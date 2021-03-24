“شاهد” سقوط “ديمبيلي” يثير الذعر في صفوف الفريق والطاقم ينقذه

أثار سقوط النجم الفرنسي والمهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ” موسى ديمبيلي” 24 عاماً، الذعر والخوف في صفوف لاعبي ” البلانكوس”. خلال ممارسة الفريق التدريبات يوم أمس الثلاثاء. خوفا ً على سلامته وصحته.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 💥 Susto en el entrenamiento del Atlético 🤕 Moussa Dembélé ha sufrido una bajada de tensión y se ha mareado 👍🏽 El jugador se encuentra bien pendiente de evolución ⏰ Todos los detalles a las 20h en #GolSports con @LeyreBf pic.twitter.com/mc49kBFJc4 — DirectoGol (@DirectoGol) March 23, 2021

انخفاض ضغط الدم

كما وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن سقوط اللاعب الفرنسي موسى ديمبيلي خلال المران الجماعي مع الفريق كان بسبب انخفاض في ضغط الدم. الذي أدى إلى فقدان وعيه.

وظهر الفيديو الذي انتشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. اللاعب موسى ديمبيلي وهو يمارس المران بشكل جيد.

بجوار هداف الفريق اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز 34 عاماً. ليسقط بشكل مفاجئ على الأرض. وسط انتباه وزعر الفريق من ذلك.

الطاقم الطبي للفريق

ليقوم كافة لاعبي الفريق بمناداة الطاقم الطبي للفريق. على الفور. والذي تدخل في إسعافه على الفور. كما وأضافت الصحيفة الإسبانية، قائلاً: ” طاقم فريق أتلتيكو مدريد نجح في إسعاف ديمبيلي سريعا، وتم وضعه تحت المراقبة”.

كما ونشر فريق أتلتيكو مدريد بيان رسمي له عبر الموقع الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن صحة لاعب الفريق موسى ديمبيلي مستقرة ومؤشراته الحيوية طبيعية تماماً وفي انتظار التطورات على حالته الصحية.

الانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد

وقد انضم النجم الفرنسي موسى ديمبيلي ذو الأصول الأفريقية إلى صفوف فريق نادي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. في الانتقالات الصيفية عام 2019م. قادماً من فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

كما ولعب الفرنسي “ديمبيلي” خلال مسيرته الاحترافية. في الفترة ما بين 2013-2015 داخل صفوف فريق فولهام الإنجليزي. لينتقل بعدها إلى فريق سلتيك الأسكتلندي.

الذي لعب فيه ما بين 2016-2018م.ثم بعد ذلك إلى فريق ليون الفرنسي حتى نهاية عام 2018م. وصولاً إلى فريقه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني. مستفيدة من الخبرات والتنوع في التجارب من خبراته في عالم كرة القدم.

منافسات دوري أبطال أوروبا

كما ويطمح فريقه ” أتلتيكو مدريد” الذي ودع مؤخراً منافسات من دور ال16 من دوري أبطال أوروبا. أمام منافسه الإنجليزي تشيلسي الذي نجح في الفوز على الفريق في الذهاب والإياب بثلاثية نظيفة دون رد.

📈📚 @LuisSuarez9 سجل هدفه رقم 5️⃣0️⃣0️⃣ في مسيرته الرياضية. حدث تاريخي! 🤩 👏 هنيئا لك أيها القناص! 👏 🔴⚪️ #آوبا_أتليتي pic.twitter.com/syLM9X5hOB — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) March 21, 2021

ليبقى الخيار له هو الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني “الليغا” وسط المنافسة الشديدة في انتزاع الصدارة منه. مع أقرب المنافسين برشلونة وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم الجاري 2020-2021م.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.

كما ويحتل فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فيما جاء فريق ريال مدريد الإسباني في ثالث الترتيب بالدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيغو برصيد 60 نقطة لينجح في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدفين نظيف على فريق إلتشي في المباراة المؤجلة والتعادل مع مضيفه بلد الوليد برصيده عند 55 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، متساوياً مع صاحب المركز السادس يأتي ريال بتيس بنفس النقاط.

موسى ديمبيلي يُغمى عليه في التدريبات . pic.twitter.com/aSWPYrxSAp — اتلتيكو بالعربية (@Atleti_Arr) March 23, 2021

فيما جاء في المركز السابع فريق فياريال بفارق نقطتين في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة. كما وجاء في المركز الثامن من الترتيب فريق غرناطة الإسباني برصيد 36 نقطة. كما وجاء فريق أتلتيك بلباو بفارق نقطة وحيدة في المركز التاسع.

أما في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز يأتي فريق ليفانتي. متساوياً بنفس النقاط مع أتلتيك بلباو.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 23 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفاً.

اللحظة التي فقد فيها موسى ديمبيلي وعيه . https://t.co/vVYz3NnGbh pic.twitter.com/PJxMLDR9Gw — COPE (@COPE_AR) March 23, 2021

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الثالث اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 هدفاً.

كما جاء في المركز الرابع يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 16هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 15 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني. في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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