متحرش الطائف
متحرش الطائف
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متحرش الطائف الملتحي يثير غضباً واسعاً في السعودية بعد فعلته الدنيئة مع فتاتين

كتب وطن
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وثقت فتاة سعودية لحظة تحرش رجل ملتحي بها وبصديقتها، وذلك في مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة بالسعودية.

متحرش الطائف

ويظهر الرجل الملتحي بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”. وهو يرتدي الثوب دون شماغ أو عقال.

ويقترب المتحرش من الفتاتين، فتسأله إحداهما عما يريده، فيجيب: “لا أريد شيء، أريد أن أتحدث فقط”، فتهدده إحداهما بالشرطة.

وعلقت الفتاة على الفيديو، بأن المتحرش قام بملاحقتهما إلى أن وصلتا إلى مكان مهجور، فأمسك جزءاً حساساً في جسدها. وأمسك يد صديقتها وقام بتقبيلها، بحسب ادعائها.

متحرش الطايف

وتصدر هاشتاج #متحرش_الطايف منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، طالب خلاله المغردون. سرعة القبض عليه، بينما رجح معظمهم أن المتحرش لم يكن في وضع طبيعي.

وألقى أحدهم باللوم على نظام الحكم، فكتب: “لن يتوقف التحرش طالما الأمير والوزير والمسؤول والأب والابن وغيرهم. يتداولون ويفتخرون بثقافة الغزل وتعرض وتعقب النساء في اشعارهم ومجالسهم بكل فخر وبدون حياء، بل يعتبرونها احد خصال فروسية الشاعر. حتى المناهج الدراسية مليئة بثقافةالغزل مثل هذه القصيده “مرني عند الغروب..”.

وردت أخرى على من يبرر تحرشه بأنه مريض نفسياً، وكتبت: “المريضين النفسيين مكانهم مستشفى الامراض النفسيه. مو يعقدون الناس معهم التحرش ،يسبب امراض نفسيه بعد!!والذنب ذنبه وذنب اهله البنت ماسوت شي خطا والتشهير بالمتحرش مسموح عندنا بالسعودية

اتمنى توقفون تبرير له لان محد يرضاها على نفسه ولا على اهله”.

وألقى آخر باللوم على الفتاة وقال: “على كلام الناس انه معتل عقلياً الله يشافيه والمقطع يبين الشي ذا قاعد يسألها. انتي شهريه ومافي اي تحرش في المقطع وان كان السؤال تحرش فهنا معد احد بيسأل احد فما لأحد حق يشهر باحد. الا من المحكمه والقانون التشهير اصبح موضه حتى المعتل عقلياً ما سلم منها ليه ماتكلم الشرطة؟”.

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ووافقها آخر الرأي وكتب: “انتي وش موديك المكان المظلم اذا كنت تتبلين على الادمي الله يبلاك في نفسك تراكم اشغلتونا. انتو و قصصكم اللي ماتتصدق”.

واستنكر آخر التشهير بمتحرش الطايف وكتب: “اللي فهمته واحد ملتحي متحرش بوحدة وشفت المقطع واضح. انه مريض ماهو بكامل عقله لكن ما يمنع تشتكي عليه وتاخذ حقها بس ماتوصل تفضحون فيه وتشهرون فيه كذا الله يستر علينا وعلى كل مسلم”.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة بعد، تعد حادثة التحرش هذه، من ضمن سلسلة حوادث تحرش. مثيرة للجدل، تشهدها المملكة منذ أيام.

المتحرش محمد عمر الزعاقي

فقد وثّقت كاميرات المراقبة أول أمس السبت، قيام شخص بالتحرش بامرأة مسنة أمام تجاري في مدينة جدة. فيما دشن مغردون وسماً باسم المتحرش محمد عمر الزعاقي كما قالوا في تغريداتهم.

وفي الفيديو المتداول، يظهر شاب يرتدي “شورت” احمر اللون، ويتقدم من بين مركبات مركونة باتجاه منقبة. وقام بالتحرش بها، ومضايقتها، قبل ان يغادر المكان .

وفور تداول فيديو التحرش بالمرأة، دشن مغردون، وسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي قالوا انه الذي ظهر في المقطع. وشهروا به. ودعوا السلطات الى القبض عليه ومحاسبته.

 مغردون يتفاعلون مع لص الرياض

وقبلها، وثقت كاميرات المراقبة في أحد أحياء الرياض لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من قبل لص الامر الذي. اثار غضبا واسعا.

ودشن الناشطون هاشتاج #لص_الرياض، عبروا خلاله عن صدمتهم وغضبهم مما حدث، وانعدام الأمن والأمان. في شوارع المملكة، مطالبين بإلقاء القبض عليه فوراً.

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