ولاقى مقتل محمود الورفلي القيادي بمليشيات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ترحيبا بين أوساط شعبية. وبعض المسؤولين بطرابلس.

يأتي ذلك رغم عدم صدور أي تعليق رسمي من الحكومة الليبية الجديدة، فيما توقع محللون أن تكون بداية. تصفيات داخل معسكر حفتر.

ورحب العميد بالجيش الليبي عبد الحميد العبيدي بما وصفه “الخلاص” من الورفلي، الذي عاث في الأرض فسادا. وزرع الخوف والرعب في أهالي مدينة بنغازي.

وقال: “هذا المجرم سفك الدماء وقتل خارج سلطات القضاء، وتسبب في مشاكل وجرائم راح ضحيتها عشرات المواطنين”.

وأوضح العبيدي، أن “الورفلي جاء نتيجة عمل منظم مخابراتي إقليمي، لأنه كان يعمل بأريحية تامة وكان يهدد. ويتوعد من يشاء من معارضيه ومنتقديه. وقتل الأبرياء بدم بارد، وتسبب لليبيا بمشاكل، وأصبحت عصاباته تجوب جميع أنحاء بنغازي”.

وتابع: “بقدر ما يسعدنا قتله، إلا أنه يؤسفنا أن تدفن أسرار كثيرة مع هذا المجرم، حيث كان الصندوق الأسود لعملية. الاغتيال التي اشتركت فيها العديد من المخابرات الإقليمية”.

وأكمل: “لذلك لا نحبذ دفن الكثير من الأسرار معه، لأنه لم يكن يقتل بمفرده”، على حد قوله.

وذكر العبيدي أن “الورفلي ليس له علاقة بالجيش، وهو دخيل على المؤسسة العسكرية”.

واعتقد أن “عملية توحيد الجيش تعود مسؤوليتها على عاتق الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الجديد، ومقتل الورفلي لن يؤثر على هذه العملية”.

تصفية حسابات داخلية

من جانبه، رأى المحلل الليبي أشرف الشح، أن مقتل الورفلي يندرج ضمن تصفية الحسابات الداخلية وإعادة التمركز. داخل قوات حفتر، معتبراً أن “هذه الحادثة تأتي في إطار إعادة ترتيب الأوراق للمرحلة المقبلة”.

وتوقع الشح، أن يمثل مقتل الورفلي شرارة للاغتيالات التي ستستمر في المرحلة المقبلة، لتصفية الحسابات. وتغيير المشهد في المنطقة الشرقية ككل وبنغازي بشكل خاص.

وأشار إلى أن مقتله يعتبر إزاحة لأحد المشاكل التي تواجه حفتر، إلا أنه سيكون له تبعات في إضعاف معسكر الشرق.

وفي السياق ذاته، شدد المحلل الليبي صلاح البكوش، أن المستفيد الأكبر من قتل الورفلي هو حفتر ومعسكره.

لأنه يتزامن مع الاستعداد لمسار سياسي جديد، لافتا إلى أن الوضع مهدد بشكل كبير، في ظل المشاكل الكبيرة. داخل معسكر حفتر، وفق المحلل الليبي.

ولم يستبعد البكوش تواصل المشاكل بين الأطراف المختلفة داخل معسكر حفتر، سواء من باب الانتقام لمقتل الورفلي. أو كصراع بين هذه المجموعات المسلحة والحكومة الليبية الجديدة.

وابل من الرصاص

وكان مصدر بمديرية الأمن في بنغازي أكد مقتل الرائد بقوات الصاعقة التابعة لحفتر، محمود الورفلي بعد. استهداف سيارته بوابل من الرصاص.

وأضاف المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه، أنه “تم استهداف سيارة الورفلي أمام جامعة العرب الطبية في بنغازي.

ما أسفر عن مقتل اثنين من مرافقيه وإصابته إصابة بالغة تم نقله على إثرها إلى مستشفى 1200 ببنغازي ليلقى .حتفه بعد وصوله بدقائق متأثرا بجراحه”، وفق معلوماته.

ويرأس الورفلي كتيبة تتبع القوات الخاصة “الصاعقة” منذ فترة ومعروف أنه ضابط الإعدامات في قوات حفتر. وصدر أمر اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية لكن لم يتم اعتقاله حتى اغتياله.

وأصدرت الجنائية الدولية في منتصف آب/ أغسطس 2017، مذكرة اعتقال بحق الورفلي.

واتهمت الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في ست عمليات إعدام دون محاكمة، قتل خلالها أكثر من 33 شخصا في مناطق مختلفة من مدينة بنغازي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك