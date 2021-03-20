هبة الدري تهدد طليقها الكويتي نواف العلي: ستقوم الدنيا لو تكلمت!

خرجت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري عن صمتها لأول مرة، وردت على إعلان الفنان الكويتي نواف العلي طلاقهما الشهر الماضي.

أكره الفضائح

وقالت هبة الدري بفيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: ” أكره الشو الإعلامي والفضائح، لذا التزمت الصمت. طوال الفترة الماضية، ورفضت التعليق على الكثير من الأمور التي لا تعجبني لأني أخاف الله، وأكره الفضائح. ومستواي الأخلاقي أكبر من التحدث عن أمور شخصية لها علاقة ببيتي”.

كما أشارت هبة الدري إلى إنها التزمت الصمت طوال الشهر ونصف الشهر الماضيين، احتراماً للعشرة بينها وبين نواف العلي.

لو تكلمت ستقوم الدنيا!

وأضافت: “أقسم أنني لو تكلمت في تفاصيل، ستنقلب الدنيا، وتقوم ولن تقعد، ولكني بنت ناس، ووالداي ربياني تربية. أحمد الله عليها، وكل الوسط الفني وخارجه يعلمون ذلك”.

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وتابعت هبة الدري: “خرجت عن صمتي لأني أرفض تعليم أخلاقيات سيئة لأبنائي من الطرف الآخر، وهما خط أحمر. قمت بتربيتهما بشكل جيد، وزرعت داخلهما وازعًا دينيًا، وأكره تعليمهما الكذب“.

كما كشفت هبة الدري أنها تعاني من مشاكل صحية خطيرة لا تريد الخوض بها، ومعها طفل وفي غربة. ومع ذلك لن تصمت إذا تم استفزازها أو إيذاء أطفالها.

وأكدت هبة الدري أنها كانت دائمًا تحب أن تحتفظ بمشاكلها الأسرية والزوجية داخل المنزل ولا تخرج منه. ولكن طليقها هو من بدأ، وعليه أن يتحمل العواقب، مضيفة: “أنا كنت ضد إعلان الانفصال لأن هذه خصوصياتي، ولكن نواف العلي أصرَّ، والحمد لله خرج من حياتي”.

الانفصال كان من فترة

وفي 19 فبراير الماضي، فاجأ الفنان الكويتي نواف العلي، جمهوره بإعلانه الانفصال رسمياً عن زوجته هبة الدري.

كما كتب نواف العلي حينها عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي عبر تطبيق “انستجرام”: “أُعلن انفصالي عن هبة الدري. بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه”.

وتابع نواف العلي مشيراً إلى سبب إعلانه في هذا التوقيت: “بس الحين أخلي مسؤليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله”.

انفصال هبة الدري و نواف العلي. pic.twitter.com/0NMTouaT9M — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 19, 2021

كما أثارت العبارة الأخيرة في إعلان نواف العلي انفصاله بعد 9 سنوات من زواجه مع هبة الدري، غضب المغردين عبر “تويتر”. والذين وجدوا أنها تهديداً مبطناً للفنانة المصرية.

الصمت مهابة

ولم تعلق هبة الدري حينها على كلام نواف العلي، واستمرت بنشاطها عبر حسابها على تطبيق “انستجرام”. ونشرت بوسترات. من مسلسلها القادم “مارغريت” الذي سيجمعها بالممثلة الكويتية حياة الفهد والنجم حسن البلام.

لكنها علقت على آخر بوستر من المسلسل بالقول: “الصمت في بعض المواقف مهابة”، وهو ما اعتبره المتابعون رداً غير مباشر على نواف العلي.

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وتزوج نواف العلي و الدري عام 2012، وأنجبا “بدر” عام 2014، و”فهد” عام 2017.

وكان نواف العلي قد تزوج للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنه الأول “عبد العزيز”، ثم انفصل. عنها وارتبط بهبة الدري.

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