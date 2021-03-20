اعتقلت القوات الأمنية العراقية المحلل السياسي العراقي المعروف إبراهيم الصميدعي، بعد مداهمة منزله الليلة الماضية.

وبحسب ما أفادت وكالات أنباء فقد داهمت قوة كبيرة الليلة الماضية منزل الصميدعي في منطقة الحارثية وسط بغداد، واعتقلته. بتهمة “إهانة السلطات العامة”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عقب عملية الاعتقال وثيقة صادرة عن القضاء العراقي، ترجع أسباب الاعتقال إلى “إهانة السلطات العامة”.

من اختطف إبراهيم الصميدعي

ونشر حساب “الصميدعي” الرسمي عبر موقع فيس بوك، تغريدة حول الموضوع، قال فيها أنه “أكثر من ساعات مرت دون أن يصدر. أي توضيح من قبل أي جهة حكومية، ولا أحد يعرف الجهة المنفذة، ولا سبب الاعتقال، ولم يعرف مكان تواجده حتى اللحظة. هكذا تمارس الديكتاتورية بغطاء ديمقراطي”.

وبحسب “المربد” العراقي، طالبت صفحة الصميدعي على “فيسبوك”، “الحكومة بالكشف عن أسباب الاعتقال ومكان تواجده”.

مضيفة أنه “من غير المعقول أن يُحارب الشرفاء المدافعين عن حقوق الفقراء في هذا البلد بهذه الصورة ويتمتع الفاسدون بالحماية الكاملة”. حسب تعبيرها.

من جانبه ذكر موقع السومرية نيوز، أن تجمع نخب ومثقفي العراق، أصدر بياناً حول اعتقال الصميدعي، طالبوا خلاله من السلطة القضائية. ضرورة التدخل من أجل الكشف عن مصيره.

وحذر المجتمعون بأن سمعة القضاء العراقي باتت على المحك في هذه القضية.

وتساءلوا حول كيفية سيطرة أحزاب سياسية بائسة على السلطات في البلاد، لتدير دفة البلد وفق مزاجها وترهب الرأي العام وتحط. من سمعة البلاد في المحافل الدولية”، حسب تعبيرها.

كما هدد التجمع بالخروج بتظاهرات حاشدة أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ومبنى دائرة المخابرات وذلك من باب حق الرفض. لهذه الإجراءات الظالمة التي تريد إعادة العراق إلى حقبة الظلم والدكتاتورية والقمع، وفقا للبيان.

وحول ابراهيم الصميدعي، فهو محلل سياسي وضابط مخابرات عراقي أسبق بعهد صدام حسين، قبل العام 2003.

يطل الصميدعي منذ سنوات عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويبدي آراءً وصفت بأنها جريئة في كثير من الأحيان.

وكان الصميدعي قد أعلن معارضته لحكومة مصطفى الكاظمي، ودائما ما يهاجمها في وسائل الإعلام.

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