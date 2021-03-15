كنزي ابنة الفنان عمرو دياب تثير ضجة بفيديو وهي ترقص بملابس فاضحة!

تواصل كنزي ابنة الفنان عمرو دياب اثارة الجدل بتصرفات يعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فاضحة” وبملابس جريئة .

رقص كنزي بملابس جريئة

ونشرت كنزي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع صديقتها، على طريقة النجمة العالمية شاكيرا، حيث كانت ترتدي ملابس جريئة وكشفت عن جزء كبير من بطنها، مما عرّضها للانتقاد من جمهور والدها.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها كنزي الجدل بملابسها، فقد انتقدها الجمهور من قبل مرات عدة بسبب الجرأة التي تظهر بها في إطلالاتها.

كنزي تبحث عن مدارس لتلعيم الرقص الشرقي!

ومؤخراً، أشعلت كنزي عمرو دياب مواقع التواصل بعد طلبها من متابعيها الاستدلال على أماكن ومدارس لتعليم الرقص الشرقي.

وكتبت كنزى، عبر ستوري حسابها على “انستغرام”: “في أي حد يعرف مدرسة تعليم رقص شرقي في مصر. ممكن أكلمهم وأعرف منهم أكتر عن خبرتهم”.

ومن الواضح أن ابنة الفنان تسعى لتعلم الرقص الشرقي. بعد ظهورها أكثر من مرة وهي تؤدي مجموعة من الرقصات مع أصدقائها وبمفردها.

“House of Jack”

وكانت كنزي ابنة عمرو دياب تتدرب الرقص في “House of Jack”. وهو كازينو في لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

الجدير ذكره، أن كنزي دياب تخطو نحو عالم الفن والموسيقى والاستعراض. مثل شقيقتها جانا. التي شاركت والدها في أغنية “جميلة” ضمن أغاني ألبومه قبل الأخير “سهران”.

كما تشارك كنزي متابعيها بالكثير من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها وأخرى بغنائها.

كنزي في أحضان شاب!

وكان أخر ظهور لـكنزي، في صورة جمعتها بشاب ظهرت خلالها في أحضان الشاب، وهي مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة.

وأرفقت تعليقًا على الصورة “كل سنة وأنت طيب”.

نور عمرو دياب “ضحية” للتنمر!

وكانت أثارت نور ابنة المطرب المصري عمرو دياب، جدلاً واسعاً، بسبب أحدث صورة لها. ونشرت نور دياب صورة تُظهر ملامحها بشكل قريب جداً. وعلقت عليها: “عن قرب، اضغط على الصورة لترى من أين أزيائي”. كما تباينت ردود الأفعال حول صورة نور. فمنهم من سخر من شكلها. ومنهم من دافع عنها ضد حملة التنمر التي تعرضت لها. وأشادوا بظهورها بلا مكياج وعمليات تجميل. يشار إلى أن “نور” الأبنة الأكبر لعمرو دياب. وأول طفلة يرزق بها الفنان من الزوجة الأولى شيرين رضا. والذي أورد اسمها في أغنيته “نور العين”، الذي أطلقها عام 1996. سقوط عمرو دياب تعرّض الفنان المصري عمرو دياب لموقف محرج مشابه لنفس الموقف الذي سبق وان تعرض له زميله محمد رمضان أثناء تواجده في مهرجان “الضيافة الدولي” في الإمارات بنوفمبر 2020، حيث سقط “الهضبة” على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي خاص في أحد فنادق القاهرة. وتدارك “الهضبة” الموقف سريعاً ونهض على الفور مطمئناً جمهوره بالقول: “عادي عادي” .

لحظة سقوط الفنان #عمرو_دياب على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي خاص في أحد فنادق #القاهرة. وتدارك #الهضبة الموقف سريعاً ونهض على الفور مطمئناً جمهوره بالقول: "عادي عادي"#اخبار_الفن pic.twitter.com/4JBE0w7ocs — 24.ae | منوعات (@24Entertain) March 13, 2021

وكان محمد رمضان انزلقت قدمه وهو يمشي بكل ثقة في طريقه لاستلام جائزة تكريمه. وسقط سقوطاً مدوياً على ظهره، لكنه استدرك الأمر ونهض فوراً من شدة الإحراج.

المصري محمد رمضان يقع في مهرجان الضيافة الدولي في دبي. pic.twitter.com/DsN67jGJIo — Screen Mix (@ScreenMix) November 29, 2020

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