أثار مغني المهرجانات المصري الشهير، عمر كمال، موجة من الجدل وذلك بعد نشره صورةً جمعته مع الداعية المصري الدكتور مبروك عطية.

عمر كمال مع الداعية مبروك عطية

وأرفق كمال الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي على فيسبوك، ورصدتها “وطن”، بتعليق: “حاجة برمضان. حتعجبكم مع فضيلة الشيخ مبروك عطية”. دعا خلالها جمهوره لانتظار عمل يجمعهما سوياً.

حاجة ف رمضان هتعجبكم مع فضيلة الشيخ مبروك عطية ❤️ تم النشر بواسطة ‏Omar Kamal – عمر كمال‏ في الثلاثاء، ٢٣ مارس ٢٠٢١

وفي السياق، قالت وسائل إعلام مصرية، إن عمر كمال سيكون ضيفاً في إحدى حلقات برنامج الشيخ مبروك عطية. “كلام مبروك”، الذي سيتم عرضه يومياً خلال رمضان 2021.

كما يركز البرنامج على الجانب الإنساني، إذ سيستقبل الشيخ مبروك في كل حلقة ضيفاً يحتاج إلى مساعدات. إضافة إلى استقبال شخصيات مشهورة تقوم بتسليم المحتاجين هذه المساعدات.

هجوم لاذع على مواقع التواصل، وعمر كمال يرد!

وبُعيد نشر الصورة، تعرض مغني المهرجانات عمر كمال إلى هجوم لاذع من بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعية. فكتبوا له الكثير من التعليقات الناقدة والساخرة.

أحد هذه التعليقات الناقدة جاءته من الإعلامية المصرية يسرا نصر الله التي تقدم برنامج “حوار مع يسرا” على قناة. “الحدث اليوم” عندما كتبت له: “إزاي يعني؟ أنا بحترم الشيخ ده”.

فرد عليها كمال: هو أنا كافر؟ يا ستي اصبري وشوفي المحتوى، بعد كده انقدي واتكلمي براحتك”.

من هو مبروك عطية؟

الشيخ مبروك عطية داعية إسلامي يشغل منصب العميد لكلية الدراسات العربية والإسلامية في جامعة الأزهر.

وله العديد من المؤلفات الدينية أبرزها: “الأولويات في الفكر الإسلامي، أخلاق المجتمع المسلم، فتاوى الشيطان. الإسلام كما عرفه الصحابة، والوسطية في الدين والإبداع”.

إضافة إلى ذلك فقد عمل مقدماً للعديد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج “كلمة السر”، وبرنامج “الموعظة الحسنة”. وقد اشتهر مبروك بردوده المفاجئة أحياناً والتي تثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما برنامج “كلام مبروك” الذي سيعرض خلال رمضان 2021 فقد سبق وأن قدمه في عام 2019 عبر بوابة أخبار اليوم.

ولكنه كان برنامجاً قصيرة يتحدث فيه الداعية عن بعض النصائح والحكم الإسلامية، وعلى ما يبدو فإن البرنامج سيتخذ حلّة جديدة في رمضان القادم.

من هو عمر كمال؟

أما عمر كمال فهو واحد من “مغنّي المهرجانات” الصاعدين حديثاً، اشتهر بعد أغنية “بنت الجيران” التي جمعته. بزميله حسن شاكوش، وأغانٍ أخرى مثل: “حتة قمراية، أنتو مش جدعان، وسوق الصحاب”.

كما كان من المفترض أنّ يؤدي كمال أحد الأدوار في مسلسل “بين السما والأرض” الذي سيعرض في رمضان 2021.

لكنّ نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي منع منتجي العمل من إظهار لقطات كمال في المسلسل دون أن يسوي. أزمته مع نقابة المهن الموسيقية كونه ليس عضواً فيها.

ويعتبر مسلسل الدراما والإثارة “بين السما والأرض” واحداً من المسلسلات المصرية التي ينتظر كثيرون مشاهدته؛ كونه مأخوذاً عن رواية نجيب محفوظ التي تحمل ذات الاسم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك