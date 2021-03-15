موقع مشبوه يبث مزاعماً باستخدام موانئ سلطنة عمان لتهريب الأسلحة للحوثيين.. جاءه الرد صاعق

رد حساب “الشاهين” العماني الشهير عبر تويتر، على مقالة منشورة على أحد المواقع، تزعم استخدام الحوثيين لموانئ سلطنة عمان، لتهريب الأسلحة.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها “الشاهين” عبر حسابه بتويتر، مرفقاً معها رابط المقالة المذكورة.

والتي زعمت أن “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دعا الإدارة الأمريكية الجديدة لحماية أسعار النفط من الارتفاع بتأمين المنشآت السعودية النفطية”.

وتابع الموقع في مقالته بأن على واشنطن مراقبة حركة التهريب للأسلحة التي يقوم بها الحوثي، عبر موانئ سلطنة عمان.

مشيراً إلى وجود عمليات تهريب عبر موانئ السلطنة البرية أيضاً.

وزعم الموقع بأن تقريراً لخبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن، قالوا بأن الحوثيين نجحوا في تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة عبر مطار سقط ونقلوها إلى صلالة ثم هربوها براً على شكل قطع صغيرة.

الشاهين يدحض تلك المزاعم

وقال حساب “الشاهين” في معرض رده على المقالة التي تتهم سلطنة عمان بشكل صريح بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. بأن عدد من الحسابات الموالية لدولة الجوار، إشارة للإمارات، يقوموا بالترويج لهذا المقال وكأنه “آيات قرآنية”.

🔴هام🔴 حول المقال المطروح أدناه والذي بدأت بعض الحسابات اليمنية الموالية لدولة الجوار بالترويج له بكثرة وكأنه أيات سماوية خاصة بعد الهجمات التي طالت المملكة،،، وبعد البحث الدقيق في خلفيات الموقع فأننا نود ان نضع بعض الحقائق أمام المتابع الكريم،،،،،

https://t.co/9uwlWecGHO — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وتابع كاشفا تسيس الأمر: “رغم أن اسم المعهد هو معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلا أن نسبة ٦٠٪ من محرري المقالات هم عرب. (مقيمون بلبنان) وإسرائيليون (سواء في كيان الاحتلال أو واشنطن)، بالإضافة لسفير دولة خليجية معروف بتمويله السخي للمراكز البحثية. لكي تكتب ما يشاء أسياده كما انه يدير منتدى الكتروني”.

🔴 رغم أن إسم المعهد هو معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الا ان نسبة ٦٠٪ من محرري المقالات هم عرب (مقيمون بلبنان) واسرائيليون (سواء في كيان الاحتلال او واشنطن) ،، بالاضافة لسفير دولة خليجية معروف بتمويله السخي للمراكز البحثية لكي تكتب ما يشاء أسياده

كما انه يدير منتدى الكتروني — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وأكمل حساب الشاهين العماني حول كاتب المقال الذي باسم مايكل نايتس، والذي “عمل حسب سيرته الذاتية مراسلاً من دولة خليجية لم يسمها. لكن بإمكان القارئ الكريم تخيل الإجابة دون عناء ـ في إشارة منه للإمارات ـ كما انه قد عمل مراسلاً للوكالات الأمنية في العراق واليمن. وتعلمون من قام بجلب تلك الوكالات لليمن”.

عربي بإسم منتدى (فكرة) 🔴 مايكل نايتس كاتب المقال أعلاه عمل حسب سيرته الذاتية مراسلاً من دولة خليجية لم يسمها،، لكن بإمكان القارى الكريم تخيل الاجابة دون عناء، كما انه قد عمل مراسلاً للوكالات الامنية في العراق واليمن، وتعلمون من قام بجلب تلك الوكالات لليمن — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

وأشار الشاهين إلى أن الموقع ذكر في جملة واحدة فقط موضوع استخدام موانئ السلطنة لتهريب الأسلحة للحوثي.

🔴النقطة الاهم🔴 رغم ان المقال ذكر في سطر واحد فقط انه يجب التشديد على المنافذ البحرية العمانية الا انه خصص معظم صفحاته بالنسخة الاصلية بالانجليزية لمهاجمة السعودية والدعوة لحرمانها من مبيعات الاسلحة الهجومية،، مما يتطابق مع ما غردنا به صباح اليوم حول مساعي (دولة خليجية) لافشال — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 15, 2021

لكنه صب كل مواده الإخبارية ضد السعودية، والدعوة لحرمانها من الأسلحة الهجومية، الأمر الذي يتفق مع مساعي دولة خليجية. إشارة إلى الإمارات، لإفشال صفقات التسليح السعودية.

تفاعل رواد مواقع التواصل

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الشاهين العماني حول الخبر الزائف الذي يتهم سلطنة عمان بتسهيل تهريب الأسلحة. بصورة غير مباشرة، إلى الحوثيين في اليمن.

وقال أحد المغردين معلقاً ” الوطنية الحق هي التي جعلت الشاهين ومن معه من الرفاق الخيرين المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز. يدافعون عنه بكل ما أوتى من قوة وشجاعة فائقة دون كلل أو ملل.”

الوطنية الحقه هي التي جعلت الشاهين ومن معه من الرفاق الخيرين المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز يدافعون عنه بكل ما اوتيى من قوة وشجاعه فايقة دون كلل أو ملل وسنبقى كذلك نبض واحد لا يقهر ولآ يتغير ومن ذات أنفسنا ولاتخيفنا ف ذلك أو تردنا لومة لائم إننا ف الحق وبالحق من أجلك يا عمان — النهضة المتجددة (@alhuson2020) March 15, 2021

وتابع:”وسنبقى كذلك نبض واحد لا يقهر ولا يتغير ومن ذات أنفسنا ولا تخيفنا ف ذلك أو تردنا لومة لائم إننا ف الحق وبالحق من أجلك يا عمان”.

أما مغرد آخر فقال: ” معروف توجه الإمارات في اليمن الانفراد بالجنوب اليمن …لذلك تخطط بكل وسيله إلي استمرار الحرب لكي. ترضخ السعودية لمشروع التقسيم .”

معروف توجه الإمارات في اليمن الانفراد بالجنوب اليمن …لذلك تخطط بكل وسيله الي استمرار الحرب لكي ترضخ السعوديه لمشروع التقسيم . — البيرق العماني⛳ (@dvovvaBCe5xbwqm) March 15, 2021

فيما راح مغرد آخر للتأييد لما قاله الشاهين عبر سلسلة تغريداته، وعلق قائلاً: ” النهاية ما يحق إلا الحقيقة مهما أرادوا بسوء الحق. عالي ولا يعلا عليه شيء والكلام المتبعثر لا يرد عليه وهنا يكون أكثر غيض له صاحب الإرادة”.

وتدعم الإمارات سرا عدة مواقع وصحف خارجية تسعى من خلالها لشيطنة سلطنة عمان، ونشر مزاعم وأكاذيب حولها ضمن مخططات. ابن زايد التي ينتهجها ضد السلطنة منذ سيطرته على مفاصل الحكم بالإمارات.

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