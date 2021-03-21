نتنياهو يتعهد بإطلاق رحلات جوية من تل أبيب إلى مكة حال فوزه

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، حول إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية “حال” فوزه في الانتخابات الاسرائيلية المقررة الثلاثاء، جدلاً واسعاً.

رحلات مباشرة من إسرائيل إلى مكة

وقال نتنياهو الذي يحاول أن ينقذ نفسه قبيل الانتخابات المقررة في مقابلة على القناة العبرية 13 .:” سأحضر لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة “.

وأشار إلى أن العلاقات مع السعودية علاقات “طبيعية”، وفقا لما نشرته صحيفة“ جوزاليم بوست“ الإسرائيلية .

مغردون غاضبون

وعلق الدكتور محمود رفعت الخبير في القانون الدولي على تصريحات نتنياهو قائلاً :” نتنياهو يتعهد برحلات جوية مباشرة بين اسرائيل و مكة بحال انتخابه. هدم مكة بنفوس المسلمين ممنهج لتسليمها لإسرائيل كما سلموا القدس”.

وأضاف رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، متسائلاً :” هل نعي سبب حفلات العري عند مكة. هل نعي حفلات يتبادل بها ذكور قبلات الفم عند مكة؟ “.

وكان نتنياهو قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن أربع دول قد توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل خلال المرحلة المقبلة

ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله: ”لقد جلبتُ السلام مقابل السلام، وهناك 4 اتفاقيات سلام أخرى بالطريق“.

فيما تساءل المغرد القطري الشهير بوغانم هل هناك ارتباط بين تغريدة ضاحي خلفان وطلبه حماية مكة من هجمات الحوثيين والدفاع عنها. وتصريح نتنياهو بعبور الطائرات الإسرائيلية اجواء مكة في حال تم انتخابه ام مجرد تهيآت .

هل هناك ارتباط بين تغريدة ..

ضاحي خلفان وطلبه حماية مكة .. من هجمات الحوثيين والدفاع عنها ..

وتصريح نتنياهو بعبور الطائرات الاسرائيليه

اجواء مكة في حال تم انتخابه ..

ام .. مجرد تهيآت .. — بوغانم (@abughanim73) March 21, 2021

وكان وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قال في مقابلة صحفية مع ”عرب نيوز“، السبت، إنه على الرغم من“تطبيع“. العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، فإن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير، قائلًا: “نريد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية. وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تكون. هناك دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن، وهذا يظل موقفنا“.

عادل الجبير

وأوضح قائلا :“نعتقد أننا كنا عنصرًا حيويًا في إبعاد العالم العربي عن نقاط الرفض الثلاث، التي أعلنت في الخرطوم العام 1967. والتي قالت: لا للمفاوضات، لا للاعتراف، ولا للسلام، وذلك من خلال طرح خطة الملك فهد الراحل ذات النقاط. الـ 8 في القمة العربية في مدينة فاس المغربية في أوائل الثمانينيات، والتي تبناها العرب، وباتت أساس حل الدولتين“.

وبين الجبير أنه لاحقًا في قمة الجامعة العربية في بيروت العام 2002، طرحت الرياض مبادرة السلام العربية التي دعت إلى حل الدولتين. والاعتراف، وتطبيع للعلاقة، وكل ما تنطوي عليه من علاقات حسن جوار، والتي اعتمدها المجتمع الدولي.

وختم بالقول إن المملكة يبقى موقفها هو أن التطبيع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم التوصل إلى اتفاقية سلام.

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