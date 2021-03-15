الحكومة السعودية تقرر تهجير عائلات في القطيف
الحكومة السعودية تقرر تهجير عائلات في القطيف
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الحكومة السعودية تقرر تهجير أكثر من 521 عائلة في القطيف لانتقادهم نظام آل سعود

كتب وطن
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كشفت مصادر سعودية مُطلعة عن قرار أصدره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للانتقام من مدينة القطيف ذات الاغلبية الشيعية، التي تعتبر من أكثر المدن الثائرة ضد النظام السعودي.

انتفاضات ضد حكم السعودية

وقال حساب “ناشط قطيفي”، إن الحكومة السعودية أصدرت قراراً بتجريف كافة الأحياء المطلة على شارع الثورة. وسط القطيف، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من أجل محو الشارع الذي شهد عد انتفاضات ضد الحكم السعودي وصار معلماً للثوار.

وأشار الناشط السعودي، إلى أن ذلك يأتي من أجل الانتقام من البيوت المتاخمة لدعمها الحركة الثورية. والانتقام من ذوي عشرات الشهداء والمعتقلين الذي يسكنون جوار هذا الشارع، إضافة لمحو تاريخ هذه الأحياء العتيقة الممتد لمئات السنين.

التعويض مرفوض

وحسب الحساب الشهير، فقد زعمت الحكومة السعودية أنها ستعوض من ستجرف منزله إلا أن الأهالي يرفضون. بيع بيوتهم وتهجيرهم من موطنهم من حيث المبدأ.

وتابع: “مبلغ التعويض لا يوفر سكن بديل، كما بعض البيوت هي مسكن لأكثر من عائلة وبالتالي ستتضاعف. أزمة توفير مساكن بديلة”.

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واستكمل: “الرأي العام يعرف هدف التجريف أنه انتقام من المنطقة وأهلها وليس تنمية لها”.

فضيحة لابن زايد

ونهاية العام الماضي، كشف ناشط سعودي تفاصيل وثيقة خطيرة لمراسلات سرية بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز ونجله وولي عهده محمد بن سلمان بشأن مشروع جديد لتهجير الآلاف من السعوديين.

ونشر الناشط محمد العتيبي وثيقة مراسلات بين الملك سلمان ونجله، على حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها “”. تظهر تعليمات أصدرها الملك سلمان لنجله بشأن تهجير آلاف السعوديين من منطقة السودة في عسير من بيوتهم بحجة تطوير وإعمار السعودية.

وعلق العتيبي، على الوثيقة بالقول: “وصلني هذا الخطاب قبل عدة أيام وتحفظت عليه حتى أتأكد من صحته. و للأسف أكد لي مصدر من الديوان الملكي صحته وأنه أُجل فقط من أجل أزمة كورونا” .

وأضاف العتيبي: “أقول لأهلي في منطقة عسير أكربوا حزامكم من الآن ودافعوا عن دياركم كما فعل أسلافكم. اللي قبورهم شواهد عليها ولا بيعوها بحفنة ريالات”.

يأتي ذلك، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عمليات الهدم التي تقوم بها. السلطات السعودية في قرية “الشبحة” التابعة لمحافظة “إملج” في إمارة تبوك غربي المملكة.

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