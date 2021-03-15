مات وهو غير راض عنها.. الموت يفجع السعودية هند القحطاني في والدها إمام مسجد القافلة

أعلنت الناشطة السعودية هند القحطاني، وفاة والدها عبدالهادي القحطاني فجر اليوم الإثنين.

وفاة والد هند القحطاني

وكتبت هند القحطاني عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله”.

وأضافت: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. واجعل قبره،روضة من رياض الجنة ونقه من الذنوب، والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من هوية والد هند القحطاني الذي اتضح أنه إمام مسجد، وخطيب، وقائد مدرسة سابقاً.

الشيخ الفاضل عبدالهادي بن عبدالله القحطاني في ذمة الله

إمام وخطيب

وقائد مدرسة سابقاً

شهد له الجميع بالخير والصلاح

حيث لم تفته تكبيرة الإحرام مايقارب الستون عاماً

نسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته #هند_القحطاني pic.twitter.com/BI4LpCg21N — أبو عادل (@adil83aa) March 15, 2021

والد هند القحطاني إمام مسجد!

وتباينت ردود أفعال المغردين حول وفاة والد هند القحطاني، فمنهم من ادعى أنه توفي غير راضٍ عنها، وأغلبهم. طالبوا الآخرون بعدم الشماتة في الوفاة.

فكتب أحدهم: “العظة والعبرة يامن غرته الدنيا عن الوالدين”.

#هند_القحطاني العضه والعبره يامن غرته الدنيا…. عن الوالدين ♥️ — عبدالله العتيبي (@abddulahh98) March 15, 2021

وعبر مغرد باسم بدر العياضي عن صدمته كون والد هند القحطاني شيخ، وكتب: “سبحان الله هند التي تستعرض بجسمها. وتدعم المثليين يكون والدها هذا الشيخ الجليل، غفر الله له وهدى الله ابنته وكل ضال ومضل”.

https://twitter.com/bdr2040/status/1371357290893348864

ووجهت أخرى سؤالاً لهند القحطاني قالت فيه: “الله يغفرله ويرحمه، كيف بتخلينه يرجع عشان يسامحك؟. الله يعيينك على عقوقك له إمام مسجد أذيتيه لكن نسأل الله أن ما أصابه منك كان تكفير له ورفع منزله”.

الله يغفرله ويرحمه ،،، كيف بتخلينه يرجع عشان يسامحك ،،؟ الله يعيينك ع عقوقك له امام مسجد أذيتيه لكن نسأل الله ان مااصابه منك كان تكفير له ورفع منزله #هند_القحطاني pic.twitter.com/4GQB1jbTj4 — heart beat❤️ (@noot72046353) March 15, 2021

وتوقع سعد الشريف أن تكون هذه الليلة صعبة على هند القحطاني، وكتب:” الليلة بتكون من أصعب الليالي عليها. محاسبة النفس ومراجعة الذكريات لأنها تعرف تمام المعرفة وقع أفعالها على نفس أبوها، الحمد لله الذي عافانا من ما أبتلاها به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا كثيرا”.

الله يرحمه ويغفر له ، والله يهديها هند وترجع للحق قبل فوات الأوان .

الليله بتكون من أصعب الليالي عليها محاسبة النفس ومراجعة الذكريات لأنها تعرف تمام المعرفه وقع أفعالها على نفس أبوها .. الحمد لله الذي عافانا من ما أبتلاها به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا كثيرا #هند_القحطاني pic.twitter.com/mqInJEDsOe — سعد الشريف (@qwqwqwrerrr) March 15, 2021

توفي وهو غير راضٍ عنها!

وشن مغرد باسم أمير قحطان، هجوماً لاذعاً على هند القحطاني، وكتب: “توفي والد هند ولا هو راضي عنها العاقة الخبيثة. عبدة فلوس، كل يوم كانت تثير غضب عائلتها عمداً في السناب تنشر مقاطع وصور خادشة للحياء من أجل مشاهدات وشهرة وفلوس. ماهمها صحة أبوها وسمعة عائلتها، قذرة خبيثة”.

#هند_القحطاني توفي والد هند ولا هو راضي عنها العاقة الخبيثة ، عبدة فلوس ، كل يوم كانت تثير غضب عائلتها عمداً في السناب تنشر مقاطع وصور خادشة للحياء من أجل مشاهدات وشهرة وفلوس ماهمها صحة أبوها وسمعة عائلتها، قذرة خبيثة pic.twitter.com/4qQ5K3SwEr — أمير قحطان (@de7627758f) March 14, 2021

بينما دافع آخرون عن هند، فكتب أحدهم: ” يامسلمين لاحد يحط في ذمته شي ان ابوها توفى وهو غير راض عن بنته. ولا من هالكلام .. دعوا الخلق للخالق يمكن تكون افضل منزلة عند ربي من اي احد ثاني منا مايجوز الكلام . في اعراض الناس واني لكم من الناصحين “.

#هند_القحطاني يامسلمين لاحد يحط في ذمته شي ان ابوها توفى وهو غير راض عن بنته ولا من هالكلام .. دعوا الخلق للخالق يمكن تكون افضل منزلة عند ربي من اي احد ثاني منا مايجوز الكلام في اعراض الناس واني لكم من الناصحين .. — الهاني (@asdf61234) March 15, 2021

مغردون يهاجمون الشامتين

كما كتبت مغردة باسم لينا: ” وقل للشامتين صبراً ، فإن نوائب الدنيا تدور عن معاذ بن جبل – رضي اللّه عنه – قال: قال رسول. اللّه صلى اللّه عليه وسلم:”من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتّى يعمله”.”.

#هند_القحطاني

وقل للشامتين صبراً ، فإن نوائب الدنيا تدور عن معاذ بن جبل – رضي اللّه عنه – قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتّى يعمله". — لــيـنـا (@18Linaabdallah) March 15, 2021

وعلقت أخرى: “لا احد يشمت باحد أعوذ بالله من شر مفاتن الدنيا، مين كان يتوقع ان هذا ابوها ومن بيتجرأ اصلا يقول مارباها احسن تربيه وهذا رد واضح للي يشوف هذي الفئات ويلوم الاب والام بسوء التربيه فالهدايه من الله والباقي سبب واجتهادات ونكتفي بقول اللهم اصلح لنا ولهم يارب”.

#هند_القحطاني

لا احد يشمت بـ احد أعوذ بالله من شر مفاتن الدنيا مين كان يتوقع ان هذا ابوها ومن بيتجرأ اصلا يقول مارباها احسن تربيه وهذا رد واضح للي يشوف هذي الفئات ويلوم الاب والام بسوء التربيه فالهدايه من الله والباقي سبب واجتهادات ونكتفي ب قول اللهم اصلح لنا ولهم يارب pic.twitter.com/6yBgXgOQCM — ☇ ˹.R (@r4illi) March 15, 2021

وهاجمت أمل مهاجمي هند القحطاني وكتبت: “ماشاء الله على الإستشراف، عادي إنسانه مغتربه ومات والدها وهي بغربة حسستوني كأنه قتلته ! هيا ما أذته ولا سرقته ولا لا مجرد إنسانه عاشت بشكل طبيعي مثل ما كل العالم عايشين يعني تخيرون الإنسان بين حريته وسعادته ولا رضاكم كأهل ليه ما تجتمع وتريحون وتستريحون”.

ماشاء الله ع الإستشراف عادي إنسانه مغتربه ومات والدها وهي بغربه حسستوني كأنه قتلته ! هيا ما أذته ولا سرقته ولا لا مجرد إنسانه عاشت بشكل طبيعي مثل ما كل العالم عايشين يعني تخيرون الإنسان بين حريته وسعادته ولا رضاكم كأهل ليه ما تجتمع وتريحون وتستريحون #هند_القحطاني — Amal🇸🇦 (@amaljfm) March 15, 2021

فيديو جريء لرؤى!

وقبل وفاة والدها، أثارت هند القحطاني ضجة واسعة بعدما نشرت فيديو ظهرت فيه ابنتها رؤى بإطلالة جريئة برفقة صديقاتها خارج المنزل.

كما أثار المقطع غضب واستياء الجمهور واعتبروا أنه من غير اللائق أن تنشر صور ابنتها بهذا الشكل دون أي اعتراض أو قلق عليها

وظهرت ابنة هند القحطاني خلال الفيديو وهي ترتدي “توب” باللونين الأبيض والأسود مكشوف الكتف ومعه جاكيت من الجلد لكن ظهرت بعض تفاصيل التوب الجريء.

كما استعرضت هند القحطاني إطلالة جريئة لها تناسب فصل الربيع.

وأطلت الناشطة السعودية بفستان مزين بالورد مكشوف الصدر.

وأكدت هند للجمهور أنها تحاول الاحتفال بالربيع لكنها كانت تشكو انشغال أبنائها كل واحد بحياته وأصدقائه ثم تجولت دخلت المنزل.

هروب هند القحطاني من عائلتها

وسبق أن كشفت هند القحطاني حقيقة هروبها من منزل عائلتها واللجوء إلى أميركا للإقامة بها بعد طلاقها.

كما قالت هند القحطاني آنذاك بفيديو نشرته عبر “سناب شات”: “في وحدة تسألني أنتي هاربة ولا كيف؟ انتي المشهورة الوحيدة. اللي ما تعلمنا عن حياتها هل ممكن في يوم من الأيام ترجعين السعودية. وهل أنتي متخاصمة مع أهلك ولا راضين بالوضع”.

واستنكرت هند أن يُطلق مصطلح “هاربة” عليها أو على أي امرأة وصلت إلى السن القانوني. ويُسمح لها بالسفر. مضيفة أن المصطلح الصحيح لوصف حالتها هي “مهاجرة”.

وتابعت هند القحطاني: “أنا عشان أريحكم لست هاربة ولا بمهاجرة ولا طالبة لجوء أنا جيت هنا طلعت من السعودية. بشكل نظامي رسمي. جيت أدرس أنا وأولادي، الوقت اللي أنا طلعت فيه مش مثل الآن، الآن صار مسموح للمرأة أن تسافر بدون إذن ما يسمى بولي الأمر”.

كما استطردت الناشطة السعودية: “أنا لما جيت هنا قبل سنتين وشوي كان الوضع على ما هو عليه سابقًا يعني ما أطلع. أنا وأولادي إلا بإذن ولي الأمر وأنا كنت منفصلة. فتمت الموافقة من أبو أولادي لأولادي،

ومن ولي أمري وقتها اللي هو أبوي. يعني من الطرفين شلون أصلًا أمريكا الدخول لها ممكن لما شخص يطلع بطريقة تعتبر في دولته بطريقة غير شرعية ما يقدر يطلع للدول المتقدمة الحرة أو أي دولة من دول العالم الثالث”.

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