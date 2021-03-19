مواجهات نارية في الانتظار.. تفاصيل قرعة الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

في مواجهات قوية ومشوقة لعشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء دول العالم بين الفرق المنافسة في دور الربع النهائي. من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2020-2021م.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

كما وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي جرت ظهر اليوم الجمعة. داخل مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية.

عن مواجهات تحمل في طيتها المفاجأة، على الرغم من ترشيح حامل اللقب السابق البافاري “البايرن ميونيخ” من الحفاظ على لقبه في هذه البطولة والتتويج مرة أخرى.

نتائج القرعة

باريس سان جريمان x البايرن ميونيخ

يصطدم بطل الدوري الفرنسي “باريس سان جيرمان” أمام حامل اللقب الألماني بايرن ميونيخ الألماني. في مواجهة الثأر لفريق ” البي أس جي” الذي خسر نهائي البطولة النسخة الماضية عام 2019م.

ليفربول x ريال مدريد

كما وسيواجه فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” أمام الميرينغي الإسباني ” ريال مدريد”. في مواجهة رد الاعتبار للفريق الإنجليزي. حيث سيسعى المدرب الألماني يورجن كلوب لإنقاذ موسمه الكارثي مع الفريق وسلسلة الخسائر التاريخية على ميدانه.

خلال منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” من أجل الوصول إلى نهائي البطولة. إلى جانب الثأر من الفريق الملكي الإسباني بعد خسارة اللقب في نهائي كييف عام 2018م. الذي توج بها فريق ريال مدريد الإسباني.

بوروسيا دوتموند x مانشستر سيتي

كما ووقع فريق بوروسيا دوتموند الألماني أمام متصدر الدوري الإنجليزي ومحطم الأرقام القياسية بقياده مدربه الإسباني الذي يصنع التاريخ خلال مسيرته التدريبة مع الفريق. لكن هذه المباراة تحمل القوة والإثارة بين كلا المنافسين.

بورتو البرتغالي x تشيلسي الإنجليزي

كما وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين متصدر الدوري البرتغالي وحامل اللقب السابق فريق بورتو أمام فريق تشيلسي ” البلوز”. الذي استعادة إلى عافيته بعد النتائج الكارثية التي مر بها الفريق مع بداية انطلاق الدوري الإنجليزي وإقالة مدربه السابق فرانك لامبارد.

ليأتي الألماني توماس توخيل. الذي نجح في قيادة الفريق الإنجليزي في غضون أسابيع قليلة إلى المركز الرابع من ترتيب الدوري “البريميرليج”.

وكذلك عبور الفريق وتأهله إلى الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. بعد نجاحه في إقصاء متصدر الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس”.

إقصاء يوفنتوس وغياب رونالدو

كما ونجح منافسه بورتو البرتغالي في إقصاء فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” من دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. وللمرة الثالثة على التوالي.

ليغيب محطم الأرقام القياسية النجم البرتغالي ” كريستيانو رونادو” 36 عاماً. الذي نجح في تسجيل 137 هدفاً في المسابقة مع كافة النوادي الأوروبية التي لعب معها الدون رونالدو.

تفاصيل مواجهات الربع النهائي

كما وأن الفائز في مباراة ليفربول الإنجليزي “الريدز” أمام منافسه ريال مدريد الإسباني. سيواجه الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي ومنافسة في دوري الربع النهائي فريق بورتو البرتغالي.

أما المتأهل من مباراة روتموند الألماني ومنافسه مانشستر سيتي. سيواجه الفائز من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه المرعب حامل اللقب السابق فريق البايرن ميونيخ.

مواعيد خوض المباريات

مرحلة الذهاب

كما وستكون مرحلة دور الذهاب من منافسات الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ” CAF Champions League”. مساء يوم الثلاثاء السادس من شهر إبريل نيسان القادم.

والذي سيكون بين كلاً من: مانشستر سيتي ومنافسه دورتموند. وكذلك في ذات التوقيت ستكون مباراة أخرى بين بورتو البرتغالي ومنافسه تشيلسي الإنجليزي.

Bayern or Paris 🆚 Man. City or Dortmund#UCLdraw pic.twitter.com/tIArn7lxw0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

بينما ستكون مباراة ليفربول الإنجليزي مساء يوم الأربعاء في اليوم السابع من شهر إبرايل / نيسان القادم بين فريق ليفربول الإنجليزي ومنافسه ريال مدريد الإسباني.

كما سيخوض في ذات التوقيت باريس سان جيرمان الفرنسي أمام منافسه بايرن ميونيخ الألماني.

موعد مباراة الإياب

وتقام مباراة الإياب بين الفرق المتأهلة إلى دور الربع النهائي من البطولة في الثالث والرابع عشر من شهر إبريل المقبل.

التي ستكون المباراة الحاسمة بين الفرق ومعرفة المتأهلين إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020-2021م.

ريال مدريد ومواجهاته القوية

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد الإسباني منافسه القوي ليفربول في مرحلة الذهاب في السادس من شهر إبريل.

وبعد أربع أيام تفصله عن موعد ” الكلاسيكو” الإسباني في قمة الأسبوع الثلاثين من الدوري الممتاز أمام منافسه وغريمه التقليدي في مباراة الثأر برشلونة الإسباني.

Real Madrid or Liverpool 🆚 Porto or Chelsea#UCLdraw pic.twitter.com/qkRQOWXqak — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

كما وسيعود الثالث عشر من ذات الشهر في مباراة الإياب أمام ليفربول الإنجليزي. في مباراة تحديد مصيره. في غضون أسبوع واحد.

حيث أن فريق ريال مدريد الفريق الإسباني الوحيد المتواجد في منافسات دوري الربع النهائي. أمام الأندية الألمانية والإنجليزية والبرتغالية في المسابقة التي أوشكت على الانتهاء.

زيدان والرحيل عن الريال

كما وأفادت تقارير إسبانية، أن مدرب فريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان. يقرر الرحيل عن صفوف فريق الملكي الإسباني نهاية الموسم.

وسط طلب الاتحاد الفرنسي الذي يخطط لمنحه مهمة قيادة فريق الديوك الفرنسي بعد بطولة اليورو.