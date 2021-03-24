هيا الشعيبي تنهار باكية بسبب ما تعرضت له في السجن بعد فضيحة الفيديو المخل!

أعادت قضية منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، ذكريات السجن للفنانة الكويتية هيا الشعيبي، ما جعلها تدخل في نوبة بكاء أثناء حديثها عن القضية.

السجن أصعب تجربة

وقالت هيا الشعيبي بفيديو جديد تابعته “وطن” عبر “سناب شات”، أن السجن أصعب تجربة قد يمر بها الإنسان. خاصة لو كان مظلوماً.

وأشادت هيا الشعيبي بما قالته الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، وقالت:”اشتقت لك كثيراً يا زينب، وما قلتيه. عن حلا الترك صحيح، ولكن تبقى الأم أماً مهما حدث”.

وتابعت: “أنت مثلي، وحين مشينا في مجال الفن فكرنا بأمهاتنا وإخواننا وكيف نرد لهم الجميل، بدليل أن إخوتي يحبوني. جداً ولا يرضون لي الذل، لذلك ضحيت من أجلهم”.

رسالة جديدة لحلا الترك

وأضافت هيا الشعيبي: “السجن ليس جيداً في حق الأم، كيف تريدينها ألا تتكلم وهي قلبها يؤلمها لأن ابنتها ستدخلها. السجن؟ من جرب السجن سيشعر بها لأنه لا يوجد أصعب منه، خاصة حين يكون مظلوماً، فما بالك أن تضع الابنة أمها بالسجن؟ يا كبرها لدى الله”.

واقترحت هيا الشعيبي على حلا الترك أن تشتري عطراً لوالدتها وتهديها إياه، مضيفة: “أتمنى أن تبشرينا بشارة. تُسعد قلوبنا كلنا، لأنني أنا فعلًا قلبي يؤلمني لأنها أم، ولو كانت ابنتي بنفس الموقف لن أغفر لها، لماذا أفضح أمي؟”.

واختتمت هيا الشعيبي حديثها عن حلا الترك قائلة: “كلنا نعلم أنها مسكينة وضائعة وسط الأهل، لكن لا أضع. أمي في السجن، صعبة دخلة السجن، ليست هينة، وسنة بأكلمها لماذا؟ لأجل النقود!”.

وكانت محكمة كويتية قد أصدرت حكمها في الثالث من مارس وحسمت الجدل بقضية هيا الشعيبي مع المقطع الإباحي.

إخلاء سبيل هيا الشعيبي

وقررت حينها محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل الشعيبي بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.

وذلك بعد أن وجهت لها تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في ”سناب شات“.

ويشار إلى أنه تم إخلاء سبيل الفنانة الكويتية عقب مثولها أمام المحكمة لحضور الجلسة إثر التهمة الموجهة إليها. منذ شهر نوفمبر من العام 2020.

ويشار أيضاً إلى أنه في أكتوبر الماضي، أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار.

وذلك بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”.

مقطع فيديو مخل نشرته هيا الشعيبي

وكان المقطع المخل حينها أظهر رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي في السابق أنّ حسابها على “سناب شات” تعرض للاختراق.

وتحدثت ھیا عن أسباب ابتعادھا عن السوشال میدیا بعد الإفراج عنها.

وقالت الفنانة إنھا قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالھا وتعطي الأولویة في الوقت الحالي لأولادها وبیتھا.

وكانت الشعيبي نشرت أيضا مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها.

وقالت إن هذه الشخصية تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.

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