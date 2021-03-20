التحرش بامرأة مسنة في جدة يفجر غضباً عارماً .. فعلها المتحرش في وضح النهار وأمام الكاميرات!

وثّقت كاميرات المراقبة قيام شخص بالتحرش بامرأة مسنة أمام مركز تجاري في مدينة جدة السعودية، فيما دشن مغردون وسماً باسم المتحرش محمد عمر الزعاقي كما قالوا في تغريداتهم.

وفي الفيديو المتداول، والذي تابعته “وطن”، يظهر شاب يرتدي “شورت” احمر اللون، ويتقدم من بين مركبات مركونة باتجاه امرأة منقبة، وقام بالتحرش بها، ومضايقتها، قبل ان يغادر المكان .

شخص يتحرش ب إمرأة مُسنه أمام مركز تجاري في جده! #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي pic.twitter.com/BKTaBx8p4k — WHR (@whrumor) March 20, 2021

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي

وفور تداول فيديو التحرش بالمرأة، دشن مغردون، وسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي قالوا انه الذي ظهر في المقطع، وشهروا به. ودعوا السلطات الى القبض عليه ومحاسبته.

وكتبت مغردة: “نطالب من الجهات المختصة بالقبص عليه ومحاسبته”.

وقالت اخرى: “لا تشهير نفع معاكم ولا غرامات وسجن نفع معاكم. الوحده عشان تحمي نفسها ضروري تتسلح”.

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي

لا تشهير نفع معاكم ولا غرامات وسجن نفع معاكم

الوحده عشان تحمي نفسها ضروري تتسلح 🙂 pic.twitter.com/qaKVxRApc9 — ملاذ ‏𓍲 ♑︎ ♀ (@nui_110) March 19, 2021

وعلقت ثالثة: “متستره وعبايتها سودا وفاضيه ومتنقبه وماشيه حالها حال نفسها. وش عذركم للمتحرشين هالمره؟؟؟؟. المتحرش قذر واللي يبرر التحرش اقذر منه لانه مشروع متحرش. هذا اذا ماكان زيه بس ماانفضح”.

متستره وعبايتها سودا وفاضيه ومتنقبه وماشيه حالها حال نفسها وش عذركم للمتحرشين هالمره؟؟؟؟

المتحرش قذر واللي يبرر التحرش اقذر منه لانه مشروع متحرش هذا اذا ماكان زيه بس ماانفضح

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي — ⚢ (@iVll9_) March 20, 2021

وقال مغرد: “أي شخص أياً كان ثقافته أو دينه أو لونه يعطي أي مبرر للتحرش بدعوي ما ترتديه المرأة هو شخص مريض ومشارك في الفعل. وعلينا جميعاً معاملته معاملة المتحرش ذاته”.

أي شخص أياً كان ثقافته أو دينه أو لونه يعطي أي مبرر للتحرش بدعوي ما ترتديه المرأة هو شخص مريض ومشارك في الفعل وعلينا جميعاً معاملته معاملة المتحرش ذاته#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي pic.twitter.com/AwDBF90bHl — يائيل 'ۦ🇺🇸 (@dfvcc20) March 20, 2021

وتساءل حساب اخر: “المره هذي اش راح تطلعون عذر ومبرر لتحرشه ؟. إمرأة كبيرة في السن ومتغطيه وفوق هذا تحرش فيها وآذاها. المتحرش واللي يبرر للتحرش متشاركين بنفس القذارة.”.

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي المره هذي اش راح تطلعون عذر ومبرر لتحرشه ؟

إمرأة كبيرة في السن ومتغطيه وفوق هذا تحرش فيها وآذاها.

المتحرش واللي يبرر للتحرش متشاركين بنفس القذارة. pic.twitter.com/R5VfHihhbO — Kareem🇸🇦 حساب جديد (@kareemisr) March 20, 2021

لص الرياض يشعل غضب السعوديين

وتزامناً مع تداول فيديو التحرش بالسيد في جدة، وثقت كاميرات المراقبة في أحد أحياء الرياض لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من قبل لص الامر الذي اثار غضبا واسعا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، المرأة تسير لوحدها. في حي الجرادية بالرياض، ومعها طفل صغير فقط.

وفجأة يظهر للمرأة رجل يقترب منها، ويحاول سلب حقيبتها، فتقاومه وتهرب منه، فيلاحقها ويعتدي عليها بقوة. لدرجة أنها سقطت أرضاً، ويسرق الحقيبة ويلوذ بالفرار.

مغردون يتفاعلون مع لص الرياض

ودشن الناشطون هاشتاج #لص_الرياض، عبروا خلاله عن صدمتهم وغضبهم مما حدث، وانعدام الأمن والأمان في شوارع المملكة، مطالبين بإلقاء القبض عليه فوراً.

وغرد أحدهم قائلاً: لص الرياض مس واعتداء على الكرامة البشرية وأمثاله يعتبر من المفسدين في الأرض وتطبيق أشد العقوبة في حقه مطلب إنساني وشعبي”.

وتساءلت مغردة باسم شادية قائلة: “أتساءل قبل انتشار الكاميرات كم وكم جناية وحالة سرقة وحالة تحرش راحت ما تحاسب فيها المجرم”.

وكتب خالد: “سيتم القبض عليه لا محاله اللي يهمنا عدم تطبيق حد السرقة وانما حد الحرابة مع صلبه في أكبر ساحات المدينة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه”.

ليست أول مرة!

وسبق أن وثقت كاميرات المراقبة حادثاً مشابهاً في السعودية، حين قام شاب بالاعتداء على سيدة منقبة وأثار جدلاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

كما أظهر المقطع حينها لحظة خروج سيدة منقبة من مصعد كهربائي. ليفاجئها الشاب بقدومه مسرعاً عن الدرج ومهاجمتها وسرقة حقيبتها بينما كانت تحاول مقاومته خلال ذلك .

ويبين الفيديو، توجه السيدة نحو الباب فيما يبدو للصراخ على المارّة لمساعدتهان لكنّ المُهاجم سارع الى منعها وإرجاعها ونزع عنها نقابها . وفي آخر المقطع تدخّل رجل لإنقاذ السيدة . ولم يُعرف حينها سبب الحادثة ولا مصير الشاب المُهاجم أو علاقته بالسيدة التي أشار بعض المعلّقين على الفيديو إلى أنه قد يكون طليقها .

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