مزاعم بتهريب اسلحة الحوثيين عبر سلطنة عمان
مزاعم بتهريب اسلحة الحوثيين عبر سلطنة عمان
الهدهد

موقع مشبوه يبث مزاعماً باستخدام موانئ سلطنة عمان لتهريب الأسلحة للحوثيين.. جاءه الرد صاعق

كتب وطن
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رد حساب “الشاهين” العماني الشهير عبر تويتر، على مقالة منشورة على أحد المواقع، تزعم استخدام الحوثيين لموانئ سلطنة عمان، لتهريب الأسلحة.

وجاء ذلك في سلسلة نشرها “الشاهين” عبر حسابه بتويتر، مرفقاً معها رابط المقالة المذكورة.

والتي زعمت أن “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دعا الإدارة الأمريكية الجديدة لحماية أسعار النفط من الارتفاع بتأمين المنشآت السعودية النفطية”.

وتابع الموقع في مقالته بأن على واشنطن مراقبة حركة التهريب للأسلحة التي يقوم بها الحوثي، عبر موانئ سلطنة عمان.

مشيراً إلى  وجود عبر موانئ السلطنة البرية أيضاً.

وزعم الموقع بأن تقريراً لخبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن، قالوا بأن الحوثيين نجحوا في تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة عبر مطار سقط ونقلوها إلى صلالة ثم هربوها براً على شكل قطع صغيرة.

الشاهين يدحض تلك المزاعم

وقال حساب “الشاهين” في معرض رده على المقالة التي تتهم سلطنة عمان بشكل صريح بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. بأن عدد من الحسابات الموالية لدولة الجوار، إشارة للإمارات، يقوموا بالترويج لهذا المقال وكأنه “آيات قرآنية”.

وتابع كاشفا تسيس الأمر: “رغم أن اسم المعهد هو معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلا أن نسبة ٦٠٪ من محرري المقالات هم عرب. (مقيمون بلبنان) وإسرائيليون (سواء في كيان الاحتلال أو واشنطن)، بالإضافة لسفير دولة خليجية معروف بتمويله السخي للمراكز البحثية. لكي تكتب ما يشاء أسياده كما انه يدير منتدى الكتروني”.

وأكمل حساب الشاهين العماني حول كاتب المقال الذي باسم مايكل نايتس، والذي “ حسب سيرته الذاتية مراسلاً من دولة خليجية لم يسمها. لكن بإمكان القارئ الكريم تخيل الإجابة دون عناء ـ في إشارة منه للإمارات ـ كما انه قد عمل مراسلاً للوكالات الأمنية في العراق واليمن. وتعلمون من قام بجلب تلك الوكالات لليمن”.

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وأشار الشاهين إلى أن الموقع ذكر في جملة واحدة فقط موضوع استخدام موانئ السلطنة لتهريب الأسلحة للحوثي.

لكنه صب كل مواده ضد السعودية، والدعوة لحرمانها من الأسلحة الهجومية، الأمر الذي يتفق مع مساعي دولة خليجية. إشارة إلى الإمارات، لإفشال صفقات التسليح السعودية.

تفاعل رواد مواقع التواصل

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الشاهين العماني حول الخبر الزائف الذي يتهم سلطنة عمان بتسهيل تهريب الأسلحة. بصورة غير مباشرة، إلى الحوثيين في اليمن.

وقال أحد المغردين معلقاً ” الوطنية الحق هي التي جعلت الشاهين ومن معه من الرفاق الخيرين المخلصين من أبناء هذا الوطن العزيز. يدافعون عنه بكل ما أوتى من قوة وشجاعة فائقة دون كلل أو ملل.”

وتابع:”وسنبقى كذلك نبض واحد لا يقهر ولا يتغير ومن ذات أنفسنا ولا تخيفنا ف ذلك أو تردنا لومة لائم إننا ف الحق وبالحق من أجلك يا عمان”.

أما مغرد آخر فقال: ” معروف توجه الإمارات في اليمن الانفراد بالجنوب اليمن …لذلك تخطط بكل وسيله إلي استمرار الحرب لكي. ترضخ السعودية لمشروع التقسيم .”

فيما راح مغرد آخر للتأييد لما قاله الشاهين عبر سلسلة تغريداته، وعلق قائلاً: ” النهاية ما يحق إلا الحقيقة مهما أرادوا بسوء الحق. عالي ولا يعلا عليه شيء والكلام المتبعثر لا يرد عليه وهنا يكون أكثر غيض له صاحب الإرادة”.

وتدعم الإمارات سرا عدة مواقع وصحف خارجية تسعى من خلالها لشيطنة سلطنة عمان، ونشر مزاعم وأكاذيب حولها ضمن مخططات. ابن زايد التي ينتهجها ضد السلطنة منذ سيطرته على مفاصل الحكم بالإمارات.

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