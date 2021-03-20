عادل الجبير يذكر بايدن بـ 80 عاماً من العلاقات الجميلة ويكشف شرط التطبيع

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن علاقة الرياض بالإدارة الأمريكية الجديدة قوية وديناميكية.

نهج إدارة بايدن

واعتبر الجبير، في لقاء تلفزيوني، أنه لا يوجد تغير كبير في نهج إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، مقارنة مع فريق سلفه. دونالد ترامب، تجاه المملكة.

وقال عادل الجبير، معلقاً على علاقة بلاده مع إدارة البيت الأبيض الجديدة: “علاقاتنا قوية وديناميكية ومتعددة الأوجه.

وأضاف: “إدارة بايدن أكدت بكل وضوح، أنها متمسكة بالدفاع عن السعودية والسعوديين ضد التهديدات الخارجية”.

وتابع عادل الجبير: “كما أكدوا بشكل واضح، أنهم سيواصلون تزويد السعودية بالأسلحة الدفاعية، من أجل ضمان قدرتها على حماية نفسها”.

التزامات أمريكا تجاه السعودية

وأكمل: “لذلك لا أرى تغيراً كبيراً بين هذه الإدارة والإدارة السابقة فيما يخص التزامها تجاه السعودية”. مشيراً إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تعود إلى 80 عاماً.

واستكمل: “العلاقة بين البلدين تمثل عاملاً مهماً في الحفاظ على الاستقرار والأمن العالميَّين، وعلاقاتنا مع الولايات المتحدة. استراتيجية، فلدينا مصالح اقتصادية ومالية، كما نعمل على مكافحة التطرف والإرهاب”.

وأردف الوزير السعودي: “نعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، سواء كان ذلك من خلال محاولات إحلال السلام. بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أو في لبنان وسوريا والعراق وإيران وأفغانستان. أو بمحاولة تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان أو إعادة الاستقرار في السودان أو العمل على إنهاء الحرب في ليبيا، أو التعامل مع دول مجموعة الخمس في حربها ضد بوكو حرام”.

شرط التطبيع مع إسرائيل

وأكد الجبير، أن بلاده لا تزال تصر على أنه لا يمكنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد توصلها إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وقال الجبير: “موقفنا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واضح ويكمن في أننا نريد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية. وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. بحيث تكون هناك دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيشان إلى جانب بعضهما بعضا في سلام وأمن. وهذا يظل موقفنا”.

وأضاف: “نعتقد أننا كنا عنصرا حيويا في إبعاد العالم العربي عن نقاط الرفض الثلاث، والتي أعلنت في الخرطوم. عام 1967 وقالت: لا للمفاوضات ولا للاعتراف ولا للسلام”.

طرح الملك فهد

وأشار إلى أن ذلك من خلال طرح خطة الملك فهد الراحل المكونة من 8 نقاط في القمة العربية في مدينة فاس المغربية. في أوائل الثمانينيات والتي تبناها العرب ودعت بالأساس إلى حل الدولتين”.

وتابع الجبير: “ولاحقا في قمة الجامعة العربية في بيروت عام 2002 طرحت الرياض مبادرة السلام العربية التي دعت. إلى حل الدولتين والاعتراف وتطبيع العلاقة. وكل ما تنطوي عليه من علاقات حسن جوار، والتي اعتمدها المجتمع الدولي. وذلك لا يزال يمثل موقفنا”.

خطوات بايدن

واتخذ الرئيس الأمريكي الجديد المنتمي إلى الحزب الديمقراطي عدداً من الخطوات بخصوص العلاقات مع السعودية.

واختلفت هذه الخطوات مقارنة مع نهج سلفه الجمهوري الذي شهدت فترة رئاسته تقارباً كبيراً في العلاقات. بين الطرفين، خاصة في ظل مواجهة إيران.

وسبق أن أعلن بايدن وقف دعم عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن مع تجميد مبيعات أسلحة للمملكة.

كما وجَّه بشطب اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب، لكن مع إبقاء العقوبات على قيادتها والتعهد بمواصلة مساعدة السعودية في الهجمات التي تستهدفها.

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