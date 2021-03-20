نشر المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، تغريدة لاقت تفاعلا واسعا تحدث فيها عن الفساد المالي والإداري والظواهر الخطيرة مثل الدعارة والمخدرات، وأثرها الخبيث على المجتمع من كافة الأوجه.

الشيخ أحمد الخليلي

الشيخ أحمد الخليلي وفي تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر، جمع الفساد الإداري والمالي مع المخدرات والدعارة. معتبرا أنها ليست قضايا اجتماعية فحسب.

الفساد الإداري والمالي، والمخدرات، والدعارة ليست قضايا اجتماعية فحسب بقدر ما تحمل في مضمونها بعدًا سياسيًا هدفه تقويض دعائم النظام الاجتماعي، ونشر الانحلال الخلقي، وتحطيم أي مشروع مستقبلي في تصور الأبناء، سواءً أكان المشروع مبنيًا على أسس دينية أم على أسس قومية. — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) March 20, 2021

بقدر ما تحمل في مضمونها بعدًا سياسيًا، حسب وصفه، مشددا في الوقت ذاته على أن هدف هذا البعد هو تقويض دعائم النظام الاجتماعي.

وكذلك نشر الانحلال الخلقي، وتحطيم أي مشروع مستقبلي في تصور الأبناء، سواءً أكان المشروع مبنيًا على أسس دينية أم على أسس قومية. وفق ما ذكره مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي.

تفاعل العمانيين مع تغريدة الشيخ أحمد الخليلي

ولاقت تغريدة المفتي الشيخ أحمد الخليلي تفاعلا واسعا بين العمانيين، الذين أيدوه بشدة وطالبوا الدولة بضرورة التدخل لاجتثاث جذور هذه الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن وسلام المجتمع.

جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفاضل

ولكن يجب أن تكون كلمتكم شديدة اللهجة في رفض مثل هذه الأمور ومُهاجمتها بشكل مباشر وعلني ..

فقد يكون التغيير والوقوف لإنهاء أو التقليل من هذه الممارسات على يديكم ، ويعتبر ممن توجهون له اللوم والعتاب . pic.twitter.com/oldTtkEdZ4 — ﺳ̭͠ﻋ̝̚يد (@s20321k) March 20, 2021

كلام العلماء الحكماء العقلاء… وزادت الآن يا شيخنا كرة القدم النسائية والله المستعان. — ناصر بن سعيد الرحبي (@nasser_alrahbi9) March 20, 2021

وكتب يحيى الهاشلي معلقا:”ولطالما سعى من أراد السوء بالمجتمعات المسلمة إلى هدم صرح الأخلاق فيها ومن خلال ذلك يقوض بنيانها. ويسقطها وقد قالوا من قبل: كأس وغانية تفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع ودبابة.”

ولطالما سعى من أراد السوء بالمجتمعات المسلمة إلى هدم صرح الأخلاق فيها ومن خلال ذلك يقوض بنيانها ويسقطها

وقد قالوا من قبل:

كأس وغانية تفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع ودبابة. — يحيى الهاشلي (@yhashli81) March 20, 2021

من جانبه شدد أحمد الهدابي على أن “كل هذي المسببات دخلت علينا بتدريج لتدمير قوة وكيان الشعب.”

كل هذي المسببات دخلت علينا بتدريج لتدمير قوة وكيان الشعب

حفظكم الله ورعاكم شيخنا الجليل — احمد الهدابي (@Abdul82A) March 20, 2021

وعن قول الشيخ أحمد الخليلي في تغريدته “وتحطيم أي مشروع مستقبلي في تصور الأبناء”، علق الناشط محمد مطلق العطوي. بقوله:”تشخيص في منتهى الدقة ولكن ما العمل وكيف؟؛ إن تم التمكن من العبث في المفاهيم ومن ثم تردي فاعلية اللغة= صعوبة الاستنتاج-التصور.”

