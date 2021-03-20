باسم يوسف يعتذر بعد فيديو “تسلم الأيادي” على قناة الشرق

نشر الإعلامي المصري المثير للجدل باسم يوسف، اعتذاراً عن نشره لصورة من مقطع فيديو مفبرك، يوحي بأن قناة “الشرق” المصرية المعارضة التي تبث من تركيا، بثت أغنية “تسلم الأيادي” الداعمة للجيش المصري والتي نشرت احتفالا من نظام السيسي بفض اعتصام “رابعة العدوية”.

باسم يوسف بيعترف ان الصورة كانت مفبركة 😂

كان لازم نزعق يعني ياض يا باسم عشان تجيب ورا و تعترف انك مفبرك الحوار ؟ 😂😂#باسم_يوسف_مدلس pic.twitter.com/S3KJW8TtGl — Aly Hussin Mahdy (@AlyHussinMahdy) March 20, 2021

وقال باسم يوسف خلال تغريدة له عبر حسابه بفيس بوك: “أنا غلطت واكتشفت إني شفت فيديو غلط وأخدت كابتشر ونشرته قبل ما أتأكد منه”.

باسم يوسف كان مفكر أنه مش هينكشف .. انت مفكرها طبخه يا بني هتزود فيها بهارت فريحة عفانتها هتضيع، خليك هيلثي حتى في المعلومات يا باسم .. ولا أقول لك #ارجع_المطبخ_يا_باسم#باسم_يوسف_مدلس pic.twitter.com/D2dLnsty14 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) March 20, 2021

وتابع باسم يوسف في حديثه:” موضوع تسلم الأيادي على قناة الشرق مش مظبوط”.

وأضاف: “أنا عندي الشجاعة أني أقول أني غلطت علشان كده مسحت البوست”.

#باسم_يوسف نزل صورتين وقال أن قناة الشرق تعرض أغنية تسلم الأيادي..!!

كنت متخيلة إنك حرامي مقالات وبس..لقيتك مفبركاتي بس بمستوي رديء قوي

الصورتان الفوتوشوب واحدة مكتوب عليها 101 يوم والثانية 102يوم

وهو العداد التنازلي لملء السد..يعني باسم يوسف قعد يومين يتفرج علي نفس الأغنية🙄 pic.twitter.com/0SJ806WE28 — سـمـر (@samr_155) March 19, 2021

وأكمل باسم يوسف في حديثه حول الموضوع: “لكن أنا متمسك بكل كلمة قلتها في كل البوستات عن عرة جماعات العالم وأنجس. خلق الله اللي مَش راضيين يعترفوا بغلطهم اللي أضر ناس كتير أكتر من بوست مَش مظبوط”. حسب تعبيره.

لو دفعت القنوات المصرية في تركيا كل ما تملك لصناعة دعاية لنفسها، لما أنجزت واحد بالمائة مما تحقق لها على يد كارهيها، بعد عاصفة تفاهمات أنقرة والقاهرة..ولو أنفق كارهو باسم يوسف مليارات لتدميره، لما فعلوا واحد بالمائة مما فعله في نفسه — wael kandil (@waiel65) March 20, 2021

واستطرد باسم يوسف في حديثه حول الصورة الخاطئة: “أنا مسحت البوست عشان أنا عارف إنهم حيمسكوا في موضوع الفيديو. ويتجاهلوا كل حاجة تانية، لكن لو نسيتم حنفكركم بوساخة جماعتكم الربانية يا بتوع أستاذية العالم وأحلام الخلافة”، على حد قوله.

#باسم_يوسف_مدلس بعد أن ساند القاتل و وقف بجانبه اليوم يلجأ للتزوير لعنك الله — احمد حسين (@W5rdc0HkMOz8gun) March 19, 2021

تسلم الايادي

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، حالة ضجة، عقب تداول مقطع فيديو وصور توثق عرض أغنية “تسلم الأيادي”. الداعمة للجيش المصري على قناة الشرق المصرية المعارضة.

وقامت القناة بالرد على هذه الصورة المفبركة، بنشر بيان أكدت فيه أن المقطع مفبرك.

ووجهت القناة كلامها إلى باسم يوسف قائلة: “نشر المدعو باسم يوسف صورة من فيديو مفبرك قال عنه كذبا أنه نقله من قناة الشرق. وهو الأمر المكذوب جملا وتفصيلا”.

وجاءت هذه الحالة من الجدل بالتزامن مع أخبار التهدئة بين أنقرة والقاهرة، وفي ظل حديث عن إغلاق القنوات المصرية المعارضة. التي تبث من تركيا، لبرامجها المهاجمة للنظام المصري.

باسم يوسف يوم مجزره الحرس الجمهوري: قيادات الإخوان يرسلون شبابهم للموت أمام مقرات الجيش ليحولوا أنفسهم إلى ضحايا. رخيصون. دماء للدعاية. ليس انقلابا#باسم_يوسف_مدلس pic.twitter.com/Ayl63NfBXI — ahmed rayan (@ahmedrayan40) March 20, 2021

أيمن نور يكشف حقيقة طلبه من أردوغان عدم تسليم المعارضين

وأمس أيضا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بياناً مفبركاً للسياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي الأسبق الدكتور أيمن نور. يشتكي فيه من مضايقات أمنية تركية يتعرض لها الشخصيات المصرية المعارضة المقيمة هناك.

وأكد الدكتور أيمن نور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، بأن البيان المتداول هو بيان مفبرك.

