دهس امرأة أجنبية في العاصمة العمانية .. الجاني فعل هذا الأمر مع الضحية قبل الهرب

دهس شخص امرأة أجنبية وسرقة ما بحوزتها وهرب من موقع الحادث بالعاصمة العمانية مسقط، حسبما أعلنت شرطة عمان السلطانية .

وقالت شرطة عمان عبر حسابها الرسمي في تويتر إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شخص بتهمة دهس امرأة أجنبية وسرقة ما بحوزتها والهروب من موقع الحادث.

كما واكدت شرطة عمان السلطانية انها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على شخص بتهمة دهس امرأة أجنبية وسرقة ما بحوزتها والهروب من موقع الحادث، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 17, 2021

حوادث منفصلة

ألقت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، القبض على ثمانية وافدين يمارسون أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة، في مشهد تكرر قبل أيام في الخوير بمسقط، وجنوب الباطنة.

وذكرت شرطة عمان السلطانية في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن قيادة الشرطة في محافظة الظاهرة بالسلطنة، ألقت القبض على الوافدين الثمانية، وبينهم امرأة.

وذلك بعد ورود بلاغ حول ممارستهم أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة.

قيادة شرطة محافظة الظاهرة تُلقي القبض على ثمانية وافدين بينهم امرأة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 17, 2021

كما أكدت الشرطة في بيانها أنه يتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

عصابة نسائية وصور فاضحة

وقبل أيام، ضبطت شرطة عمان السلطانية عصابة نسائية من 8 نساء أفريقيات يقمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صور فاضحة .

وبحسب بيانٍ للشرطة، فإنّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على ثمان نساء أفريقيات يَقُمن باستدراج الأشخاص وإغرائهم بعرض صورٍ غير محتشمة عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي واستدراجهم إلى مقر إقامتهن للاحتيال عليهم وسلب ما لديهم وابتزازهم لاحقا.

وأشار بيان شرطة عمان السلطانية عبر تويتر حينها إلى أنّ الإجراءات القانونية تستكمل بحقهنّ. سيناريو متكرر