فقدان مجموعة استكشافية من الشباب العُماني خلال رحلة في أحد الكهوف بـ”ظفار”!

أكدت وسائل إعلام عمانية ومغردون فقدان مجموعة استكشافية خلال رحلة في أحد الكهوف في المنطقة الغربية بمحافظة ظفار.

وأوضحت المصادر أن بعد الأنباء عن فقدان مجموعة استكشافية خلال رحلة لها، تم تشكيل فرق بحثية لتحديد مكان الشباب المفقودين، وسيتم الإعلان عن نتائج البحث في أقرب وقت.

🔴 #عاجل: فقدان مجموعة استكشافية تضم عددا من الشباب العماني في المنطقة الغربية بـ #محافظة_ظفار، أثناء رحلة استكشاف لأحد الكهوف. وتم تشكيل فرق بحثية لتحديد مكان المفقودين، وسيتم الإعلان عن نتائج البحث قريبا (شؤون عمانية) pic.twitter.com/rrCZDL3Rqb — أخبار ظفار (@dhofar_news) March 21, 2021

وذكر مغرّد يدعى حمزة اليافعي أنّ فريق ظفار للمغامرات نزل لإستكمال إستكشافهم لبقية كهف نكبة التابع لولاية رخيوت الذي سبق لهم إكتشافة منذ فترة، وتعرض أحد أعضاء الفريق لحادث ولا زالت الأخبار غير مؤكدة عن إجلاء الجميع من عدمه.

نزل #فريق_ظفار_للمغامرات لإستكمال إستكشافهم لبقية لكهف #نكبة التابع لولاية رخيوت الذي سبق لهم إكتشافة مُنذ فترة ، وتعرض أحد أعضاء الفريق لحادث ولازالت الأخبار غير مؤكدة عن إجلاء الجميع من عدمة ، فأدعوا لهم بالسلامة والعافية 🙏 pic.twitter.com/VigqJcnJGH — حمزة اليافعي ⚖️ (@HamzaAl_Yafay) March 21, 2021

ولم يصدر عن شرطة عمان السلطانية حتى كتابة هذا الخبر أي تعليق على الحادثة.

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