هذا البيان كاذب ومزيف 👇👇👇 pic.twitter.com/v8SlAr8ikX — Ayman Nour (@AymanNour) March 20, 2021

ونشر نور بتغريدته التي رصدتها (وطن) صورة من هذا البيان المفبرك: وعلق عليه بالقول:”هذا البيان كاذب ومزيف”.

وجاء في متن البيان المفبرك المتداول على لسان الدكتور أيمن نور بأنه “نظراً للمضايقات الأمنية التي تتعرض لها مؤخراً المعارضة المصرية. ومنصاتها الإعلامية على أيادي أجهزة الأمن التركي، وكذلك وقف منح الجنسيات التركية للمعارضين ودراسة إسقاطها على من حصلوا عليها بالفعل. وذلك بعد تودد النظام التركي مؤخراً لسلطة الانقلاب المصري”.

وتابع البيان المفبرك بأنه “لا يخفى على أحد أننا طوال السنوات الماضية كنا داعمين ومؤيدين وناصرين للمواقف التركية بالمنطقة. وقد نسقنا ذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التركية، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟”.

تعليق أيمن نور

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع البيان المفبرك المنسوب إلى الدكتور أيمن نور.

وقال أحد المغردين معلقاً على البيان: ” حتى لو البيان كاذب ومزيف من باب الاحتياط دكتور ايمن غادروا تركيا باسرع وقت ممكن”.

حتى لو البيان كاذب ومزيف من باب الاحتياط دكتور ايمن غادروا تركيا باسرع وقت ممكن — ناجى امين (@mmbb442) March 20, 2021

أما مغرد آخر فكتب قائلاً: ” هى حصلت لكدة …بيانات كدب كمان … إن الله لا يصلح عمل المفسدين يادكتور”.

هى حصلت لكدة …بيانات كدب كمان …

إن الله لا يصلح عمل المفسدين يادكتور — DidiMohamed (@DidiMoh02674389) March 20, 2021

التحول المفاجئ في العلاقات المصرية التركية

وعقب تصريحات إيجابية تركية مصرية، أعلنت عدد من القنوات المصرية المعارضة التي تبث من تركيا، إيقاف عرض حلقات برامجها السياسية.

وأوضح عدد من الصحفيين المعارضين بأن بلاغ تركي تلقته تلك القنوات بهذا الشأن.

يامثبت العقل

والدين يارب

لا الحق يقال

ولا الزيف يتوقف هذا البيان لم يصدر عني

ولم ينشر علي صفحتي

ولا أدني صله به محض إختلاق

من لجانهم

ومخبرينهم

وعملائهم

هنا وهناك

فوتوشوب

علي غرار بوستك

نجل جمال الجمل

والترندات المشتراه أدوار مشبوهه

احترفتها وجوه شائهة

لا تعرف حمره الخجل pic.twitter.com/wBZTpnRN5t — Ayman Nour (@AymanNour) March 20, 2021

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن استئناف الاتصالات بين أنقرة والقاهرة على المستوى الدبلوماسي، مؤكدا استمرارها في الأيام المقبلة.

كما أعرب اليوم وزير الإعلام المصري أسامة هيكل عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام “القنوات المعادية لمصر” بمواثيق. الشرف الإعلامية. حسب وصفه.

ووصف هيكل هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدى السنوات الماضية.

مؤكدا أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر لا تصب في مصالح الشعبين.

قناة الشرق ومكملين

وبحسب مصدر في إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، قال لقناة الجزيرة القطرية، بأنهم طلبوا من القنوات المصرية التي تبث من اسطنبول. توقيف البرامج السياسية.

موضحاً بان هناك اتفاق تم بين الحكومتين المصرية والتركية لتخفيف حدة التوتر الإعلامي بينهما.

وأكد المصدر بأن الحكومة التركية لم تغلق تلك القنوات، ولن تقوم بتسليم المعارضين على الإطلاق.

وأوضح بأن الذي حدث هو طلب من مديري القنوات بأن يلتزموا بميثاق الشرف الإعلامي، من أجل المساهمة في تحسين العلاقات.

وقال المصدر الحكومي التركي بأن “هناك خطة متفق عليها من الجانبين تبدأ بالتهدئة الإعلامية ثم التقارب ثم التطبيع الكامل.

لكن ذلك سيحدث من دون جلوس رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان على طاولة واحدة. على الأقل في الولاية الحالية للرئيس أردوغان”.

وتابع أن “بنود اتفاق المصالحة نوقشت العام الماضي، وجاء الوفد التركي مستبشرا بالنتائج من القاهرة، قبل أن يقتحم الأمن المصري مقرّ. وكالة الأناضول في القاهرة، بسبب رفض السعودية والإمارات التقارب، حيث تم اقتحام المقر آنذاك كإشارة نفي من القاهرة لحليفها الخليجي”.

وزاد المصدر التركي “في إطار خطة تطبيع العلاقة، سنسعى لتخلي القاهرة عن إيواء قيادات في منظمة فتح الله غولن، كما سندفع باتجاه. تخفيف حالة القمع في الداخل المصري، وسنتعاون في الملف الليبي، وسنوقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط”.

ومن جانبه نفى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، وجود أي قرار تركي رسمي بإغلاق القنوات. المصرية المعارضة التي تبث من تركيا.

وقال أقطاي خلال جلسة عبر تطبيق كلوب هاوس، “بعدما تلقينا طلبا مصريا حول محتوى تلك القنوات، طلبنا منها تجنب التحريض. على النظام المصري”.

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