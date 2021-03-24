مهاجر سوري يعاني أمراضا عقلية.. ما لا تعرفه عن أحمد العليوي العيسى منفذ هجوم كولورادو

ضجت مواقع التواصل وعمليات البحث باسم أحمد العليوي العيسى، لمعرفة هوية الشخص المشتبه به بتنفيذ هجوم كولورادو الدامي بأحد متاجر مدينة “بولدر”.

هجوم كولورادو

وأحمد العليوي العيسى المشتبه به نفذ عملية إطلاق النار داخل المتجر المذكور، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى من بينهم عنصر بالشرطة.

وبحسب وسائل إعلام وبعد البحث اتضح أن العيسى ينتمي لعائلة هاجرت من سوريا إلى الولايات المتحدة، وله سجل قضائي، ويبلغ من العمر 21 عاما.

ونقلت وسائل اعلام أمريكية عن المدعي العام، مايكل دوغيرتي، قوله إن أحمد من سكان أرفادا في كورولورادو، عاش أغلب حياته. في الولايات المتحدة.

وعثر على أسلحة داخل منزل أحمد، منها أسلحة رشاش “إيه آر-15” تم تعديلها، وفق ما قال مصدر لشبكة “سي أن أن”.

ويعتقد المحققون أن الشاب المتهم يشتبه هو الوحيد المتورط بما حصل، ولا يوجد علاقة لأشخاص آخرين معه.

وقال شقيقه، علي (34 عاما) لشبكة “سي أن أن”، إن عائلته هاجرت من سوريا في 2002.

وتابع أنهم يسكنون في كولورادو منذ 2014، مضيفا أن أحمد ربما كان يعاني مرضا عقليا.

وألمح علي إلى أن التنمر الذي تعرض له شقيقه أحمد داخل المدرسة الثانوية ربما جعله “معاديا للمجتمع”.

حيث كانوا “يسخرون من اسمه لأنه مسلم”.

ووفق شقيقه فإن أحمد أصبح في عام 2014 مصابا “بجنون الارتياب” حيث كان يعتقد أن ملاحق دائما.

وكان قد غطى عدسة كاميرا حاسوبه حتى لا يتمكن أحد من رؤيته.

وأحمد العيسى لم يكن متدينا وفق شقيقه الذي أفاد بأنه لم يسمعه يهدد باستخدام العنف.

معربا عن صدمته مما حدث، إذ أنه لا يعتقد أن شقيقه سيفعل أمرا كهذا، وأنه يشعر بالأسف لسقوط القتلى ولعائلاتهم.

قضايا سابقة

ووفق صحيفة “دنفر بوست” المحلية، في عام 2017 هاجم أحمد زميلا له في مدرسة أرفادا ويست الثانوية.

إذ ضرب أحد زملائه على رأسه، ومن دون سابق إنذار، حيث عانى زميله في وقتها من كدمات وجرح في الرأس.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قالوا للشرطة حينها، إنهم لم يعرفوا سبب قيام أحمد بضرب زميله.

فيما برر أحمد تصرفه بأن زميله كان قد “سخر منه ووصفه بأسماء عرقية.

وأدانت المحكمة في 2018 أحمد، بجنحة الاعتداء، حكم عليه بشهرين تحت المراقبة وخدمة المجتمع.

وقالت مصادر من الشرطة للصحيفة، أن أحمد لديه أكثر من قضية تتعلق بالأذى الجنائي خلال السنوات الماضية.

وكان أحمد قد نشر عدة مرات عبر حسابه في فيسبوك انتقادات لممارسات وصفها بالعنصرية.

كما كان ينتقد السلطات لـ “عدم قيامها بأي شيء لوقف انتشار مجمع المثليين”.

هذا وأظهرت مشاهد بثها أحد شهود العيان شخصا يجري اعتقاله، كان يرتدي سروالا رياضيا، بدا أنه في منتصف العمر ومصاب. بجروح طفيفة في ساقه التي ظهرت عليها آثار دماء.

He just murdered 10 people at a Boulder, Colorado supermarket. You think they’re going to take him to Burger King? pic.twitter.com/MPmQHi1oPe — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) March 23, 2021

في حين كانت يداه مكبلتين خلف ظهره وعناصر الشرطة يقتادونه خارج المتجر.

لتعلن الشرطة بعد ذلك أنه أحمد الذي يبلع من العمر 21 عاما.

جو بايدن يأمر بتنكيس الأعلام

من جانبه أمر جو بايدن، أمس الثلاثاء، بتنكيس الأعلام لخمسة أيام حدادا على ضحايا إطلاق النار في ولاية كولورادو.

وقال: “تأثرنا كثيرا بحادث إطلاق النار في ولاية كولورادو، وإننا لا نزال نجهل الكثير حول منفذ الهجوم”

وأشار بايدن إلى “أننا ننتظر معلومات أكثر حول مطلق النار ودوافعه”، حيث نعمل “عن كثب مع السلطات المحلية للحصول على أحدث التطورات.”

وتابع:”وسيكون لدي الكثير لأقوله فور حصولي على معلومات إضافية حول الهجوم ومنفذه”.

وثمن الرئيس الأمريكي في ذات الوقت “شجاعة الشرطة في التعامل مع الحادث.

داعيا إلى ضرورة منع الأسلحة الهجومية، وطالب الكونغرس باتخاذ ما يلزم “منع مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة”.

ودعا بايدن إلى عدم تسيس ما يتعلق بالأسلحة، خاصة وأن “موضوع الأسلحة لا يجب أن يكون حزبيا وعلينا البدء بالعمل الآن”.

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