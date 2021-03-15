“شاهد” برشلونة ينتفض في وجه هويسكا ويضيق الخناق على المتصدر أتلتيكو مدريد

في مباراة شهدت تألق الأسطورة الأرجنتينية ” ليونيل ميسي” ومواصلته تحطيم الأرقام القياسية. في صفوف فريق برشلونة الإسباني.

بعد النجاح في تسجيله هدفي في اللقاء، في شباك منافسه الضيف هويسكا. ضمن منافسات الأسبوع ال 27 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

✅"ميسي" يتسلم جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير في و يُسجل ثنائية.

✅هدف و لا أروع من توقيع الأمير الفرنسي "أنطوان غريزمان".

✅"أوسكار مينجويزا" يُسجل أول أهدافه في #LaLigaSantander.

✅"برشلونة" إلى المركز الثاني و يضيق الخناق على المتصدر "أتلتيكو مدريد".

📺شاهد ملخص #BarçaHuesca pic.twitter.com/tbrhY1nLZU — LaLiga (@LaLigaArab) March 15, 2021

هدفي ميسي

كما ونجح المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً في تسجيل هدف التقدم في شباك هويسكا في الدقيقة ال 13 بطريقة رائعة بزاوية صعبة من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى هويسكا الإسباني.

وأضاف اللاعب الهدف الثاني له في اللقاء في الدقيقة ال 90 من المباراة بعد تمريرة رائعة له. قبل انتهاء المباراة.

🚨 الأفضل في التاريخ ليو ميسي يُصبح أول لاعب يسجل +20 هدف في آخر 13 موسم في الدوريات الخمس الكبرى 🔝😱 pic.twitter.com/HFwZaJN5hx — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) March 15, 2021

ليدخل التاريخ بذلك الهدف التاريخ كأول لاعب في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى يحرز 21 هدفاً في 13 موسماً متتالياً.

غريزمان والهدف الصاروخي

كما وسجل الفرنسي أنطون غريزمان 29 عاماً. هدفه الصاروخي من خارج علامة الجزاء على يمين حارس مرمى فريق الضيف هويسكا. في ليلة شهدت السيطرة للاعبي فريق برشلونة الإسباني على مجريات الكرة المستديرة طيلة زمن المباراة. في الدقيقة ال 35.

أبو تريكة: هدف ميسي أمام هويسكا يشبه هدفه في مرمى باريس سان جيرمان، ولكنه أصعب وأجمل.. ميسي لم ينظر للمرمى ولكن كان ينظر للأرض، ليضعها بإحساسه في مكان صعب بعد إغلاق المدافع لزاوية الرؤية.. ولكن لأنه ميسي سجلها pic.twitter.com/asC1iKYvmN — Yallakora (@Yallakoranow) March 15, 2021

كما وسجل اللاعب الإسباني أوسكار غارسيا البديل الهدف الثالث لفريق برشلونة الإسباني في اللقاء في شباك المنافس في الدقيقة ال53 من المباراة.

هدف تقليص الفارق الوحيد

فيما تحصل فريق هويسكا الإسباني على ضربة جزاء أشار إليها الحكم قبل نهاية منتصف اللقاء بين كلا الفريقين. بعد العرقلة من قبل حارس مرمى فريق برشلونة ” تير شتيغن”.

للاعب أثناء تصديه لكرة باتجاه شباكه. ليسجلها المهاجم “رافا مير” على يسار حارس برشلونة في الدقيقة 45. وقد انتهى اللقاء بفوز كبير ومهم لفريق برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه هويسكا الإسباني، في حراسة الألماني تير شتيغن.

وفي خط دفاع الفريق الكتالوني جاء كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست.

أما في مركز خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

أما في خط هجوم الفريق لعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

غياب بيكيه

كما وغاب المدافع الإسباني جيرارد بيكيه. عن تلك المواجهة أمام منافسه هويسكا. بعد تعرضه للإصابة في مواجهة فريق برشلونة أم إشبيلية في قمة ديربي الإسباني. التي حملت القوة والشراسة من قبل الفريق الكتالوني. طيلة دقائق اللقاء.

والذي نجح في قلب الطاولة على فريق إشبيلية مرة أخرى في غضون أسبوع واحداً. وتحقيق الفوز الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لعام 2020-2021م. حيث اكتفى بمشاهدتها من على أدراج أرضية الملعب.

تشكيلة المنافس ويسكا

كما ولعب الفريق المنافس هويسكا من خلال اعتماد المدير الفني الإسباني “خوان خوسيه روخو مارتين” 52 عاماً، على تشكيلة أساسية مكونة من: اللاعب الإسباني ألفارو فيرنانديز.

وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من: الأوروغواياني جاستون سيلفا، واليوناني ديميتريس سيوفاس، والإسباني خورخي بوليدو.

برشلونة《4️⃣》《1️⃣》هويسكا

مباراة الاداء المقنع والاهداف الجميلة وتقليص الفارق لاول مرة مع المتصدر لأربع نقاط.

هناك نقطة تحول تكتيكية مهمة سنقف عليها بالتحليل الليلة اجت الى تفكيك دفاع هويسكا الذي بدا متماسكا في بداية الشوط الاول.

كل اللاعبين 10 على 10، باستنثاء ميسي 1000 على 10. pic.twitter.com/HM3yrXnYnb — طلحة أحمد (@TalhaAhmad81) March 15, 2021

بينما لعب في خط الوسط كلاً من: اللاعب الإسباني خافي جالان، ومواطنه ميكيل ريكو، ولاعب ساحل العاج إدريسا دومبيا، والإسباني خايمي سيواني، بالإضافة إلى إقحام اللاعب الإسباني بابلو مافيو.

كما واعتمد المدرب الإسباني على ثنائي خط الهجوم في الفريق كلاً من: الاعب الياباني شينجي أوكازاكي، والإسباني رافا مير.

ترتيب الدوري الإسباني

وشهد ترتيب الدوري الإسباني المنافسة الشديدة وتضيق الخناق على المتصدر المهدد في المباريات القادمة بفقد صدارته، كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة.

كما ونجح فريق برشلونة في ثاني الترتيب برصيد 59 نقطة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. بعد الفوز على فريق هويسكا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مع عودة فريق ريال مدريد إلى ثالث الترتيب بالدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بعد تحقيقه الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد. بفارق نقطتين مع غريمه برشلونة الإسباني. و6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إشبيلية والمركز الرابع في الترتيب

بينما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز بهدف نظيف على فريق ريال بتيس. برصيده عند 51 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق برصيد ريال بتيس 42 نقطة.

" تكريم خاص لبرشلونة " قائد فريق هويسكا سيرتدي في مباراة يوم الأثنين ضد برشلونة شارة تتضمن :

🔷تكريم للاماسيا

🔷تكريم خاص لـيوهان كرويف

🔷تكريم للسداسية التأريخية

🔷تكريم لـميسي 🐐

🔷قميص نهائي ويمبلي 1992

🔷معالم مدينة برشلونة ❤برشلونة أكثر من مجرد نادي ❤ pic.twitter.com/7JEbOyPYX4 — Abo Nadr_Barca (@aliothman1973n1) March 14, 2021

فيما يحتل في برصيد فريق فياريال 40 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق غرناطة برصيد 36 نقطة.

كما وجاء فريق ليفانتي فق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فياريال. وفي المركز العاشر يحتل سليتا فيغو بنفس النقاط مع فريق بلباو برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

هويسكا المهدد في ذيل الترتيب

فيما يحتل هويسكا ذيل القائمة برصيد 20 نقطة. المهدد في توديع ترتيب دوري منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

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