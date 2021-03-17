شخص يدهس امرأة أجنبية ويسرقها ويهرب في مسقط
شخص يدهس امرأة أجنبية ويسرقها ويهرب في مسقط (تعبيرية)
حياتنا

دهس امرأة أجنبية في العاصمة العمانية .. الجاني فعل هذا الأمر مع الضحية قبل الهرب

كتب وطن
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دهس شخص امرأة أجنبية وسرقة ما بحوزتها وهرب من موقع الحادث بالعاصمة العمانية مسقط، حسبما أعلنت شرطة عمان السلطانية .

وقالت شرطة عمان عبر حسابها الرسمي في تويتر إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شخص بتهمة دهس امرأة أجنبية وسرقة ما بحوزتها والهروب من موقع الحادث.

كما واكدت شرطة عمان السلطانية انها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

حوادث منفصلة 

ألقت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، القبض على ثمانية وافدين يمارسون أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة، في مشهد تكرر قبل أيام في الخوير بمسقط، وجنوب الباطنة.

وذكرت شرطة عمان السلطانية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن قيادة الشرطة في محافظة الظاهرة بالسلطنة، ألقت القبض على الوافدين الثمانية، وبينهم امرأة.

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وذلك بعد ورود بلاغ حول ممارستهم أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة.

كما أكدت الشرطة في بيانها أنه يتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

عصابة نسائية وصور فاضحة

وقبل أيام، ضبطت شرطة عمان السلطانية عصابة نسائية من 8 نساء أفريقيات يقمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض  .

وبحسب بيانٍ للشرطة، فإنّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على ثمان نساء أفريقيات يَقُمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صورٍ غير محتشمة عبر بعض تطبيقات  الاجتماعي واستدراجهم إلى مقر إقامتهن للاحتيال عليهم وسلب ما لديهم وابتزازهم لاحقا.

وأشار بيان شرطة عمان السلطانية عبر تويتر حينها إلى أنّ الإجراءات القانونية تستكمل بحقهنّ.

سيناريو متكرر

وفي نهاية /شباط الماضي، أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على نساء وافدات في جنوب الباطنة لممارستهم أعمال منافية للآداب.

كما قالت شرطة سلطنة عمان آنذاك إن قيادة شرطة  ألقت القبض على. عدد ثمان وافدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

ويشار إلى أنه يوم 4 من شهر فبراير الماضي، أعلنت الشرطة السلطانية، أنه في إطار الجهود المستمرة. والمتواصلة للمحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة. نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط تساندها التشكيلات المعنية عملية أمنية.

كما أوضحت الشرطة حينها أن هذه العملية، أسفرت عن  عدد 63 من النسوة من جنسيات مختلفة. يقمن بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

وبحسب البيان فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهن للجهات القضائية.

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