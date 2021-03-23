خالد بن سلمان أمر الجيش اليمني بوقف المعارك فوراً مع الحوثيين ولكن هذا ما يجري في مآرب وتعز

كشفت مصادر يمنية مطلعة، تفاصيل جديدة بشأن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بعد إعلان الرياض من جانبها وقف إطلاق النار.

تعليمات سعودية عاجلة

وقال حساب “اليمن حصري”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “وجهت السعودية بوقف كافة الجبهات في اليمن. وأصدرت أوامر لوزير الدفاع اليمني بالوقف الفوري للمعارك في مأرب وتعز وحجة”.

وأضاف الحساب اليمني: “كان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي قد أبلغ الوزير اليمني بذلك في اتصال هاتفي فور إعلان المبادرة السعودية”.

#عاجل #عاجل_السعودية وجهت #السعودية بوقف كافة الجبهات في اليمن وأصدرت أوامر لوزير الدفاع اليمني بالوقف الفوري للمعارك في #مأرب و #تعز و #حجة . وكان الأمير #خالد_بن_سلمان نائب وزير الدفاع السعودي قد أبلغ الوزير اليمني بذلك في اتصال هاتفي فور إعلان المبادرة #السعودية. — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 23, 2021

الجيش اليمني يرفض وقف المعارك

وتابع: “مصادر عسكرية في مأرب أكدت رفض الجيش اليمني وقف المعارك واعتبرت ذلك خيانة للتضحيات التي قدمها الجيش والمقاومة للدفاع عن المدينة واليمن”.

وأكمل: “تعز هي الأخرى رفضت وقف المعارك ووجه الجيش الليلة نداء لأبناء المحافظة بإمداد الجيش والمقاومة لمواصلة الانتصارات”.

مصادر عسكرية في #مأرب أكدت رفض #الجيش_اليمني وقف المعارك واعتبرت ذلك خيانة للتضحيات التي قدمها الجيش والمقاومة للدفاع عن المدينة واليمن.#تعز هي الأخرى رفضت وقف المعارك ووجه الجيش الليلة نداء لأبناء المحافظة بإمداد الجيش والمقاومة لمواصلة الانتصارات. — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 23, 2021

توقف الإمدادات العسكرية

واستكمل: “اليوم وفي اتصال مع أحد ضباط الجيش في #تعز، أكد لنا توقف الامدادات العسكرية عن تعز من قبل التحالف منذ بداية فبراير الماضي وانقطاع مرتبات افراد الجيش منذ ثلاثة أشهر”.

واستطرد: “شهود عيان في مناطق تهامة (محافظة #الحديدة) أكدوا قيام #الحوثيين نقل معدات عسكرية لتعزيز معاركها في #تعز”.

اليوم وفي اتصال مع أحد ضباط الجيش في #تعز، أكد لنا توقف الامدادات العسكرية عن تعز من قبل التحالف منذ بداية فبراير الماضي وانقطاع مرتبات افراد الجيش منذ ثلاثة أشهر. شهود عيان في مناطق تهامة (محافظة #الحديدة) أكدوا قيام #الحوثيين نقل معدات عسكرية لتعزيز معاركها في #تعز — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 23, 2021

قوات طارق عفاش

وأضاف: “هذه التعزيزات لم يتم اعتراضها من قبل طارق عفاش وقواته المتواجدة في الساحل الغربي حسب شهود العيان”.

هذه التعزيزات لم يتم اعتراضها من قبل #طارق_عفاش وقواته المتواجدة في الساحل الغربي حسب شهود العيان. — اليمن – حصري (@yemenexclusive) March 23, 2021

مبادرة سعودية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال، الاثنين، إن المبادرة السعودية تدعو لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأكد أن وقف إطلاق النار سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

ووفقا للمبادرة، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

كما تشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وعاد وزير الخارجية السعودي ليقول إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة، “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، وقال إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

الحوثي يرد .. لا جديد!

في المقابل، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام إن المبادرة السعودية لا تتضمن أي جديد.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أنه “لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني”.

وأكد عبدالسلام أن الحوثيين “مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار”.

وأشار إلى أن بنود المبادرة نوقشت سابقا ضمن محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

ميدل إيست آي: دبلوماسية عمان قد تسفر عن إنهاء حرب اليمن

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نشر بداية مارس/اذار، تقريراً تحدث فيه عن جهود سلطنة عمان في انهاء حرب اليمن.

واشار إلى وجود ما أسماه ديناميكيات من شأنها أن تخلق حالة من التكاتف الضروري لحل الأزمة في اليمن.

كما وقال الموقع البريطاني في تقريره إن سلطنة عمان كونت لنفسها مكانة دبلوماسية عالية في اليمن الذي مزقته الحرب من خلال لعب دور الجسر بين الفصائل المتحاربة.

وبعد أن امتنعت عمان تماما عن الانخراط في الأعمال العدائية ضد مقاتلي الحوثيين. تتمتع مسقط بعلاقة صحية مع الجماعة التي تسيطر على أراض تغطي حوالي 70 في المائة من سكان اليمن.

كما تختلف نظرة مسقط للحوثيين عن دول الخليج العربية الأخرى، وهو تعامل نجم عنه بناء تدريجي للثقة المتبادلة.

ونقل الموقع البريطاني عن دبلوماسي عماني في واشنطن قوله إن السلطنة تحافظ على نفس المسافة من جميع الأطراف اليمنية.

لذلك، تدعو السلطنة جميع الأطراف إلى الالتفاف حول طاولة الحوار البناء من أجل الوصول إلى حل سلمي وتوافقي للصراع الجاري.

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