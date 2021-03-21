فقدان مجموعة استكشافية عمانية خلال رحلة في أحد الكهوف
فقدان مجموعة استكشافية عمانية خلال رحلة في أحد الكهوف (صورة فريق ظفار للمغامرات)
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فقدان مجموعة استكشافية من الشباب العُماني خلال رحلة في أحد الكهوف بـ”ظفار”!

كتب وطن
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أكدت عمانية ومغردون  فقدان مجموعة استكشافية خلال رحلة في أحد الكهوف في المنطقة الغربية بمحافظة ظفار.

وأوضحت المصادر أن بعد الأنباء عن فقدان مجموعة استكشافية خلال رحلة لها، تم تشكيل فرق بحثية لتحديد مكان الشباب المفقودين، وسيتم الإعلان عن نتائج البحث في أقرب وقت.

وذكر مغرّد يدعى حمزة اليافعي أنّ ظفار للمغامرات نزل لإستكمال إستكشافهم لبقية كهف نكبة التابع لولاية رخيوت الذي سبق لهم إكتشافة منذ فترة، وتعرض أحد الفريق لحادث ولا زالت الأخبار غير مؤكدة عن إجلاء الجميع من عدمه.

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ولم يصدر عن شرطة عمان السلطانية حتى كتابة هذا الخبر أي تعليق على الحادثة.

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