هناك إشكالية للمفكرين مع اللغة؛ قديمة، ألحظها في طرحهم، وهذه الإشكالية تراتبية، أي نتيجة لفعل سابق ألا وهو التعامل مع أشياء الوجود على أنها بدهية، مما يترتب عليه عسر في فهم العلاقة وأيضا تلفيق فيما انتهت إليه الآراء في وصف الدال والمدلول وبالتالي علاقة الكلمة-اللغة-الوعي بالطبيعة — محمد مطلق العطوي -4- (@Mutlleq4) March 20, 2021

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، أحدث مؤخرا تغييرا جذريا بالهيكل الإداري للدولة بهدف اجتثاث جذور الفساد المؤسسي. ووقف التعاملات غير السليمة التي يهدف بعض المسؤولين من ورائها إلى تحقيق منافع شخصية.

كما تنشط شرطة عمان السلطانية في مواجهة ظاهرة الدعارة بالسلطنة، ووجهت مؤخرا عدة ضربات لأوكار الدعارة في مسقط وغيرها من محافظات السلطنة.

ضبط شبكة في الظاهرة يمارسون اعمالا منافية للأخلاق

وفي هذا السياق وقبل أيام ألقت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، القبض على ثمانية وافدين يمارسون أعمالاً منافية للأخلاق. والآداب العامة، في مشهد تكرر سابقا في الخوير بمسقط، وجنوب الباطنة.

7 رجال وامرأة واحدة!

وذكرت شرطة عمان السلطانية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن قيادة الشرطة في محافظة الظاهرة بالسلطنة. ألقت القبض على الوافدين الثمانية، وبينهم امرأة.

وذلك بعد ورود بلاغ حول ممارستهم أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة.

كما أكدت الشرطة في بيانها أنه يتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

عصابة نسائية وصور فاضحة

وقبل أيام أيضا، ضبطت شرطة عمان السلطانية عصابة نسائية من 8 نساء أفريقيات يقمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صور فاضحة .

وبحسب بيانٍ للشرطة، فإنّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على ثمان نساء أفريقيات يَقُمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم. بعرض صورٍ غير محتشمة عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي واستدراجهم إلى مقر إقامتهن للاحتيال عليهم وسلب ما لديهم وابتزازهم لاحقا.

وأشار بيان شرطة عمان السلطانية عبر تويتر حينها إلى أنّ الإجراءات القانونية تستكمل بحقهنّ.

سيناريو متكرر

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على نساء وافدات في جنوب الباطنة لممارستهم أعمال منافية للآداب.

كما قالت شرطة سلطنة عمان آنذاك إن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ألقت القبض على. عدد ثمان وافدات بتهمة ممارسة. أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

ويشار إلى أنه يوم 4 من شهر فبراير الماضي، أعلنت الشرطة السلطانية، أنه في إطار الجهود المستمرة. والمتواصلة للمحافظة على الأمن. والنظام والآداب العامة. نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط تساندها التشكيلات المعنية عملية أمنية.

كما أوضحت الشرطة حينها أن هذه العملية، أسفرت عن ضبط عدد 63 من النسوة من جنسيات مختلفة. يقمن بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

وبحسب البيان فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهن للجهات القضائية.

من ينقذ الخوير؟

وبالرغم من عدم ذكر منطقة الخوير تحديدا في البيان، إلا أن النشطاء ربطوا بين وسم الخوير وتحرك الشرطة العاجل.

كما أكدوا أن النسوة المقبوض عليهن هن من كن يقفن، في شوارع الخوير لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، اشتعلت أوائل فبراير الماضي. بموجة غضب واسعة عبر وسم “#من_ينقذ_الخوير”. انتقد فيه النشطاء. ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.

وتداول الناشطون مقطعا مصورا بثه أحد المواطنين من حي الخوير، يظهر مشاهد مخلة لعدد من بنات الهوى يقفن على جانب الطريق. لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

كما سلط العديد من العمانيين الضوء على هذه الظاهرة وطالبوا السلطات بسرعة التدخل. لحفظ الأمن المجتمعي والأسري من هذه الانفلاتات.

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