تصدر هاشتاج طليق هند القحطاني يعزيها، التريند الأكثر تداولاً في السعودية، وذلك بعد انتشار فيديو لشاب قال مغردون إنه يعود لطليق الناشطة السعودية الشهيرة هند القحطاني.

طليق هند القحطاني يعزيها

ويقول الشاب بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: “مرحبا حبايبي، توني أدري عن وفاة والد هند القحطاني. وحبيت أعزيها، وأقولها عظم الله أجرك”.

وتابع الشاب: “نحن موجودين لأجلك، أكون لك أخ وأكون لك أب وأكون لك زوج لو تريدين، وسأكون لك عون وفرعون. وعظم الله أجرك ياهند، هم السابقون ونحن اللاحقون”.

#طليق_هند_القحطاني_يعزيها This is why it is trending 👇🏼 pic.twitter.com/pekCPYeO19 — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) March 17, 2021

ولم يذكر الشاب في كلامه ما يدل على أنه طليق هند القحطاني، كما أنه يبدو في عمر معاذ ابنها الأكبر، ما جعل. المغردون يشككون في حقيقة الأمر.

باسل المطيري

بينما أكدت حسابات محلية شهيرة أن الشاب يدعى باسل المطيري، وقام برفع الهاشتاج بنفسه للترويج لحسابه، وليس حقاً طليق هند القحطاني.

#طليق_هند_القحطاني_يعزيها هاشتاق مرفوع بفيديو ترويجي لحساب شاب يعزي هند القحطاني، وليس طليقها. pic.twitter.com/W7MyDWXm0z — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 17, 2021

#طليق_هند_القحطاني_يعزيها باسل المطيري مصدق نفسه مشهور اصلا هند ما تبحث عن شكله النصاب …

ادفع المبلغ الي سحبته علي ي باسل … pic.twitter.com/ruzpBvaCCX — رفع هاشتاق ترند (@abualward2020) March 17, 2021

براءة القحاطين من هند القحطاني!

ومنذ وفاة والداها، لاحقت هند القحطاني الكثير من الأزمات، أحدثها تداول بيان لقبيلة “قحطان” يعلنون خلاله تبرأهم منها.

وكان عنوان البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إعلان براءة قبيلة القحاطين من المدعوة هند القحطاني”.

وجاء في البيان: “نحن أسرة القحطاني من المملكة العربية السعودية، نعلن للملأ براءتنا من المدعوة هند القحطاني. الابنة العاقة التي أساءت بسلوكها المشين والخارج عن أعرافنا وقيمنا الإسلامية السمحة، إلى سمعة وكرامة الأسرة”.

وطالب البيان الشعب السعودي بعدم تحميل قبيلة قحطان وزر أعمال هند القحطاني. مشيراً إلى أن أِشراف العائلة أجمعوا على هذه البراءة منها.

صحة بيان القحطاني!

وختم البيان: “تنتهز عائلة القحطاني في داخل المملكة وخارجها هذه الفرصة لتعلن تأييدها ووقوفها خلف. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

ويظهر أن تاريخ البيان يعود إلى 15 من الشهر الجاري، أي في نفس يوم وفاة والد هند القحطاني، الشيخ عبدالهادي القحطاني.

وعبر هاشتاج القحطاني، عبر المغردون عن صدمتهم من البيان، بينما شكك أغلبهم في صحته، وقالوا إن ناشره. استغل وفاة والدها ليؤذيها كما فعلت مواطنتها إيناس الحنطي.

ونشر أحد النشطاء صورة لمحادثة بينه وبين شبكة “قحطان”، والذين قالوا إن البيان غير صحيح.

هذا ولم تعلق هند القحطاني على ما يتم تداوله بالنفي أو الإيجاب.

وفاة والد هند القحطاني

هذا وأعلنت هند القحطاني الاثنين الماضي عن وفاة والدها عبدالهادي القحطاني، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تطبيق. “سناب شات”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله”.

وأضافت: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. واجعل قبره،روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من هوية والد هند القحطاني الذي اتضح أنه إمام مسجد، وخطيب، وقائد مدرسة سابقاً.

وتباينت ردود أفعال المغردين حول وفاة والد هند القحطاني، فمنهم من ادعى أنه توفي غير راضٍ عنها، وأغلبهم. طالبوا الآخرون بعدم الشماتة في الوفاة.

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